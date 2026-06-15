Lehet, hogy neked teljesen normális, míg más megijedhet attól, ha azon kapja magát, hogy magában beszél. A pszichológia szerint jó oka van erre mindannyiunknak, ráadásul ez kicsit sem fenyegető magatartás forma, de mindjárt eláruljuk, hogy milyen pozitív következménye lehet.

Ha olykor veled is előfordul, hogy magadban beszélsz, akkor aggodalomra semmi ok. Ez egy természetes jelenség, még akkor is, ha furcsa lehet, hogy nem más emberhez szólsz, hanem éppen saját magadhoz. Lássuk, mi lehet ennek az oka, és milyen hatással lehet ránk a pszichológia szerint!

Ezt jelenti a pszichológia szerint, ha magadban beszélsz: ráadásul pozitív következménye lehet

Éppen a mosogatógépet pakolod, és egyszer csak azon kapod magad, hogy hangosan kimondod: „Nem, az a tányér az alsó kosárba való.” Vagy a lakásban keresed a kulcsodat, miközben félhangosan kérdezed magadtól: „Na jó, hová tettem?”

Sokan zavarba jönnek ilyenkor, különösen, ha valaki meghallja őket. Pedig a pszichológiai kutatások szerint az önmagunkban való beszélés, vagyis amikor hangosan beszélünk saját magunkhoz, teljesen hétköznapi jelenség, sőt bizonyos helyzetekben még segíthet is a stressz kezelésében és a problémák megoldásában.

A magunkban beszélés önmagában nem furcsa vagy aggasztó viselkedés. Az agy egyik természetes eszköze arra, hogy rendszerezze a gondolatokat, kezelje az érzelmeket és felkészüljön a döntésekre.

Miért beszélünk magunkban?

Ha megfigyelsz egy kisgyereket játék közben, gyakran hallhatod, hogy folyamatosan kommentálja, mit csinál:

ez ide kerül, nem jó, próbáljuk újra – mondogatja építés vagy rajzolás közben.

A fejlődéspszichológia szerint ez a fajta önbeszéd fontos szerepet játszik az önszabályozásban, a tervezésben és a figyelem fenntartásában. Ahogy felnövünk, ez a hangos narráció többnyire belső párbeszéddé alakul, de bizonyos helyzetekben újra hangosan megjelenhet.

Különösen akkor, amikor fáradtak vagyunk, összetett feladatot végzünk, vagy egyszerre túl sok minden jár a fejünkben.

Hogyan segít az önbeszélgetés az érzelmek kezelésében?

Az érzelmek gyakran hamarabb jelentkeznek testi érzésként, mint gondolatként. Szaporább szívverés, gyomorgörcs vagy mellkasi feszülés jelenhet meg, mielőtt pontosan tudnánk, mi bánt bennünket.

Segítünk magunkon! A kutatások szerint már az is segíthet, ha szavakba öntjük az érzéseinket. Amikor kimondjuk, hogy „izgulok a holnapi megbeszélés miatt” vagy „aggódom emiatt a helyzet miatt”, az agy könnyebben feldolgozza a feszültséget.

Több idegtudományi vizsgálat arra jutott, hogy az érzelmek megnevezése csökkentheti azok intenzitását, miközben aktiválja azokat az agyi területeket, amelyek a tudatos szabályozásért felelősek.

A kutatások szerint már az is segíthet, ha szavakba öntjük az érzéseinket

Miért működik különösen jól a saját nevünk használata?

A kutatók egy érdekes jelenséget is megfigyeltek: amikor valaki nem első személyben, hanem a saját nevét használva beszél magához, könnyebben eltávolodik a problémától.

Például a „Meg fogom oldani” helyett a „Kata, ezt meg tudod csinálni” mondat egy kis pszichológiai távolságot teremt. Ez a nézőpontváltás segíthet abban, hogy kevésbé sodorjanak magukkal az érzelmek, és higgadtabban gondolkodjunk.

Miért a zuhany alatt és az autóban jönnek a legjobb gondolatok?

Nem véletlen, hogy sokan vezetés közben, főzéskor vagy zuhanyzás alatt kezdenek magukban beszélni.

Ezekben a helyzetekben a testünk rutinmozgásokat végez, miközben az elménknek marad szabad kapacitása gondolkodni. Nincs társas nyomás, nincs folyamatos értesítés, és a figyelmünk sem szakad meg percenként.

A pszichológusok szerint éppen ezért születnek ilyenkor gyakran új ötletek, felismerések vagy megoldások olyan problémákra, amelyekkel korábban hiába küzdöttünk.

Nem mindegy, hogyan beszélünk magunkhoz

Az önmagunkkal való beszélgetés akkor a leghasznosabb, ha előrevisz bennünket:

segít megnevezni az érzéseinket,

lépésekre bont egy feladatot,

felkészít egy fontos beszélgetésre,

csökkenti a stresszt,

segít döntést hozni.

Más a helyzet akkor, ha ugyanazokat az önkritikus mondatokat ismételgetjük újra és újra. A „Miért mondtam ezt?” vagy „Már megint elrontottam” típusú gondolatok könnyen átcsúszhatnak rágódásba, ami nem megoldja, hanem fenntartja a feszültséget.

Az önmagunkkal való beszélgetés a pszichológusok szerint segíthet az érzelmek kezelésében

Mikor lehet mégis figyelmeztető jel?

A szakemberek szerint a magunkban beszélés teljesen normális jelenség. Akkor érdemes segítséget kérni, ha valaki úgy érzi, hogy nem saját gondolataira reagál, hanem olyan hangokat hall, amelyek külső forrásból származónak tűnnek, vagy ha ez a jelenség jelentősen megnehezíti a mindennapi életét.

A legtöbb ember esetében azonban semmi rendkívüliről nincs szó. Sokkal inkább arról, hogy az agy ugyanazt az eszközt használja, amelyet már gyerekkorban is alkalmazott a gondolatok rendszerezésére.

3 helyzet, amikor kifejezetten hasznos lehet a magadban beszélés

Fontos beszélgetés előtt: segíthet begyakorolni, mit szeretnél mondani. Stresszes helyzetben: könnyebb megnevezni és kezelni az érzelmeket. Összetett feladatoknál: javíthatja a koncentrációt és a szervezettséget.

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