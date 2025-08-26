Tépett csirkés taco kukoricasalsával

A taco maga egy mexikói street food, aminek az alapja a kukorica- vagy búzatortilla, ezt töltik meg különböző fűszeres húsokkal és friss, vibráló zöldségekkel. Ez a tépett csirkés taco a pikáns, karakteres ízeivel és a friss, roppanós kukoricasalsával garantáltan az asztal főszereplője lesz, pláne ha extra adag TABASCO® szószt is teszünk bele! Street food mivoltából adódóan az elkészítésében semmi ördöngösség nincs, ezért bárki bátran kipróbálhatja és lenyűgözheti vele a vendégeit.