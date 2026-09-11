Ősszel ezek a színek hódítanak a konyhákban: 5 árnyalat, amit a lakberendezők is imádnak

Ahogy megérkezik az ősz, nemcsak a ruhatárunkban jelennek meg a melegebb árnyalatok: az otthonunkat is szívesebben töltjük meg barnákkal, rozsdás narancsokkal és mélyebb tónusokkal. Amennyiben épp ősszel kerül sor a konyhaátalakításra, festésre, felújítasz, vagy a bútorok is frissen érkeznek, már most segítségül hívhatod a 2026-os trendszíneket.
Természetesen nem feltétlenül kell rögtön új bútorokban gondolkodnod, ha elégedett vagy a konyháddal, vagy anyagi megfontolásból sem vágnál bele nagyobb renoválásba, mutatjuk azt az 5 őszi konyhaszínt, amelyeket a lakberendezők szerint érdemes idén kipróbálnod, akár csak kisebb részletekbe csempészve is.
Tudtad?
Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, melyik az az 5 árnyalat, amit a lakberendezők is imádnak!
Így csempészd be az őszi színeket a konyhába
- Textilekkel: egy olívazöld, rozsdabarna vagy bordó konyharuha, asztali futó, szalvéta vagy ülőpárna máris melegebbé teszi a helyiséget.
- Kerámiákkal: bögrék, tányérok, vázák és tálak formájában könnyű kipróbálni a terrakotta, fahéjbarna vagy mélybordó árnyalatokat.
Kisebb konyhai kiegészítőkkel: egy színes kenyértartó, tárolódoboz, vágódeszka vagy akár egy retro hatású konyhai mérleg is becsempészheti a szezon színeit.
- Növényekkel és virágokkal: egy terrakotta kaspó vagy őszi színekben pompázó csokor természetes módon hozza be a meleg árnyalatokat.
- Fali dekorációval: egy kisebb kép, poszter vagy falitányér is elég lehet ahhoz, hogy megjelenjen egy karakteres bordó, rozsda- vagy olívazöld folt.
- Egyetlen hangsúlyos darabbal: ha nem szeretnéd túltolni az őszi hangulatot, válassz egyetlen erősebb színű tárgyat – például egy lámpát, széket vagy kisgépet –, és hagyd, hogy az legyen a konyha fókuszpontja.
- Festés nélkül is: ha nagyobb változásra vágysz, de nem festenél, az alsó konyhaszekrények néhány ajtajának vagy egy kisebb falszakasznak a színezése is látványos lehet.