Krémes fokhagymamártás pár perc alatt - a húslevesből maradt hús mellé
Hozzávalók
-
30 g sertészsír (vagy vaj)
-
7 gerezd fokhagyma
-
2 ek finomliszt
-
3 dl tej
-
2 dl habtejszín (opcionális)
-
1 dl alaplé (opcionális)
-
1 csokor petrezselyem (opcionális)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
- 52% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Lut-zea
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.7 g
Zsír
-
Összesen 24.6 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 63 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 356.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 145 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 52 mg
-
Nátrium 142 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 12.5 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 45.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 187 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 17 mg
-
D vitamin: 19 micro
-
K vitamin: 186 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 21 micro
-
Kolin: 15 mg
-
Retinol - A vitamin: 137 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 599 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 628 micro
- 6% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 52% Víz
Elkészítés
- A zsiradékot egy kisebb lábasban megolvasztjuk, majd hozzáadjuk a finomra aprított vagy áttört/zúzott fokhagymát. Kis lángon, folyamatosan kevergetve 1–2 percig pirítjuk, amíg illatozni kezd, de még nem barnul meg.
- Rászórjuk a lisztet, és gyorsan elkeverjük, hogy világos rántás állagú masszát kapjunk.
- Fokozatosan, apránként felöntjük a tejjel, közben kézi habverővel keverjük, hogy csomómentes maradjon.
- Amikor a szósz sűrűsödni kezd, hozzáöntjük a tejszínt, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
- Ha a mártás túl sűrű lett, adjunk hozzá alaplevet (lehetőleg a friss, forró húslevesünkből), és keverjük lazábbra.
- Pár perc alatt selymesen krémesre főzzük, végül belekeverjük a friss, aprított petrezselymet.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 10 p
Gyerekkorunk egyik legfinomabb vasárnapi íze volt: a gőzölgő húsleves után a főtt hús mellé mindig járt valamilyen szósz – és a fokhagymás volt az egyik legkedveltebb. Ez a krémes, modern változat a hagyományokat követi, de már tésztához, sült húsokhoz vagy akár zöldségekhez is isteni.