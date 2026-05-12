Nem 10.000 lépés – Kevesebb napi lépésszámmal is megelőzhető a súlygyarapodás

Új tanulmány vizsgálta az elhízás megelőzése és a napi lépésszám kapcsolatát. Az eredmények szerint azonban a napi 10 000 lépés megtétele nem feltétlen kell ahhoz, hogy tartsuk testsúlyunkat, vagy éppen megelőzzük az elhízást. Lássuk az eredményeket!

Egy új tanulmány szerint nem kell napi 10 000 lépés, ahhoz, hogy megelőzzük a súlygyarapodást. Egy nemzetközi kutatás mutat rá a pontos számra.

Nem 10 000 lépés – Ezzel a napi mennyiséggel megelőzhető a súlygyarapodás

A kutatásról

Az elhízás előfutára a súlygyarapodás, amit rendszeres mozgással megelőzhetünk. Ennek nem kell intenzív, hosszan tartó fizikai megerőltetésnek lennie, elég hozzá a rendszeres napi gyaloglás is.

A kutatás során arra jutottak, hogy már napi 8500 lépés megtétele is segíthet megelőzni a hízást.

A kutatók 14 korábbi, randomizált kontrollvizsgálat eredményeit elemezték, amikben összesen közel négyezer felnőtt vett részt. A résztvevők átlagosan 53 évesek voltak, és többségük túlsúllyal élt vagy elhízott volt.

A programok általában két részből álltak: egy fogyási időszakból, majd egy testsúlymegtartó szakaszból. A fogyókúrás periódus nagyjából nyolc hónapig tartott, ezt pedig egy körülbelül tíz hónapos fenntartó időszak követte.

A vizsgálat elején a résztvevők aktivitása hasonló volt, vagyis naponta átlagosan valamivel több mint hétezer lépést tettek meg. Azok, akik nem változtattak az életmódjukon, később sem mozogtak többet, és testsúlyuk sem csökkent számottevően.

A kutatás során arra jutottak, hogy napi 8500 lépés megtétele is segíthet megelőzni a hízást

Az eredményekről

Az életmódváltó programban részt vevők ezzel szemben jelentősen növelték napi aktivitásukat, átlagosan több mint nyolcezer lépésre. A fogyási szakasz végére körülbelül négy kilogrammot fogytak, és a későbbi hónapokban is megőrizték a magasabb aktivitási szint nagy részét. Ennek köszönhetően a leadott súly jelentős részét hosszabb távon is sikerült megtartaniuk.

Az elemzés alapján a több gyaloglás elsősorban a visszahízás megelőzésében játszik fontos szerepet.

Bár a nagyobb lépésszám önmagában nem gyorsította jelentősen a fogyást a diéta időszakában, a kutatók szerint a rendszeres séta hatékony segítséget jelenthet a testsúly stabilizálásában.

A szakértők szerint a mindennapi gyaloglás egyszerű, könnyen beépíthető és költséghatékony módszer lehet a hízás megelőzésére. Arra is felhívták a figyelmet, hogy már napi 7000 lépés is komoly egészségügyi előnyökkel járhat, még akkor is, ha sokszor a 10 000 lépést tekintik ideális célnak.

Forrásunk volt.