A kertészek szerint ezt a növényt soha nem szabad közvetlenül a kertbe ültetni

Ez az illatos növény problémát okozhat a kertben, ha nem megfelelő módon termeszted. A kertészeti szakértők elárulják tippjeiket, hogyan boldogulhatsz vele könnyedén.

Szeretnél friss alapanyagokkal főzni anélkül, hogy ételt pazarolnál? A fűszernövény-termesztés remek megoldás lehet, de a mentával érdemes óvatosnak lenni! Bár az illata igazán csábító, gyors növekedésével könnyen átveheti az uralmat a kert felett. Mutatjuk, hogyan tarthatod kordában ezt a nagy elánnal terjeszkedő növényt, hogy minden előnyét élvezhesd anélkül, hogy veszélyeztetné a kerted harmóniáját. Legyen mentád otthon, gond nélkül!

A mentaültetéssel érdemes óvatosnak lenni!

Saját fűszernövények termesztése: praktikus és pazarlásmentes megoldás

A fűszernövénykertek egyre népszerűbbek a hobbikertészek körében. Könnyen gondozhatók, és egész szezonban mindig kéznél lehet a friss bazsalikom, kakukkfű vagy metélőhagyma. Így pontosan annyit használhatsz fel, amennyire szükséged van, és elkerülheted, hogy a hűtő mélyén feledésbe merüljenek a megmaradt fűszernövények.

Ha azonban mentát szeretnél ültetni a kertedbe – vagy már ott is nő –, érdemes kétszer is átgondolni a dolgot.

Bár intenzív illata és sokoldalú felhasználása miatt rendkívül népszerű, a kertben meglepően gyorsan képes elszabadulni. Éppen ezért fontos, hogy már az ültetés előtt alaposan megválaszd a helyét.

Miért nem ajánlott a mentát közvetlenül a kertbe ültetni?

Sok kertész óva int attól, hogy a mentát szabadföldbe ültesd. Ez az illatos, közkedvelt növény, amelyről még azt is tartják, hogy távol tartja a szúnyogokat, rendkívül gyors növekedéséről ismert, ha egyszer megtelepszik a kertben, könnyen elszaporodhat, és idővel nehéz kordában tartani, erre figyelmeztet több kertészeti szakértő is.

A menta túlszaporodhat a kertben, ha szabadföldbe ülteted

Olyan szakértők is figyelmeztetnek a menta rendkívül terjeszkedő természetére, mint Edwin Dysinger, a Seedtime munkatársa vagy Anna Hackman, a The Naked Botanical szakértője.

Tudtad? A menta könnyen elnyomhatja a körülötte lévő növényeket, mivel gyorsan kisajátítja a helyet, a vizet és a tápanyagokat a szomszédos fajok rovására. Emiatt sok kertész idővel kénytelen újragondolni a termesztési módszereit.

Hogyan termesszünk mentát biztonságosan a kertben?

Ha továbbra is szeretnéd élvezni a menta előnyeit anélkül, hogy átvenné az uralmat a kert felett, a szakértők leginkább a cserépben való nevelést javasolják. Anna Hackman szerint nem érdemes közvetlenül a földbe ültetni, mivel a gyökerei idővel könnyen elszabadulhatnak, hasonlóan a bambuszéhoz. A cserépben tartott menta így is szépen fejlődik, miközben sokkal könnyebben kordában tartható, és nem veszélyezteti a többi növényedet.

