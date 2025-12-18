Karácsony

2025.12.18.

Kevés az időd? Mutatjuk az 5 leggyorsabb karácsonyi főételt

Egészben sült pulyka, így-így panírozott, majd olajban kisütött húsok és halak, halászlé, töltött káposzta? Finoman szólva sem időspórolós, kapkodva összedobható karácsonyi főételek. Mutatunk pár receptet inkább, amelyek bizonyítják, hogy nem minden fogás időigényes és őrületesen pepecselős, ami karácsonyi.

Ne gondold, hogy csak az lehet ünnepi, amihez hosszasan, órákat kell ácsorogni és izzadni a konyhában. Az ünnepi ízek nem az időn múlnak, hanem az alapanyagokon, a az ízesítésen, a terítéken, a hangulaton. Egy-két melengető fűszer (fahéj, szerecsendió, kardamom), narancs, áfonya, gránátalma, mint kiegészítés még a leggyorsabb hús- és halételeket is karácsonyivá teszi. Hoztunk pár ötletet ünnepi főételekre, húsos és halas fogásokat vegyesen. Tényleg nem annyira időigényesek, ellenben elegánsak.

Kattints a képre a galériáért és a tippekért, receptekért!

Gyors leveseket is mutatunk karácsonyra:

