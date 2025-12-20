Rácz Jenő nemrég Palik Lászlóék YouTube műsorában vendégeskedett, amiben mesélt 2025-ös évéről, és azt is megtudhattuk, mi akadályozza meg abban, hogy egy gyerekkori álma érdekben lépjen.

Rácz Jenő megdöbbentő kijelentést tett: ezért nem mer belevágni gyerekkori álmába

Rácz Jenő a műsorban mesélt új étteremnyitásról, tévés szereplésről és nemzetközi céggel való együttműködésről is. Majd beszél arról is, hogy a nem pénz motiválja, hiszen ha valamit jó csinál, akkor az egy fajta hozadéka lesz a munkának. Elárulta azt is, hogy van egy gyerekkori álma, ami materiális oldalról közelíthető meg: szeretne egy Ferrarit.

Politikailag nem korrekt erről beszélni, de gyerekkorom óta álmodozom egy Ferrariról. De még nem merek ebbe belevágni, mert rettegek attól, mit fognak szólni. Ezzel egy keresztet vesz magára az ember.

Úgy fogalmazott, hogy nyugaton ezzel senkinek nem lenne problémája, de itthon szégyellni kell a sikert, és ha majd nyugdíjba megy, akkor talán vesz egyet.

