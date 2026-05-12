Pofonegyszerű mosogatógép-tablettás trükk, amivel csomót spórolhatsz – Egy mozdulat az egész

Spórolós trükk azoknak, akik mosogatógépet használnak: az internet által felkapott trükk sokaknál beválik, mások viszont úgy tapasztalják, hogy kemény víznél vagy régebbi gépeknél nem működik.

Az emberek többsége automatikusan bedobja az egész mosogatógép-tablettát a mosogatógépbe, pedig lehet, hogy teljesen felesleges, és ezzel pénzt és tablettát pazarolnak.

Sok esetben nincs szükség egy egész mosogatógép-tablettára

Egyre többen vágják félbe a mosogatógép-tablettát... de miért?

Egyre többen esküsznek arra a trükkre, hogy egyszerűen félbevágják a mosogatógép-tablettát – és azt állítják, így is ugyanolyan tiszták lesznek az edények, miközben rengeteg pénzt spórolnak.

A tablettafélbevágós módszer igen egyszerű:

ha kisebb mosogatógéped van,

vagy nem pakolod tele minden egyes mosogatásnál, akkor sok esetben nincs szükség egy egész tablettára.

Egy brit nő azt állítja, ezt a praktikát még az édesanyjától tanulta, és évek óta így használja a mosogatógépet otthon. A tapasztalatai alapján a fél tabletta is tökéletesen elegendő a mindennapi mosogatáshoz.

A trükk nemcsak pénztárcabarát, hanem még a gépnek is jót tehet!

A túl sok mosogatószer akár problémát is okozhat: fél dózissal hatékonyabban működik a mosogatás. előfordulhat, hogy a gép nem tudja teljesen leöblíteni a tisztítószer-maradványokat az edényekről, ami foltos poharakat vagy ragacsos érzetet eredményezhet. Többen ezért úgy vélik, egy

Fontos: nem minden tablettát szabad félbevágni

A folyékony zselés közepű kapszulákat például semmiképp sem ajánlott késsel szétnyitni vagy elvágni, mert allergén anyagokat tartalmazhatnak, ráadásul könnyen kifolyhatnak.

Ez a félbevágós módszer elsősorban a szilárd mosogatógép-tablettáknál működhet jól, melyeknek a közepén nincs zselés tisztítószer!

A trükk természetesen megosztotta az internet népét is

Van, aki szerint teljesen felesleges egész tablettát használni minden mosogatáshoz, mások viszont úgy tapasztalták, hogy kemény víznél vagy régebbi gépeknél szükség lehet a teljes kapszulára.

Többen pedig inkább a por vagy folyékony mosogatószer mellett teszik le a voksukat, mert azokkal könnyebb szabályozni az adagolást.

Forrásunk volt.