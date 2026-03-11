Retró kaszinótojás

A kaszinótojás franciasaláta-ágyon az igazi! Nosalty

Kaszinótojás – a zselatinnal bevont retró klasszikus története és receptje

A kaszinótojás a magyar hidegtálak egyik legismertebb, nosztalgikus fogása. A legtöbben a zselatinnal bevont, majonézes töltelékkel készült, sonkatekerccsel vagy franciasalátával tálalt változatra gondolnak, amely a 20. század második felében vált igazán népszerűvé Magyarországon. Ünnepeken, hidegtálakon és vendégváró falatok között szinte kötelező elem.

Mi az a kaszinótojás?

A kaszinótojás alapja keményre főtt tojás, amelynek sárgáját kiveszik, majd ízlés szerint majonézes, mustáros, gyakran vajjal vagy krémsajttal lazított krémmé keverik. Ezzel töltik vissza a tojásfehérjéket.

A klasszikus magyar, „retró” változatnál a megtöltött tojásokat gyakran áttetsző aszpikkal vonják be. Ez adja a jellegzetes fényes, hidegtálas megjelenést.

A kaszinótojásokat általában:

franciasaláta-ágyon,

sonkatekercsek mellett,

savanyúsággal, zöldségekkel tálalják.

A kaszinótojás eredete

A töltött tojás már a 18–19. századi francia és olasz konyhában is ismert volt, ahol hideg előételként szolgálták fel. A kaszinótojás a töltött tojások európai változata.

A „kaszinó” elnevezés valószínűleg a 19. századi elegáns kaszinókhoz és társasági klubokhoz kapcsolódik, ahol gazdag hideg büfék várták a vendégeket. A „kaszinó” előtaggal a luxus és elegancia érzetét keltették.

Miért lett különösen népszerű Magyarországon?

Magyarországon a kaszinótojás főleg a 20. század közepétől, a szocialista Kádár-korszak vendéglátásában terjedt el.

Ennek több oka volt:

olcsó alapanyagokból készült (tojás, aszpik)

látványos hidegtálak készültek belőle

készültek belőle nagy mennyiségben is könnyen elkészíthető volt a vendéglátóipari konyhákon

az aszpikos bevonat elegáns, „ünnepi” hatást adott

Az 1960–1980-as években szinte minden lakodalmi, karácsonyi, szilveszteri, húsvéti hidegtálon vagy ünnepi családi asztalon megjelent a kaszinótojás, és ez a hagyomány sokunknál mai napig él.