Tökéletes rántott máj: kívül ropog, belül omlós
Hozzávalók
-
75 dkg csirkemáj (vagy sertésmáj)
-
4 dl tej
-
2 gerezd fokhagyma
-
10 dkg finomliszt
-
3 db tojás
-
15 dkg zsemlemorzsa (+ pankó morzsa opcionálisan)
-
5 dl napraforgó olaj
-
só ízlés szerint (de csak a máj sütése után)
-
fekete bors ízlés szerint
-
1 db citrom (a tálaláshoz)
- 11% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 29% Zsír
-
188g csirkemáj223 kcal
-
100g tej56 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
25g finomliszt91 kcal
-
41g tojás52 kcal
-
38g zsemlemorzsa148 kcal
-
106g napraforgó olaj939 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
43g citrom7 kcal
- 47% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 47.2 g
Zsír
-
Összesen 123.1 g
-
Telített zsírsav 19 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 53 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 43 g
-
Koleszterin 782 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1687.2 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 132 mg
-
Kálcium 230 mg
-
Vas 20 mg
-
Magnézium 64 mg
-
Foszfor 723 mg
-
Nátrium 510 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 54.2 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 197.3 g
Vitaminok
-
Összesen 1
-
A vitamin (RAE): 6238 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 32 micro
-
E vitamin: 45 mg
-
C vitamin: 46 mg
-
D vitamin: 30 micro
-
K vitamin: 8 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 4 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 21 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1169 micro
-
Kolin: 481 mg
-
Retinol - A vitamin: 6227 micro
-
α-karotin 21 micro
-
β-karotin 106 micro
-
β-crypt 28 micro
-
Likopin 75 micro
-
Lut-zea 190 micro
Elkészítés
- A csirkemájat (vagy sertésmájat) megtisztítjuk a hártyáktól és inaktól, de nem vágjuk túl apróra, hogy szaftos maradjon. Papírtörlővel alaposan leitatjuk róla a nedvességet. Fontos, hogy nyersen ne sózzuk meg, mert a só kiszívná a nedveket, és a máj sütés közben megkeményedne.
- Egy tálba öntsünk tejet, nyomjunk hozzá a fokhagymagerezdeket, és tegyük bele a májdarabokat. Hagyjuk benne pihenni két-három órát, hogy sütéskor nem száradjon ki olyan könnyen, így omlósabb és krémesebb lesz a textúrája.
- Három külön tálba kimérjük a lisztet, a felvert tojásokat és a zsemlemorzsát. A májdarabokat először lisztbe, majd tojásba, végül zsemlemorzsába forgatjuk, hogy szép, egyenletes panírréteget kapjunk.
- Egy mélyebb serpenyőben felforrósítjuk az olajat kb. 170–180 °C-ra (ha egy kis morzsa azonnal sercegni kezd benne, elérte a megfelelő hőfokot). A bepanírozott májakat adagokban, oldalanként 2–3 percig sütjük, míg szép aranybarna nem lesz a panír.
- Amikor elkészült, papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat felszívja. Ha nagyobb darabokat sütünk, érdemes tálalás előtt pár percig pihentetni, így a belseje nem marad véres, mégis szaftos marad.
- A megsült májakat csak ekkor sózzuk és borsozzuk, hogy megőrizzék szaftosságukat. Tálalhatjuk petrezselymes krumplival, krumplipürével, és kovászos uborkával vagy paradicsomsalátával. Egy kevés citromlé különlegesen friss ízt ad neki.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 10 p
A rántott máj az egyik legklasszikusabb, mégis legkényesebb magyar fogás: ha túl sokáig sütjük, kiszárad, ha alulsül, véres marad. Ezzel a lépésről lépésre recepttel garantáltan eltalálod az arany középutat: kívül ropogós, belül omlós és szaftos lesz. Egyszerű hozzávalók, hagyományos ízvilág, pont úgy, ahogy a nagyi készítené vasárnap délben.
A rántott máj igazi retróklasszikus: egyszerű, olcsó és pillanatok alatt elkészül. Mégis sokan félnek tőle, mert ha egy kicsit is elhibázzuk, könnyen kiszárad, megkeményedik, vagy épp ellenkezőleg és véres marad belül. Pedig néhány apró trükk betartásával a rántott máj is lehet tökéletesen ropogós és szaftos egyszerre. Mutatjuk, mire figyelj oda, ha szeretnéd, hogy pont olyan legyen, mint a nagyié - csak egy kicsit modernebben.
A titok a tejben és a fokhagymában rejlik
Mielőtt bármit csinálnál, érdemes a megtisztított májat tejes-fokhagymás pácban pihentetni legalább fél órát, de akár 1-2 órát is a hűtőben. Ez a klasszikus konyhai technika puhítja a rostokat, semlegesíti a belsőségek erőteljes ízét, és egy kis fokhagymás aromát is ad, amitől még finomabb lesz a végeredmény.
Tipp:
2. Ne sózd meg előre!
Ez az egyik leggyakoribb hiba. A nyers májat soha ne sózd meg előre, mert a só kiszívja belőle a nedvességet, és sütéskor kemény, száraz lesz. Csak sütés után, még forrón érdemes megsózni, így a máj szaftos marad, és a só is szépen ráolvad a forró panírra.
3. A jó panír a siker kulcsa
A klasszikus liszt–tojás–zsemlemorzsa hármas itt is működik, de figyelj a részletekre:
- A máj legyen száraz, különben a panír lecsúszik.
- A tojást picit sózd meg, hogy íze legyen, de ne vidd túlzásba.
- A zsemlemorzsa lehet házi vagy durvább szemű, mert attól lesz extra ropogós a panír.
Ha szeretnéd feldobni, keverhetsz a morzsába kukoricalisztet vagy egy kis panko morzsát, így még légiesebb lesz a bunda.
4. Pont jó hőfokon süsd
A túl hideg olajban a panír megszívja magát zsiradékkal, a túl forróban pedig megég, mielőtt a belseje átsülne.
A 170–180 °C az ideális hőmérséklet – ha beledobsz egy morzsát, és az azonnal serceg, akkor pont jó.
A májat adagokban, ne túlzsúfolva süsd, így az olaj nem hűl le hirtelen, és a darabok is szép egyenletesen pirulnak.
5. Ne süsd túl!
A csirkemáj nagyon gyorsan átsül: 2–3 perc oldalanként bőven elég.
A cél, hogy belül épphogy rózsaszínes maradjon, de ne legyen véres. Ha túlsütöd, elveszti minden szaftját és gumis lesz.
Tipp:
6. Utólag fűszerezz
Amint kivetted a forró olajból, tedd a májakat papírtörlőre, és azonnal sózd, borsozd meg.
Ilyenkor a fűszerek szépen rátapadnak a panírra, és a forróságtól intenzívebb lesz az ízük.
7. Mivel tálald?
A rántott máj klasszikusan petrezselymes krumplival az igazi, de krumplipürével és kovászos uborkával is nagyon jól működik. Egy kis citromlé vagy friss petrezselyem feldobja a tányért, ha kicsit modernebb tálalást szeretnél.
Recept és fotók: Hering András / @andrishering