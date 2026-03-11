Retró kaszinótojás
Hozzávalók
- 7% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 7% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 7% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 61% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 9.2 g
Zsír
-
Összesen 40.3 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 258 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 524.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 19 mg
-
Kálcium 48 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 131 mg
-
Nátrium 316 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 4.2 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 82.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 195 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 50 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 30 micro
-
Kolin: 182 mg
-
Retinol - A vitamin: 193 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 22 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 305 micro
Elkészítés
- A tojásokat megfőzzük.
- A tartárhoz a majonézt kikeverjük a mustárral, porcukorral, sóval, borssal, tejföllel és a citromlével.
- A tojásokat megpucoljuk, félbevágjuk, és kikaparjuk a sárgájukat. Hozzáadjuk a puha vajat, és kikeverjük.
- Beleteszünk 2 evőkanálnyit a tartármártásból, és kikeverjük. Visszatöltjük a tojásokba a krémet. Egy nagyobb, enyhén mély tálba tesszük a tojásokat a krémmel lefelé.
- A zselatint egy kisebb tálba tesszük, és hozzáöntjük az 1 dl, 80 fokos vizet. Kikeverjük a zselatint, és hozzáöntjük a tartármártáshoz. A zselatinos tartárt rákanalazzuk a tojásokra, és hűtőbe tesszük legalább 3 órára.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 15 p
A zselatinos tartárral bevont kaszinótojás olyan, mintha időutazásra mennénk a nyolcvanas évek Jégbüféjébe!
Kaszinótojás – a zselatinnal bevont retró klasszikus története és receptje
A kaszinótojás a magyar hidegtálak egyik legismertebb, nosztalgikus fogása. A legtöbben a zselatinnal bevont, majonézes töltelékkel készült, sonkatekerccsel vagy franciasalátával tálalt változatra gondolnak, amely a 20. század második felében vált igazán népszerűvé Magyarországon. Ünnepeken, hidegtálakon és vendégváró falatok között szinte kötelező elem.
Mi az a kaszinótojás?
A kaszinótojás alapja keményre főtt tojás, amelynek sárgáját kiveszik, majd ízlés szerint majonézes, mustáros, gyakran vajjal vagy krémsajttal lazított krémmé keverik. Ezzel töltik vissza a tojásfehérjéket.
A klasszikus magyar, „retró” változatnál a megtöltött tojásokat gyakran áttetsző aszpikkal vonják be. Ez adja a jellegzetes fényes, hidegtálas megjelenést.
A kaszinótojásokat általában:
- franciasaláta-ágyon,
- sonkatekercsek mellett,
- savanyúsággal, zöldségekkel tálalják.
A kaszinótojás eredete
A töltött tojás már a 18–19. századi francia és olasz konyhában is ismert volt, ahol hideg előételként szolgálták fel. A kaszinótojás a töltött tojások európai változata.
A „kaszinó” elnevezés valószínűleg a 19. századi elegáns kaszinókhoz és társasági klubokhoz kapcsolódik, ahol gazdag hideg büfék várták a vendégeket. A „kaszinó” előtaggal a luxus és elegancia érzetét keltették.
Miért lett különösen népszerű Magyarországon?
Magyarországon a kaszinótojás főleg a 20. század közepétől, a szocialista Kádár-korszak vendéglátásában terjedt el.
Ennek több oka volt:
- olcsó alapanyagokból készült (tojás, aszpik)
- látványos hidegtálak készültek belőle
- nagy mennyiségben is könnyen elkészíthető volt a vendéglátóipari konyhákon
- az aszpikos bevonat elegáns, „ünnepi” hatást adott
További pazar töltött tojások:
Az 1960–1980-as években szinte minden lakodalmi, karácsonyi, szilveszteri, húsvéti hidegtálon vagy ünnepi családi asztalon megjelent a kaszinótojás, és ez a hagyomány sokunknál mai napig él.