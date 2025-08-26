Tépett csirkés taco kukoricasalsával

Tépett csirkés taco kukoricasalsávalNosalty
Hozzávalók
A páchoz
-
600 g csirkemellfilé
-
3 ek olívaolaj
-
-
-
1 tk oregánó
-
1 tk kakukkfű
-
1 tk római kömény
-
1 tk füstölt pirospaprika
-
1 tk fokhagymapor
-
5 g vöröshagyma (por)
-
-
1 fél lime-ból nyert limelé
A csirke sütéséhez
-
1 ek olívaolaj
-
1 közepes db vöröshagyma
-
10 dkg paradicsomszósz (püré)
-
3 dl víz
-
A kukoricasalsához
-
300 g csemegekukorica
-
2 közepes db paradicsom
-
1 közepes db lilahagyma
-
1 csokor koriander
-
1 ek olívaolaj
-
-
-
-
1 teáskanál lime héja
-
1 lime-ból nyert limelé
-
1 db jalapeño
A szószhoz
-
3 ek tejföl
-
1 ek majonéz
-
-
1 tk lime héja
-
1 fél lime-ból nyert limelé
-
1 ek jalapeño (savanyított leve)
-
1 teáskanál tabasco szósz (TABASCO® Chipotle füstös jalapeno paprika szósz)
-
Az összeállításhoz
-
16 db tortilla lap (taco)
- 8% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 5% Zsír
A páchoz
-
150g csirkemellfilé180 kcal
-
6g olívaolaj53 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0g oregánó1 kcal
-
0g kakukkfű0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g vöröshagyma0 kcal
-
0 kcal
-
4g limelé1 kcal
A csirke sütéséhez
-
2g olívaolaj18 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
25g paradicsomszósz6 kcal
-
75g víz0 kcal
-
0 kcal
A kukoricasalsához
-
75g csemegekukorica65 kcal
-
50g paradicsom9 kcal
-
23g lilahagyma8 kcal
-
8g koriander2 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
7g limelé2 kcal
-
0 kcal
A szószhoz
-
15g tejföl30 kcal
-
3g majonéz15 kcal
-
0 kcal
-
1g lime héja0 kcal
-
4g limelé1 kcal
-
3g jalapeño1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
Az összeállításhoz
-
160g tortilla lap520 kcal
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 52.1 g
Zsír
-
Összesen 31.2 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 15 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 118 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2066.3 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 73 mg
-
Kálcium 121 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 133 mg
-
Foszfor 636 mg
-
Nátrium 1092 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 113 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 435 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 101 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 25 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 37 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 22 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 268 micro
-
Kolin: 153 mg
-
Retinol - A vitamin: 32 micro
-
α-karotin 71 micro
-
β-karotin 742 micro
-
β-crypt 110 micro
-
Likopin 4760 micro
-
Lut-zea 640 micro
Elkészítés
A páchoz
- A páchoz az olajba szórjuk a fűszereket, belenyomjuk a lime levét és összekeverjük. A csirkemelleket belekeverjük a pácba és min. 1 órára a hűtőbe tesszük.
A csirke sütéséhez
- A pácolási idő letelte után forró serpenyőben lepirítjuk a csirkemelleket.
- A serpenyőből kivesszük a csirkéket és a helyükre felszeletelt hagymát teszünk. Megdinszteljük, majd felöntjük paradicsompürével, vízzel, teszünk hozzá 2 tk Tabasco szószt és visszahelyezzük bele a csirkéket. Lefedve puhára pároljuk a húsokat.
- Mikor megpuhultak a csirkedarabok kivesszük őket egy tálba és két villa segítségével rostjaikra tépkedjük.
- Mikor az összes húst összetépkedtük, ráöntjük a serpenyőben maradt hagymás, paradicsomos szaftot és összekeverjük a tépett hússal.
A kukoricasalsához
- A paradicsomot, lilahagymát, koriandert, jalapenot apróra felvágjuk, majd minden hozzávalót egy tálba teszünk és jól elkeverjük.
A szószhoz
- A szószhoz az összes alapanyagot jól elkeverjük, majd felhasználásig hűtőbe tesszük.
Az összeállításhoz
- A taco tortillákat száraz serpenyőben megpirítjuk.
- A megpirult tortillát megpakoljuk a hússal, majd mehet rá a kukoricasalsa és meglocsoljuk az öntettel. Tálalhatunk mellé tortillachipset is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 30 p
A taco maga egy mexikói street food, aminek az alapja a kukorica- vagy búzatortilla, ezt töltik meg különböző fűszeres húsokkal és friss, vibráló zöldségekkel. Ez a tépett csirkés taco a pikáns, karakteres ízeivel és a friss, roppanós kukoricasalsával garantáltan az asztal főszereplője lesz, pláne ha extra adag TABASCO® szószt is teszünk bele! Street food mivoltából adódóan az elkészítésében semmi ördöngösség nincs, ezért bárki bátran kipróbálhatja és lenyűgözheti vele a vendégeit.