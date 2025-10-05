Tökéletes rántott máj: kívül ropog, belül omlós

Rántott máj petrezselymes burgonyával, kovászos uborkával és friss citrommal - pont úgy, ahogy a "nagy könyvben" meg van írva.

Hering András

A rántott máj igazi retróklasszikus: egyszerű, olcsó és pillanatok alatt elkészül. Mégis sokan félnek tőle, mert ha egy kicsit is elhibázzuk, könnyen kiszárad, megkeményedik, vagy épp ellenkezőleg és véres marad belül. Pedig néhány apró trükk betartásával a rántott máj is lehet tökéletesen ropogós és szaftos egyszerre. Mutatjuk, mire figyelj oda, ha szeretnéd, hogy pont olyan legyen, mint a nagyié - csak egy kicsit modernebben.

A titok a tejben és a fokhagymában rejlik

Mielőtt bármit csinálnál, érdemes a megtisztított májat tejes-fokhagymás pácban pihentetni legalább fél órát, de akár 1-2 órát is a hűtőben. Ez a klasszikus konyhai technika puhítja a rostokat, semlegesíti a belsőségek erőteljes ízét, és egy kis fokhagymás aromát is ad, amitől még finomabb lesz a végeredmény.

Tipp: Egy liter tejhez elég 2 gerezd zúzott fokhagyma. Áztatás után a májat mindig papírtörlővel itasd le, hogy a panír szépen tapadjon.

2. Ne sózd meg előre!

Ez az egyik leggyakoribb hiba. A nyers májat soha ne sózd meg előre, mert a só kiszívja belőle a nedvességet, és sütéskor kemény, száraz lesz. Csak sütés után, még forrón érdemes megsózni, így a máj szaftos marad, és a só is szépen ráolvad a forró panírra.

3. A jó panír a siker kulcsa

A klasszikus liszt–tojás–zsemlemorzsa hármas itt is működik, de figyelj a részletekre:

A máj legyen száraz, különben a panír lecsúszik.

A tojást picit sózd meg, hogy íze legyen, de ne vidd túlzásba.

A zsemlemorzsa lehet házi vagy durvább szemű, mert attól lesz extra ropogós a panír.

Ha szeretnéd feldobni, keverhetsz a morzsába kukoricalisztet vagy egy kis panko morzsát, így még légiesebb lesz a bunda.

Ha gyerekkorod ízeit keresed, ez a tányér visszarepít a vasárnapi ebédekhez: ropogós rántott máj, friss uborka és házi petrezselymes krumpli. Hering András

4. Pont jó hőfokon süsd

A túl hideg olajban a panír megszívja magát zsiradékkal, a túl forróban pedig megég, mielőtt a belseje átsülne.

A 170–180 °C az ideális hőmérséklet – ha beledobsz egy morzsát, és az azonnal serceg, akkor pont jó.

A májat adagokban, ne túlzsúfolva süsd, így az olaj nem hűl le hirtelen, és a darabok is szép egyenletesen pirulnak.

5. Ne süsd túl!

A csirkemáj nagyon gyorsan átsül: 2–3 perc oldalanként bőven elég.

A cél, hogy belül épphogy rózsaszínes maradjon, de ne legyen véres. Ha túlsütöd, elveszti minden szaftját és gumis lesz.

Tipp: Nagyobb darabokat sütés után érdemes pár percig pihentetni, így a hő egyenletesen eloszlik, és nem folyik ki belőle a belső nedvesség.

6. Utólag fűszerezz

Amint kivetted a forró olajból, tedd a májakat papírtörlőre, és azonnal sózd, borsozd meg.

Ilyenkor a fűszerek szépen rátapadnak a panírra, és a forróságtól intenzívebb lesz az ízük.

7. Mivel tálald?

A rántott máj klasszikusan petrezselymes krumplival az igazi, de krumplipürével és kovászos uborkával is nagyon jól működik. Egy kis citromlé vagy friss petrezselyem feldobja a tányért, ha kicsit modernebb tálalást szeretnél.

Rántott máj friss citrommal és petrezselymes krumplival: egyszerű, mégis tökéletes klasszikus. Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering