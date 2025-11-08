Krémes fokhagymamártás pár perc alatt - a húslevesből maradt hús mellé

Gyerekkorunk egyik legfinomabb vasárnapi íze volt: a gőzölgő húsleves után a főtt hús mellé mindig járt valamilyen szósz – és a fokhagymás volt az egyik legkedveltebb. Ez a krémes, modern változat a hagyományokat követi, de már tésztához, sült húsokhoz vagy akár zöldségekhez is isteni.