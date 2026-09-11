Ősszel ezek a színek hódítanak a konyhákban: 5 árnyalat, amit a lakberendezők is imádnak

Ősszel sem kell teljesen átalakítanod a konyhát: ezekkel a meleg, földes árnyalatokkal egyetlen festéssel vagy néhány kiegészítővel is hangulatosabbá teheted. Íme aktuális otthon tippünk:

Ahogy megérkezik az ősz, nemcsak a ruhatárunkban jelennek meg a melegebb árnyalatok: az otthonunkat is szívesebben töltjük meg barnákkal, rozsdás narancsokkal és mélyebb tónusokkal. Amennyiben épp ősszel kerül sor a konyhaátalakításra, festésre, felújítasz, vagy a bútorok is frissen érkeznek, már most segítségül hívhatod a 2026-os trendszíneket.

Természetesen nem feltétlenül kell rögtön új bútorokban gondolkodnod, ha elégedett vagy a konyháddal, vagy anyagi megfontolásból sem vágnál bele nagyobb renoválásba, mutatjuk azt az 5 őszi konyhaszínt, amelyeket a lakberendezők szerint érdemes idén kipróbálnod, akár csak kisebb részletekbe csempészve is.

Tudtad? Az őszi színek közül több valójában nem csak szezonális trend: ha festésben vagy nagyobb felújításban is gondolkozol, érdemes olyan árnyalatot választani, amelyet tavasszal és nyáron sem érzel majd idegennek.

Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, melyik az az 5 árnyalat, amit a lakberendezők is imádnak!

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Így csempészd be az őszi színeket a konyhába

Textilekkel: egy olívazöld, rozsdabarna vagy bordó konyharuha, asztali futó, szalvéta vagy ülőpárna máris melegebbé teszi a helyiséget.

egy olívazöld, rozsdabarna vagy bordó konyharuha, asztali futó, szalvéta vagy ülőpárna máris melegebbé teszi a helyiséget. Kerámiákkal: bögrék, tányérok, vázák és tálak formájában könnyű kipróbálni a terrakotta, fahéjbarna vagy mélybordó árnyalatokat.

Kisebb konyhai kiegészítőkkel: egy színes kenyértartó, tárolódoboz, vágódeszka vagy akár egy retro hatású konyhai mérleg is becsempészheti a szezon színeit.

Növényekkel és virágokkal: egy terrakotta kaspó vagy őszi színekben pompázó csokor természetes módon hozza be a meleg árnyalatokat.

egy terrakotta kaspó vagy őszi színekben pompázó csokor természetes módon hozza be a meleg árnyalatokat. Fali dekorációval: egy kisebb kép, poszter vagy falitányér is elég lehet ahhoz, hogy megjelenjen egy karakteres bordó, rozsda- vagy olívazöld folt.

egy kisebb kép, poszter vagy falitányér is elég lehet ahhoz, hogy megjelenjen egy karakteres bordó, rozsda- vagy olívazöld folt. Egyetlen hangsúlyos darabbal: ha nem szeretnéd túltolni az őszi hangulatot, válassz egyetlen erősebb színű tárgyat – például egy lámpát, széket vagy kisgépet –, és hagyd, hogy az legyen a konyha fókuszpontja.

ha nem szeretnéd túltolni az őszi hangulatot, válassz egyetlen erősebb színű tárgyat – például egy lámpát, széket vagy kisgépet –, és hagyd, hogy az legyen a konyha fókuszpontja. Festés nélkül is: ha nagyobb változásra vágysz, de nem festenél, az alsó konyhaszekrények néhány ajtajának vagy egy kisebb falszakasznak a színezése is látványos lehet.

Extra tipp: Nem kell új konyha az őszi hangulathoz. Ha nem szeretnél festeni vagy bútorokat cserélni, kezdj kisebb dolgokkal: néhány új konyhai textil, kerámia, váza, ülőpárna vagy étkezőasztali dekoráció is látványosan megváltoztathatja a helyiség hangulatát.

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