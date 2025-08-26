r
húsételek mexikói húsételek

Tépett csirkés taco kukoricasalsával

Tépett csirkés taco kukoricasalsával
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A páchoz

A csirke sütéséhez

A kukoricasalsához

A szószhoz

Az összeállításhoz

938
Kalória
52.1g
Fehérje
113g
Szénhidrát
31.2g
Zsír
435g
Víz
118.4g
Koleszterin
9g
Élelmi rost
9.7g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A páchoz

A csirke sütéséhez

A kukoricasalsához

A szószhoz

Az összeállításhoz

Összesen 938 kcal
  • 8% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A páchoz

A csirke sütéséhez

A kukoricasalsához

A szószhoz

Az összeállításhoz

Összesen 3752 kcal
  • 8% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A páchoz

A csirke sütéséhez

A kukoricasalsához

A szószhoz

Az összeállításhoz

Összesen 144 kcal
  • 8% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    52.1 g

Zsír

  • Összesen
    31.2 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    15 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    118 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2066.3 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    73 mg
  • Kálcium
    121 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    133 mg
  • Foszfor
    636 mg
  • Nátrium
    1092 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    113 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    435 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    101 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    25 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    37 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    22 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    268 micro
  • Kolin:
    153 mg
  • Retinol - A vitamin:
    32 micro
  • α-karotin
    71 micro
  • β-karotin
    742 micro
  • β-crypt
    110 micro
  • Likopin
    4760 micro
  • Lut-zea
    640 micro
Összesen 938 kcal
  • 8% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    208.5 g

Zsír

  • Összesen
    124.9 g
  • Telített zsírsav
    28 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    62 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    16 g
  • Koleszterin
    473 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8265.2 g
  • Cink
    11 mg
  • Szelén
    293 mg
  • Kálcium
    485 mg
  • Vas
    29 mg
  • Magnézium
    531 mg
  • Foszfor
    2543 mg
  • Nátrium
    4366 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    451.9 g
  • Cukor
    39 mg
  • Élelmi rost
    36 mg

Víz

  • Összesen
    1740 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    404 micro
  • B6 vitamin:
    6 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    99 mg
  • D vitamin:
    6 micro
  • K vitamin:
    146 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    5 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    89 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1071 micro
  • Kolin:
    614 mg
  • Retinol - A vitamin:
    127 micro
  • α-karotin
    286 micro
  • β-karotin
    2968 micro
  • β-crypt
    441 micro
  • Likopin
    19041 micro
  • Lut-zea
    2559 micro
Összesen 3752 kcal
  • 8% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.1 g

Zsír

  • Összesen
    4.9 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    18 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    321.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    19 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    21 mg
  • Foszfor
    99 mg
  • Nátrium
    170 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    17.6 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    67.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    16 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    42 micro
  • Kolin:
    24 mg
  • Retinol - A vitamin:
    5 micro
  • α-karotin
    11 micro
  • β-karotin
    115 micro
  • β-crypt
    17 micro
  • Likopin
    741 micro
  • Lut-zea
    100 micro
Összesen 144 kcal

Elkészítés

A páchoz

  1. A páchoz az olajba szórjuk a fűszereket, belenyomjuk a lime levét és összekeverjük. A csirkemelleket belekeverjük a pácba és min. 1 órára a hűtőbe tesszük.

A csirke sütéséhez

  1. A pácolási idő letelte után forró serpenyőben lepirítjuk a csirkemelleket.
  2. A serpenyőből kivesszük a csirkéket és a helyükre felszeletelt hagymát teszünk. Megdinszteljük, majd felöntjük paradicsompürével, vízzel, teszünk hozzá 2 tk Tabasco szószt és visszahelyezzük bele a csirkéket. Lefedve puhára pároljuk a húsokat.
  3. Mikor megpuhultak a csirkedarabok kivesszük őket egy tálba és két villa segítségével rostjaikra tépkedjük.
  4. Mikor az összes húst összetépkedtük, ráöntjük a serpenyőben maradt hagymás, paradicsomos szaftot és összekeverjük a tépett hússal.

A kukoricasalsához

  1. A paradicsomot, lilahagymát, koriandert, jalapenot apróra felvágjuk, majd minden hozzávalót egy tálba teszünk és jól elkeverjük.

A szószhoz

  1. A szószhoz az összes alapanyagot jól elkeverjük, majd felhasználásig hűtőbe tesszük.

Az összeállításhoz

  1. A taco tortillákat száraz serpenyőben megpirítjuk.
  2. A megpirult tortillát megpakoljuk a hússal, majd mehet rá a kukoricasalsa és meglocsoljuk az öntettel. Tálalhatunk mellé tortillachipset is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 30 p
A taco maga egy mexikói street food, aminek az alapja a kukorica- vagy búzatortilla, ezt töltik meg különböző fűszeres húsokkal és friss, vibráló zöldségekkel. Ez a tépett csirkés taco a pikáns, karakteres ízeivel és a friss, roppanós kukoricasalsával garantáltan az asztal főszereplője lesz, pláne ha extra adag TABASCO® szószt is teszünk bele! Street food mivoltából adódóan az elkészítésében semmi ördöngösség nincs, ezért bárki bátran kipróbálhatja és lenyűgözheti vele a vendégeit.

