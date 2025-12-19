r
Cantuccini hagyományosan

Rosanics Petra
Cantuccini hagyományosan, mandulával
Hozzávalók

237
Kalória
6.8g
Fehérje
34.5g
Szénhidrát
8g
Zsír
16.7g
Víz
45g
Koleszterin
2g
Élelmi rost
13.2g
Cukor
  • 10% Fehérje
  • 52% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 237 kcal
  • 10% Fehérje
  • 52% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 2842 kcal
  • 10% Fehérje
  • 52% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 344 kcal
  • 10% Fehérje
  • 52% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 25% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.8 g

Zsír

  • Összesen
    8 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    45 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    287.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    13 mg
  • Kálcium
    64 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    42 mg
  • Foszfor
    129 mg
  • Nátrium
    37 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    34.5 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    16.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    19 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    19 micro
  • Kolin:
    45 mg
  • Retinol - A vitamin:
    19 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    66 micro
Összesen 237 kcal
  • 10% Fehérje
  • 52% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 25% Víz

Elkészítés

  1. Először a cukrot alaposan összemorzsoljuk a lereszelt citromhéjjal, ami így sokkal aromásabbá fogja tenni a süteményt.
  2. Hozzáadjuk a finomlisztet, a sütőport, valamint egy csipet sót, és az egészet elkeverjük.
  3. Jöhet bele a tojás, a vanília és a Vin Santo, majd az egészet elkezdjük összedolgozni egy nagy masszává. Amikor elkezd összeállni a tészta, hozzáadjuk a pirított mandulát is - ne ijedjünk meg: a szokásosnál ragadósabb és nehezebben kezelhető tésztát fogunk kapni, de ez normális.
  4. A tésztával ezután két részletben dolgozunk. Ezeket egymás után alaposan belisztezett felületre tesszük, és pár gyors mozdulattal hosszúkás veknivé formázzuk.
  5. Sütőpapíros tepsire helyezzük a vekniket és 170 fokos sütőben 25 percet sütjük.
  6. Az első sütés után hagyjuk 5 percet pihenni a tésztát, majd egy éles kenyérvágókéssel vágjuk 1 centis szeletekre. A szeleteket ezután fektessük vissza a sütőpapíros tepsire.
  7. Tegyük vissza a sütőbe újabb 10 percre, majd fordítsuk meg a kekszdarabkákat és a másik oldalukkal felfelé is süssük 10 percig.
  8. A kész cantuccinit mártogassuk kedvenc desszertborunkba vagy forró italunkba.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 45 p
  • Sütés hőfoka: 170 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Az egyik legtradicionálisabb olasz kekszféle a cantuccini, ez a kétszersült sütemény, ami sokáig eláll és desszertborba vagy forró kakaóba/kávéba mártogatva esik a legjobban. Mint a legtöbb regionálisan változó olasz klasszikus, úgy a biscotti néven is ismert aprósütemény szintén többféle verzióban létezik: tehetünk bele bármilyen pirított magot vagy akár aszalt gyümölcsöt is, de a Toszkánára jellemző verzió pusztán mandulával készül, ráadásul többnyire tejtermék nélkül.

