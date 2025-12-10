Ezt kell csak tenned, hogy télen is virágokat bontson a fokföldi ibolyád

A fokföldi ibolya sokunk első szobanövény-emlékeink közé tartozik kiskorunkból, évtizedek óta szinte minden magyar lakásban felbukkan. Ebből a kedves növényből ugyanis generációk óta előszeretettel nevelgetünk egy-két cserépnyit a szekrény tetején vagy a párkányon.
A fokföldi avagy afrikai ibolya hatalmas színválasztékban kapható, szépséges virágai és finom levelei miatt a kezdő és a tapasztalt kertészek is imádják, és szinte egész évben virágzik. De csak akkor, ha a megfelelő helyre rakjuk a lakásban!
A virágzás kulcsa: a sok fény
A fokföldi ibolya esetében a legfontosabb, hogy napos, meleg helyen tartsuk!
Tökéletes hely neki egy délnyugati fekvésű ablak, ahol biztosan elegendő fény éri még a téli hónapokban is, a rövid, borús, sötét napok ellenére. Sőt, az ablak illetve a levegő közelsége ellensúlyozza számára a fűtött szoba melegét.
Bár imádja a sok fényt, a tűző napsütést nem bírja, mint ahogyan a levelire öntött vizet sem: mindkettőt a levél épsége bánhatja!
A délnyugati ablak a tökéletes választás:
Locsolás, pára, hő
- száraz levegőjű lakásban a cserép tálkájába tegyünk kavicsokat, és rendszeresen spricceljük be őket vízzel, növelve a páratartalmat
- az ideális hőmérséklet számára egész évben a 18-22 °C, a meleget jobban tűri, az ennél hidegebbet nem
- a hűvöset, a huzatot és a hirtelen hőmérséklet-változást nem kedveli
- alulról locsoljuk, mert a leveleire kerülő víz foltosodást okozhat!