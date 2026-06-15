Baconjam
Hozzávalók
-
5 szelet bacon
-
1 kis fej lilahagyma
-
5 ek juharszirup
-
100 g barna cukor
-
2 ek balzsamecet (krém)
- 4% Fehérje
- 49% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
43g bacon167 kcal
-
25g lilahagyma9 kcal
-
38g juharszirup98 kcal
-
50g barna cukor190 kcal
-
5g balzsamecet4 kcal
- 4% Fehérje
- 49% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
85g bacon334 kcal
-
50g lilahagyma18 kcal
-
75g juharszirup195 kcal
-
100g barna cukor380 kcal
-
10g balzsamecet9 kcal
- 4% Fehérje
- 49% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
26.6g bacon104 kcal
-
15.6g lilahagyma6 kcal
-
23.4g juharszirup61 kcal
-
31.3g barna cukor119 kcal
-
3.1g balzsamecet3 kcal
- 4% Fehérje
- 49% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 37% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.2 g
Zsír
-
Összesen 15.8 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 28 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 542.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 89 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 21 mg
-
Foszfor 81 mg
-
Nátrium 340 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 77.2 g
-
Cukor 73 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 56.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 5 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 7 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 5 micro
-
Kolin: 23 mg
-
Retinol - A vitamin: 5 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
- 4% Fehérje
- 49% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 37% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 12.3 g
Zsír
-
Összesen 31.7 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 56 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1085.4 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 19 mg
-
Kálcium 178 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 42 mg
-
Foszfor 162 mg
-
Nátrium 679 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 154.3 g
-
Cukor 146 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 113.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 9 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 14 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 47 mg
-
Retinol - A vitamin: 9 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2 micro
- 4% Fehérje
- 49% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 37% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 3.8 g
Zsír
-
Összesen 9.9 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 18 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 339.2 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 56 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 51 mg
-
Nátrium 212 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 48.2 g
-
Cukor 46 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 35.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 3 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 3 micro
-
Kolin: 15 mg
-
Retinol - A vitamin: 3 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
Elkészítés
- A bacont süssük ropogósra, majd aprítsuk fel.
- Ezt helyezzük vissza abba a serpenyőbe, amiben sült. A lila hagymát vágjuk finomra és adjuk hozzá.
- Pár perc kevergetés után öntsük hozzá a juharszirupot, barna cukrot és balzsamecetkrémet. Jó sűrűre főzzük össze.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 25 p
Az édes és sós ízek találkozása ritkán ennyire ellenállhatatlan, mint ebben a házi bacon jamben. A karamellizált hagyma, a ropogós szalonna és a fűszeres, enyhén édeskés ízek sűrű, ragacsos krémmé állnak össze. Hamburgerbe, pirítósra, grillezett húsok mellé vagy akár egy sajttál kiegészítőjeként is remekül működik. Érdemes rögtön nagyobb adagot készíteni belőle, mert meglepően gyorsan elfogy.