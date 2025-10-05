r
Tökéletes rántott máj: kívül ropog, belül omlós

Tökéletes rántott máj: kívül ropog, belül omlós
Hering András
Rántott máj petrezselymes krumplival és savanyúsággal, fehér tányéron tálalva.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

1518
Kalória
47.2g
Fehérje
54.2g
Szénhidrát
123.1g
Zsír
197.3g
Víz
781.9g
Koleszterin
3g
Élelmi rost
7.1g
Cukor
  • 11% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 29% Zsír
Összesen 1518 kcal
  • 11% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 29% Zsír
Összesen 6073 kcal
  • 11% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 29% Zsír
Összesen 279 kcal
  • 11% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 47% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    47.2 g

Zsír

  • Összesen
    123.1 g
  • Telített zsírsav
    19 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    53 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    43 g
  • Koleszterin
    782 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1687.2 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    132 mg
  • Kálcium
    230 mg
  • Vas
    20 mg
  • Magnézium
    64 mg
  • Foszfor
    723 mg
  • Nátrium
    510 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    54.2 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    197.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    1
  • A vitamin (RAE):
    6238 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    32 micro
  • E vitamin:
    45 mg
  • C vitamin:
    46 mg
  • D vitamin:
    30 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    4 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    21 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1169 micro
  • Kolin:
    481 mg
  • Retinol - A vitamin:
    6227 micro
  • α-karotin
    21 micro
  • β-karotin
    106 micro
  • β-crypt
    28 micro
  • Likopin
    75 micro
  • Lut-zea
    190 micro
Fehérje

  • Összesen
    8.7 g

Zsír

  • Összesen
    22.7 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    144 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    311.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    24 mg
  • Kálcium
    42 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    134 mg
  • Nátrium
    94 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    10 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    36.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1152 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    6 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    8 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    216 micro
  • Kolin:
    89 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1150 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    20 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    14 micro
  • Lut-zea
    35 micro
Elkészítés

  1. A csirkemájat (vagy sertésmájat) megtisztítjuk a hártyáktól és inaktól, de nem vágjuk túl apróra, hogy szaftos maradjon. Papírtörlővel alaposan leitatjuk róla a nedvességet. Fontos, hogy nyersen ne sózzuk meg, mert a só kiszívná a nedveket, és a máj sütés közben megkeményedne.
  2. Egy tálba öntsünk tejet, nyomjunk hozzá a fokhagymagerezdeket, és tegyük bele a májdarabokat. Hagyjuk benne pihenni két-három órát, hogy sütéskor nem száradjon ki olyan könnyen, így omlósabb és krémesebb lesz a textúrája.
  3. Három külön tálba kimérjük a lisztet, a felvert tojásokat és a zsemlemorzsát. A májdarabokat először lisztbe, majd tojásba, végül zsemlemorzsába forgatjuk, hogy szép, egyenletes panírréteget kapjunk.
  4. Egy mélyebb serpenyőben felforrósítjuk az olajat kb. 170–180 °C-ra (ha egy kis morzsa azonnal sercegni kezd benne, elérte a megfelelő hőfokot). A bepanírozott májakat adagokban, oldalanként 2–3 percig sütjük, míg szép aranybarna nem lesz a panír.
  5. Amikor elkészült, papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat felszívja. Ha nagyobb darabokat sütünk, érdemes tálalás előtt pár percig pihentetni, így a belseje nem marad véres, mégis szaftos marad.
  6. A megsült májakat csak ekkor sózzuk és borsozzuk, hogy megőrizzék szaftosságukat. Tálalhatjuk petrezselymes krumplival, krumplipürével, és kovászos uborkával vagy paradicsomsalátával. Egy kevés citromlé különlegesen friss ízt ad neki.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 10 p
A rántott máj az egyik legklasszikusabb, mégis legkényesebb magyar fogás: ha túl sokáig sütjük, kiszárad, ha alulsül, véres marad. Ezzel a lépésről lépésre recepttel garantáltan eltalálod az arany középutat: kívül ropogós, belül omlós és szaftos lesz. Egyszerű hozzávalók, hagyományos ízvilág, pont úgy, ahogy a nagyi készítené vasárnap délben.

Ropogós rántott máj citromgerezddel, petrezselymes burgonyával és szósszal.
Rántott máj petrezselymes burgonyával, kovászos uborkával és friss citrommal - pont úgy, ahogy a "nagy könyvben" meg van írva.
Hering András

A rántott máj igazi retróklasszikus: egyszerű, olcsó és pillanatok alatt elkészül. Mégis sokan félnek tőle, mert ha egy kicsit is elhibázzuk, könnyen kiszárad, megkeményedik, vagy épp ellenkezőleg és véres marad belül. Pedig néhány apró trükk betartásával a rántott máj is lehet tökéletesen ropogós és szaftos egyszerre. Mutatjuk, mire figyelj oda, ha szeretnéd, hogy pont olyan legyen, mint a nagyié - csak egy kicsit modernebben.

A titok a tejben és a fokhagymában rejlik

Mielőtt bármit csinálnál, érdemes a megtisztított májat tejes-fokhagymás pácban pihentetni legalább fél órát, de akár 1-2 órát is a hűtőben. Ez a klasszikus konyhai technika puhítja a rostokat, semlegesíti a belsőségek erőteljes ízét, és egy kis fokhagymás aromát is ad, amitől még finomabb lesz a végeredmény.

Tipp:

Egy liter tejhez elég 2 gerezd zúzott fokhagyma. Áztatás után a májat mindig papírtörlővel itasd le, hogy a panír szépen tapadjon.

2. Ne sózd meg előre!

Ez az egyik leggyakoribb hiba. A nyers májat soha ne sózd meg előre, mert a só kiszívja belőle a nedvességet, és sütéskor kemény, száraz lesz. Csak sütés után, még forrón érdemes megsózni, így a máj szaftos marad, és a só is szépen ráolvad a forró panírra.

3. A jó panír a siker kulcsa

A klasszikus liszt–tojás–zsemlemorzsa hármas itt is működik, de figyelj a részletekre:

  • A máj legyen száraz, különben a panír lecsúszik.
  • A tojást picit sózd meg, hogy íze legyen, de ne vidd túlzásba.
  • A zsemlemorzsa lehet házi vagy durvább szemű, mert attól lesz extra ropogós a panír.

Ha szeretnéd feldobni, keverhetsz a morzsába kukoricalisztet vagy egy kis panko morzsát, így még légiesebb lesz a bunda.

Hagyományos rántott máj ebéd, klasszikus magyar köretekkel, fehér tányéron.
Ha gyerekkorod ízeit keresed, ez a tányér visszarepít a vasárnapi ebédekhez: ropogós rántott máj, friss uborka és házi petrezselymes krumpli.
Hering András

4. Pont jó hőfokon süsd

A túl hideg olajban a panír megszívja magát zsiradékkal, a túl forróban pedig megég, mielőtt a belseje átsülne.
A 170–180 °C az ideális hőmérséklet – ha beledobsz egy morzsát, és az azonnal serceg, akkor pont jó.

A májat adagokban, ne túlzsúfolva süsd, így az olaj nem hűl le hirtelen, és a darabok is szép egyenletesen pirulnak.

5. Ne süsd túl!

A csirkemáj nagyon gyorsan átsül: 2–3 perc oldalanként bőven elég.
A cél, hogy belül épphogy rózsaszínes maradjon, de ne legyen véres. Ha túlsütöd, elveszti minden szaftját és gumis lesz.

Tipp:

Nagyobb darabokat sütés után érdemes pár percig pihentetni, így a hő egyenletesen eloszlik, és nem folyik ki belőle a belső nedvesség.

6. Utólag fűszerezz

Amint kivetted a forró olajból, tedd a májakat papírtörlőre, és azonnal sózd, borsozd meg.
Ilyenkor a fűszerek szépen rátapadnak a panírra, és a forróságtól intenzívebb lesz az ízük.

7. Mivel tálald?

A rántott máj klasszikusan petrezselymes krumplival az igazi, de krumplipürével és kovászos uborkával is nagyon jól működik. Egy kis citromlé vagy friss petrezselyem feldobja a tányért, ha kicsit modernebb tálalást szeretnél.

Rántott máj citrommal és zöldfűszeres körettel, modern tálalásban.
Rántott máj friss citrommal és petrezselymes krumplival: egyszerű, mégis tökéletes klasszikus.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

