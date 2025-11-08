r
Krémes fokhagymamártás pár perc alatt - a húslevesből maradt hús mellé

Hering András
Krémes fokhagymamártás pár perc alatt - a húslevesből maradt hús mellé
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

296
Kalória
4.7g
Fehérje
12.5g
Szénhidrát
24.6g
Zsír
45.3g
Víz
62.6g
Koleszterin
673mg
Élelmi rost
4.6g
Cukor
Elkészítés

  1. A zsiradékot egy kisebb lábasban megolvasztjuk, majd hozzáadjuk a finomra aprított vagy áttört/zúzott fokhagymát. Kis lángon, folyamatosan kevergetve 1–2 percig pirítjuk, amíg illatozni kezd, de még nem barnul meg.
  2. Rászórjuk a lisztet, és gyorsan elkeverjük, hogy világos rántás állagú masszát kapjunk.
  3. Fokozatosan, apránként felöntjük a tejjel, közben kézi habverővel keverjük, hogy csomómentes maradjon.
  4. Amikor a szósz sűrűsödni kezd, hozzáöntjük a tejszínt, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
  5. Ha a mártás túl sűrű lett, adjunk hozzá alaplevet (lehetőleg a friss, forró húslevesünkből), és keverjük lazábbra.
  6. Pár perc alatt selymesen krémesre főzzük, végül belekeverjük a friss, aprított petrezselymet.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 10 p
Gyerekkorunk egyik legfinomabb vasárnapi íze volt: a gőzölgő húsleves után a főtt hús mellé mindig járt valamilyen szósz – és a fokhagymás volt az egyik legkedveltebb. Ez a krémes, modern változat a hagyományokat követi, de már tésztához, sült húsokhoz vagy akár zöldségekhez is isteni.

Hozzávalók
