Ezt kell csak tenned, hogy télen is virágokat bontson a fokföldi ibolyád

Ki ne vágyna rá, hogy télen, a lakásban, színes virágos növények vegyék körbe, ezzel is emlékeztetve minket arra, hogy lassan, de biztosan a tavasz is elérkezik majd. Lássuk, mit óhajt a fokföldi ibolya annak érdekében, hogy télen is virágokat bontson.

A fokföldi ibolya sokunk első szobanövény-emlékeink közé tartozik kiskorunkból, évtizedek óta szinte minden magyar lakásban felbukkan. Ebből a kedves növényből ugyanis generációk óta előszeretettel nevelgetünk egy-két cserépnyit a szekrény tetején vagy a párkányon.

Szépséges virágai és finom levelei miatt a kezdő és a tapasztalt kertészek is imádják

A fokföldi avagy afrikai ibolya hatalmas színválasztékban kapható, szépséges virágai és finom levelei miatt a kezdő és a tapasztalt kertészek is imádják, és szinte egész évben virágzik. De csak akkor, ha a megfelelő helyre rakjuk a lakásban!

A virágzás kulcsa: a sok fény

A fokföldi ibolya esetében a legfontosabb, hogy napos, meleg helyen tartsuk!

Tökéletes hely neki egy délnyugati fekvésű ablak, ahol biztosan elegendő fény éri még a téli hónapokban is, a rövid, borús, sötét napok ellenére. Sőt, az ablak illetve a levegő közelsége ellensúlyozza számára a fűtött szoba melegét.

A délnyugati ablak a tökéletes választás a fokföldi ibolyának



Bár imádja a sok fényt, a tűző napsütést nem bírja, mint ahogyan a levelire öntött vizet sem: mindkettőt a levél épsége bánhatja!

A délnyugati ablak a tökéletes választás: mivel télen a Nap alacsonyabban jár, a fénye sokkal lágyabb, nem égeti meg a leveleket, mégis elegendő energiát ad a fokföldi ibolyának ahhoz, hogy folyamatosan virágozzon.

Locsolás, pára, hő

száraz levegőjű lakásban a cserép tálkájába tegyünk kavicsokat, és rendszeresen spricceljük be őket vízzel, növelve a páratartalmat

az ideális hőmérséklet számára egész évben a 18-22 °C, a meleget jobban tűri, az ennél hidegebbet nem

a hűvöset, a huzatot és a hirtelen hőmérséklet-változást nem kedveli

alulról locsoljuk, mert a leveleire kerülő víz foltosodást okozhat!

