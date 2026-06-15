r
Nosalty Logó
lekvárok-dzsemek hagymalekvár

Baconjam

Hankusz Sára
Üvegbe töltött házi bacon jam kézzel írt címkével, mellette egy fej lila hagymával.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

468
Kalória
6.2g
Fehérje
77.2g
Szénhidrát
15.8g
Zsír
56.8g
Víz
28.1g
Koleszterin
386.8mg
Élelmi rost
73g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 468 kcal
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 936 kcal
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 293 kcal
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 37% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.2 g

Zsír

  • Összesen
    15.8 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    28 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    542.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    89 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    21 mg
  • Foszfor
    81 mg
  • Nátrium
    340 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    77.2 g
  • Cukor
    73 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    56.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    5 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    5 micro
  • Kolin:
    23 mg
  • Retinol - A vitamin:
    5 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1 micro
Összesen 468 kcal
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 37% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    12.3 g

Zsír

  • Összesen
    31.7 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    56 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1085.4 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    178 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    42 mg
  • Foszfor
    162 mg
  • Nátrium
    679 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    154.3 g
  • Cukor
    146 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    113.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    9 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    14 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    47 mg
  • Retinol - A vitamin:
    9 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2 micro
Összesen 936 kcal
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 37% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.8 g

Zsír

  • Összesen
    9.9 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    18 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    339.2 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    56 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    51 mg
  • Nátrium
    212 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    48.2 g
  • Cukor
    46 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    35.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    3 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    3 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    3 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1 micro
Összesen 293 kcal

Elkészítés

  1. A bacont süssük ropogósra, majd aprítsuk fel.
  2. Ezt helyezzük vissza abba a serpenyőbe, amiben sült. A lila hagymát vágjuk finomra és adjuk hozzá.
  3. Pár perc kevergetés után öntsük hozzá a juharszirupot, barna cukrot és balzsamecetkrémet. Jó sűrűre főzzük össze.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 25 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Az édes és sós ízek találkozása ritkán ennyire ellenállhatatlan, mint ebben a házi bacon jamben. A karamellizált hagyma, a ropogós szalonna és a fűszeres, enyhén édeskés ízek sűrű, ragacsos krémmé állnak össze. Hamburgerbe, pirítósra, grillezett húsok mellé vagy akár egy sajttál kiegészítőjeként is remekül működik. Érdemes rögtön nagyobb adagot készíteni belőle, mert meglepően gyorsan elfogy.

Hasonló receptek

Összes hagymalekvár
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

cseresznyedzsem-egyszeruen
gyümölcslekvár

Cseresznyedzsem egyszerűen

Ahány ház, annyi szokás... a rohanó háziasszonyoknak ez a verzió... akiknek több idő áll rendelkezésre, azok tartósítószer nélkül, órákig tartó főzéssel.  Nekem ez az egyszerű ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept