Pofonegyszerű mosogatógép-tablettás trükk, amivel csomót spórolhatsz – Egy mozdulat az egész

Az emberek többsége automatikusan bedobja az egész mosogatógép-tablettát a mosogatógépbe, pedig lehet, hogy teljesen felesleges, és ezzel pénzt és tablettát pazarolnak.
Egyre többen vágják félbe a mosogatógép-tablettát... de miért?
Egyre többen esküsznek arra a trükkre, hogy egyszerűen félbevágják a mosogatógép-tablettát – és azt állítják, így is ugyanolyan tiszták lesznek az edények, miközben rengeteg pénzt spórolnak.
A tablettafélbevágós módszer igen egyszerű:
- ha kisebb mosogatógéped van,
- vagy nem pakolod tele minden egyes mosogatásnál, akkor sok esetben nincs szükség egy egész tablettára.
Egy brit nő azt állítja, ezt a praktikát még az édesanyjától tanulta, és évek óta így használja a mosogatógépet otthon. A tapasztalatai alapján a fél tabletta is tökéletesen elegendő a mindennapi mosogatáshoz.
A trükk nemcsak pénztárcabarát, hanem még a gépnek is jót tehet!
A túl sok mosogatószer akár problémát is okozhat:
Fontos: nem minden tablettát szabad félbevágni
A folyékony zselés közepű kapszulákat például semmiképp sem ajánlott késsel szétnyitni vagy elvágni, mert allergén anyagokat tartalmazhatnak, ráadásul könnyen kifolyhatnak.
Ez a félbevágós módszer elsősorban a szilárd mosogatógép-tablettáknál működhet jól, melyeknek a közepén nincs zselés tisztítószer!
A trükk természetesen megosztotta az internet népét is
Van, aki szerint teljesen felesleges egész tablettát használni minden mosogatáshoz, mások viszont úgy tapasztalták, hogy kemény víznél vagy régebbi gépeknél szükség lehet a teljes kapszulára.
Többen pedig inkább a por vagy folyékony mosogatószer mellett teszik le a voksukat, mert azokkal könnyebb szabályozni az adagolást.