Cantuccini hagyományosan
Hozzávalók
-
150 g nádcukor
-
2 citromból nyert citromhéj
-
300 g finomliszt
-
1 tk sütőpor
-
só ízlés szerint
-
3 db tojás (3 kisebb vagy 2 nagyobb)
-
vanília ízlés szerint
-
50 ml desszertbor (Vin Santo vagy valamilyen brandy)
-
150 g mandula (pirított)
Elkészítés
- Először a cukrot alaposan összemorzsoljuk a lereszelt citromhéjjal, ami így sokkal aromásabbá fogja tenni a süteményt.
- Hozzáadjuk a finomlisztet, a sütőport, valamint egy csipet sót, és az egészet elkeverjük.
- Jöhet bele a tojás, a vanília és a Vin Santo, majd az egészet elkezdjük összedolgozni egy nagy masszává. Amikor elkezd összeállni a tészta, hozzáadjuk a pirított mandulát is - ne ijedjünk meg: a szokásosnál ragadósabb és nehezebben kezelhető tésztát fogunk kapni, de ez normális.
- A tésztával ezután két részletben dolgozunk. Ezeket egymás után alaposan belisztezett felületre tesszük, és pár gyors mozdulattal hosszúkás veknivé formázzuk.
- Sütőpapíros tepsire helyezzük a vekniket és 170 fokos sütőben 25 percet sütjük.
- Az első sütés után hagyjuk 5 percet pihenni a tésztát, majd egy éles kenyérvágókéssel vágjuk 1 centis szeletekre. A szeleteket ezután fektessük vissza a sütőpapíros tepsire.
- Tegyük vissza a sütőbe újabb 10 percre, majd fordítsuk meg a kekszdarabkákat és a másik oldalukkal felfelé is süssük 10 percig.
- A kész cantuccinit mártogassuk kedvenc desszertborunkba vagy forró italunkba.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 45 p
- Sütés hőfoka: 170 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Az egyik legtradicionálisabb olasz kekszféle a cantuccini, ez a kétszersült sütemény, ami sokáig eláll és desszertborba vagy forró kakaóba/kávéba mártogatva esik a legjobban. Mint a legtöbb regionálisan változó olasz klasszikus, úgy a biscotti néven is ismert aprósütemény szintén többféle verzióban létezik: tehetünk bele bármilyen pirított magot vagy akár aszalt gyümölcsöt is, de a Toszkánára jellemző verzió pusztán mandulával készül, ráadásul többnyire tejtermék nélkül.