Nagyon sokan isszuk így a teát, pedig súlyos betegséget okozhat

Ugye te nem forrón kortyolod a teát? Jól teszed, ugyanis súlyos következménye lehet annak, ha 60-65 foknál forróbb itallal forrázod le a torkod.
Nem a citrom jelenti a valódi veszélyt
A citromsav képes alumíniumot oldani laboratóriumi körülmények között, pláne, ha fémedénnyel találkozik a forró ital, mert így alumínium-citrát képződhet. A való életben azonban üveg, porcelán vagy kerámia bögrékből isszuk elsősorban a teát, nemigen kerül az asztalra fémbögre. A citromról meg egyébként is mind tudjuk, hogy értékes C-vitamin tartalmával az egészségünket szolgálja.
A valódi kockázatot a forró tea kortyolása jelenti, ugyanis ez károsíthatja a nyelőcső érzékeny nyálkahártyáját, ami ha rendszeresen megtörténik, akkor komoly kockázattal járhat.
Több nagy, nemzetközi tanulmány is arra jutott, hogy a 60–65 °C-nál forróbb italok rendszeres fogyasztása növeli a nyelőcsőrák kialakulásának esélyét. Ezért a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a „nagyon forró italokat” valószínűleg rákkeltő kategóriába sorolta– írja a 24.hu az Onetre hivatkozva.
Ha várunk néhány percet, legalább addig, amíg nem gőzölög a tea, akkor már sokat tettünk egészségünk érdekében. Így még az ízek is jobban érvényesülnek.