Otthon

2026.09.11.

Így használd a levendulaolajat, ha olyan édesdeden szeretnél aludni, mint gyerekkorodban

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Ne hidd, hogy az igazán jó minőségű, pihentető alvás felnőttkorban lehetetlen, és nem, nem csak gyógyszerekkel segíthetsz magadon, hanem illóolajokkal is! Például a csodás levendulával.

  • A levendulának nyugtató és relaxáló hatása lehet, így segíthet könnyebben elaludni és javíthatja az alvásminőséget.
  • Lefekvés előtt használhatsz levendulaolajat párologtatóban, bőrre kenve hordozóolajjal hígítva, párnaspray-ként vagy akár fürdővízhez adva.
  • A megfelelő mennyiségű, jó minőségű alvás alapvető az egészség megőrzéséhez, és hosszú távon az egészséges öregedéshez is hozzájárulhat.
levendulaolajat fésűre cseppentő fiatal nő
A levendulát és a belőle készült illóolajat régóta használják relaxációhoz

A levendulát (Lavandula) és a belőle készült illóolajat régóta használják relaxációhoz és az alvás támogatására.

Nyugtató hatása miatt különösen azok számára lehet érdekes, akik nehezen lazulnak el este vagy nehezen alszanak el.

Egyes kutatások szerint a levendula segíthet az álmatlansággal küzdőknek könnyebben elaludni, és javíthatja az alvás minőségét is.

Hogyan segíthet a levendula az alvásban?

A levendula többféleképpen is támogathatja az esti ellazulást. Kutatások szerint hozzájárulhat:

levendulaágak és egy üvegcse
Így használd a levendulát, ha jobban szeretnél aludni

A hatásban több, a levendulában megtalálható növényi vegyület is szerepet játszhat, köztük a linalool és a linalil-acetát. Ezek nyugtató hatásúak lehetnek, és segíthetnek mérsékelni a feszültséget, valamint az esti nyugtalanságot.

Így használd a levendulát, ha jobban szeretnél aludni

A levendula alvásra gyakorolt hatását vizsgáló kutatások többségében a növényt belélegezve vagy a bőrön alkalmazva használták. Ezért többféleképpen is beépítheted az esti rutinodba, mutatjuk, hogyan!

Kattints a képre a galériáért és a levendulás altatótippekért!

3 fotó

Mire figyelj levendulaolaj használatakor?

Bár a levendula illóolaját sokan használják, nem teljesen kockázatmentes. Egyeseknél fejfájást, köhögést vagy bőrirritációt okozhat, ezért első használatkor különösen fontos az óvatosság.

Érdemes betartani néhány alapvető szabályt:

  • Bőrön történő használat előtt mindig hígítsd az illóolajat, és végezz bőrpróbát!
  • Tartsd be a termék használati és adagolási útmutatóját!
  • Ne kerüljön a szemedbe, és ne használd sérült vagy irritált bőrön!
  • Tartsd gyermekektől elzárva!
  • Ha várandós vagy, szoptatsz, illetve rendszeresen szedsz gyógyszert, használata előtt egyeztess orvossal vagy más egészségügyi szakemberrel!
  • Az illóolaj gyúlékony, ezért tartsd távol nyílt lángtól és hőforrástól!

Fontos az is, hogy a levendulaolaj nem helyettesíti az alvászavarok kivizsgálását vagy kezelését. Ha rendszeresen nehezen alszol el, gyakran felébredsz éjszaka, vagy nappal is tartósan fáradt vagy, érdemes orvoshoz fordulni. A levendula leginkább egy kellemes esti rutin részeként jöhet szóba, nem önálló kezelésként.


Íme, 3 profi tipp a levendula makulátlan virágzásához

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