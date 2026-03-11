r
Nosalty Logó
tapas töltött tojás

Retró kaszinótojás

Retró kaszinótojás
Nosalty
Retró kaszinótojás
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

407
Kalória
9.2g
Fehérje
4.2g
Szénhidrát
40.3g
Zsír
82.7g
Víz
257.8g
Koleszterin
7.5mg
Élelmi rost
3.4g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 29% Zsír
Összesen 407 kcal
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 29% Zsír
Összesen 1621 kcal
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 29% Zsír
Összesen 256 kcal
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 61% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.2 g

Zsír

  • Összesen
    40.3 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    258 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    524.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    48 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    131 mg
  • Nátrium
    316 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4.2 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    82.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    195 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    50 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    30 micro
  • Kolin:
    182 mg
  • Retinol - A vitamin:
    193 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    22 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    305 micro
Összesen 407 kcal
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 61% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    36.7 g

Zsír

  • Összesen
    161.3 g
  • Telített zsírsav
    46 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    22 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    1031 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2099.5 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    76 mg
  • Kálcium
    192 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    36 mg
  • Foszfor
    522 mg
  • Nátrium
    1266 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    16.8 g
  • Cukor
    14 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    330.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    779 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    198 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    120 micro
  • Kolin:
    729 mg
  • Retinol - A vitamin:
    771 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    89 micro
  • β-crypt
    23 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1220 micro
Összesen 1621 kcal
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 61% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.8 g

Zsír

  • Összesen
    25.4 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    163 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    331.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    12 mg
  • Kálcium
    30 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    6 mg
  • Foszfor
    82 mg
  • Nátrium
    200 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    2.7 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    52.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    123 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    31 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    19 micro
  • Kolin:
    115 mg
  • Retinol - A vitamin:
    122 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    14 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    192 micro
Összesen 256 kcal

Elkészítés

  1. A tojásokat megfőzzük.
  2. A tartárhoz a majonézt kikeverjük a mustárral, porcukorral, sóval, borssal, tejföllel és a citromlével.
  3. A tojásokat megpucoljuk, félbevágjuk, és kikaparjuk a sárgájukat. Hozzáadjuk a puha vajat, és kikeverjük.
  4. Beleteszünk 2 evőkanálnyit a tartármártásból, és kikeverjük. Visszatöltjük a tojásokba a krémet. Egy nagyobb, enyhén mély tálba tesszük a tojásokat a krémmel lefelé.
  5. A zselatint egy kisebb tálba tesszük, és hozzáöntjük az 1 dl, 80 fokos vizet. Kikeverjük a zselatint, és hozzáöntjük a tartármártáshoz. A zselatinos tartárt rákanalazzuk a tojásokra, és hűtőbe tesszük legalább 3 órára.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 15 p

A zselatinos tartárral bevont kaszinótojás olyan, mintha időutazásra mennénk a nyolcvanas évek Jégbüféjébe!

2 db retró kaszinótojás franciasaláta-ágyon tányéron
A kaszinótojás franciasaláta-ágyon az igazi!
Nosalty

Kaszinótojás – a zselatinnal bevont retró klasszikus története és receptje

A kaszinótojás a magyar hidegtálak egyik legismertebb, nosztalgikus fogása. A legtöbben a zselatinnal bevont, majonézes töltelékkel készült, sonkatekerccsel vagy franciasalátával tálalt változatra gondolnak, amely a 20. század második felében vált igazán népszerűvé Magyarországon. Ünnepeken, hidegtálakon és vendégváró falatok között szinte kötelező elem.

Mi az a kaszinótojás?

A kaszinótojás alapja keményre főtt tojás, amelynek sárgáját kiveszik, majd ízlés szerint majonézes, mustáros, gyakran vajjal vagy krémsajttal lazított krémmé keverik. Ezzel töltik vissza a tojásfehérjéket.

A klasszikus magyar, „retró” változatnál a megtöltött tojásokat gyakran áttetsző aszpikkal vonják be. Ez adja a jellegzetes fényes, hidegtálas megjelenést.

A kaszinótojásokat általában:

  • franciasaláta-ágyon,
  • sonkatekercsek mellett,
  • savanyúsággal, zöldségekkel tálalják.

A kaszinótojás eredete

A töltött tojás már a 18–19. századi francia és olasz konyhában is ismert volt, ahol hideg előételként szolgálták fel. A kaszinótojás a töltött tojások európai változata.

A „kaszinó” elnevezés valószínűleg a 19. századi elegáns kaszinókhoz és társasági klubokhoz kapcsolódik, ahol gazdag hideg büfék várták a vendégeket. A „kaszinó” előtaggal a luxus és elegancia érzetét keltették.

2 db retró kaszinótojás franciasaláta-ágyon tányéron, puha kaláccsal, szalvétán
Nosalty

Miért lett különösen népszerű Magyarországon?

Magyarországon a kaszinótojás főleg a 20. század közepétől, a szocialista Kádár-korszak vendéglátásában terjedt el.

Ennek több oka volt:

  • olcsó alapanyagokból készült (tojás, aszpik)
  • látványos hidegtálak készültek belőle
  • nagy mennyiségben is könnyen elkészíthető volt a vendéglátóipari konyhákon
  • az aszpikos bevonat elegáns, „ünnepi” hatást adott

További pazar töltött tojások:

Az 1960–1980-as években szinte minden lakodalmi, karácsonyi, szilveszteri, húsvéti hidegtálon vagy ünnepi családi asztalon megjelent a kaszinótojás, és ez a hagyomány sokunknál mai napig él.

Nosalty stories

Hasonló receptek

Összes töltött tojás
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

szilvalekvaros-derelye
édes tészta

Szilvalekváros derelye

Viszonylag ritkán készítek derelyét, mert elég macerás, de a végeredmény miatt megéri. A tészta nyújtása közben jutott eszembe, hogy van itthon egy tésztakészítő gépünk is, amit ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept