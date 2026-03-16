Hagyományos olasz pesztó, azaz pesto alla genovese
Hozzávalók
50 g fenyőmag (pirított)
4 gerezd fokhagyma
só ízlés szerint
50 g bazsalikom
1 dl olívaolaj
25 g parmezán sajt
25 g pecorino sajt
- 11% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 58% Zsír
8g fenyőmag56 kcal
2g fokhagyma3 kcal
0 kcal
8g bazsalikom2 kcal
14g olívaolaj125 kcal
16 kcal
16 kcal
- 11% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 58% Zsír
50g fenyőmag337 kcal
12g fokhagyma16 kcal
0 kcal
50g bazsalikom12 kcal
85g olívaolaj751 kcal
25g parmezán sajt98 kcal
25g pecorino sajt97 kcal
- 11% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 58% Zsír
20.2g fenyőmag136 kcal
4.9g fokhagyma7 kcal
0 kcal
20.2g bazsalikom5 kcal
34.4g olívaolaj304 kcal
10.1g parmezán sajt40 kcal
10.1g pecorino sajt39 kcal
- 11% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 58% Zsír
- 26% Víz
TOP ásványi anyagok
Foszfor
Kálcium
Nátrium
Magnézium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
E vitamin:
C vitamin:
Lut-zea
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
Összesen 4.3 g
Zsír
Összesen 22.1 g
Telített zsírsav 4 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 13 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
Koleszterin 7 mg
Ásványi anyagok
Összesen 363.9 g
Cink 1 mg
Szelén 2 mg
Kálcium 113 mg
Vas 1 mg
Magnézium 30 mg
Foszfor 116 mg
Nátrium 100 mg
Réz 0 mg
Mangán 1 mg
Szénhidrát
Összesen 2.2 g
Cukor 0 mg
Élelmi rost 0 mg
Víz
Összesen 10.2 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 31 micro
B6 vitamin: 0 mg
B12 Vitamin: 0 micro
E vitamin: 3 mg
C vitamin: 2 mg
D vitamin: 1 micro
K vitamin: 48 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 9 micro
Kolin: 7 mg
Retinol - A vitamin: 8 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 266 micro
β-crypt 4 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 472 micro
- 11% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 58% Zsír
- 26% Víz
TOP ásványi anyagok
Foszfor
Kálcium
Nátrium
Magnézium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
E vitamin:
C vitamin:
Lut-zea
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
Összesen 25.8 g
Zsír
Összesen 132.3 g
Telített zsírsav 22 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 75 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 26 g
Koleszterin 43 mg
Ásványi anyagok
Összesen 2183.5 g
Cink 5 mg
Szelén 11 mg
Kálcium 679 mg
Vas 5 mg
Magnézium 181 mg
Foszfor 696 mg
Nátrium 600 mg
Réz 1 mg
Mangán 5 mg
Szénhidrát
Összesen 13 g
Cukor 2 mg
Élelmi rost 3 mg
Víz
Összesen 61 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 184 micro
B6 vitamin: 0 mg
B12 Vitamin: 0 micro
E vitamin: 17 mg
C vitamin: 13 mg
D vitamin: 5 micro
K vitamin: 286 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 53 micro
Kolin: 40 mg
Retinol - A vitamin: 50 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 1597 micro
β-crypt 23 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 2831 micro
- 11% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 58% Zsír
- 26% Víz
TOP ásványi anyagok
Foszfor
Kálcium
Nátrium
Magnézium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
E vitamin:
C vitamin:
Lut-zea
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
Összesen 10.4 g
Zsír
Összesen 53.6 g
Telített zsírsav 9 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 30 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 11 g
Koleszterin 17 mg
Ásványi anyagok
Összesen 884 g
Cink 2 mg
Szelén 5 mg
Kálcium 275 mg
Vas 2 mg
Magnézium 73 mg
Foszfor 282 mg
Nátrium 243 mg
Réz 0 mg
Mangán 2 mg
Szénhidrát
Összesen 5.3 g
Cukor 1 mg
Élelmi rost 1 mg
Víz
Összesen 24.7 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 75 micro
B6 vitamin: 0 mg
B12 Vitamin: 0 micro
E vitamin: 7 mg
C vitamin: 5 mg
D vitamin: 2 micro
K vitamin: 116 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 21 micro
Kolin: 16 mg
Retinol - A vitamin: 20 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 646 micro
β-crypt 9 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 1146 micro
Elkészítés
- Az előzőleg lepirított fenyőmagot a fokhagymával és a sóval együtt egy mozsárban nagyon alaposan összezúzzuk. De tényleg, akkor jó, ha szinte pasztaszerű az állaga és kicsit olajos is a fenyőmagból kivált zsiradéktól.
- Ekkor hozzáadjuk a bazsalikomot, ezt érdemes két adagban megtenni, hogy elférjünk a mozsárban. Közben fokozatosan hozzácsurgatjuk az olívaolajat, amíg szinte már felismerhetetlen lesz a bazsalikom textúrája.
- Végül jöhet hozzá a finomra reszelt parmezán és pecorino sajt (vagy ezek hiányában másféle olasz keménysajt), és ezzel is alaposan összekeverjük/zúzzuk a pesztót.
- Amikor kész ez a kedves olasz szósz, fogyaszthatjuk is egyből: remek tésztaszósz lesz belőle jófajta olasz tésztára, paradicsommal és mozzarellával remek salátát varázsolhatunk belőle, de kerülhet pizzára, szendvicsbe, minestronéba és pirítós tetejére is.
- Tipp: a pesztót késes aprítóban vagy botmixerrel is elkészíthetjük, viszont ekkor is tartsuk magunkat a hozzávalók sorrendjéhez.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
A méregzöld, bazsalikomtól és fokhagymától illatos pesztó minden olasz szószok egyik leghíresebbje, amit a leggyakrabban boltban vásárolunk meg, pedig házilag is könnyen elkészíthetjük. A jó állagú pesztónál egyetlen dolog elengedhetetlen, a minőségi alapanyagok - itt tényleg nem érdemes az olasz keménysajton vagy a fenyőmagon spórolni. SZóval ha van pár csokor szép bazsalikomotok, amit nem akartok, hogy megpunnyadjon, akkor készítsétek el belőle ezt az olasz klasszikust.