Mindenki eltapossa, pedig elképesztően értékes növény – Köhögésre és emésztésre is kiváló

Valószínűleg te is alkalmaztad már köhögésre, de fogalmad sincs róla, hogy néz ki, így nem ismernéd fel a kertedben sem - gyomnak hinnéd. Pedig rengeteg gyógyhatása van! Ismerjük meg a lándzsás útifüvet közelről is!

A lándzsás útifű (Plantago lanceolata) gyakorta felbukkanó gyógynövény a réteken, kertekben és erdőkben, de sokan csupán hétköznapi gyomnövénynek gondoljuk. Pedig a népi gyógyászatban évezredek óta használják különböző panaszok kezelésére. Évelő növény, és az útifűfélék családjába tartozik. Lássuk, mire jó még!

Lándzsás útifű: a gyógynövény, ami nemcsak a légutakat, az emésztésed is támogatja

Köhögés ellen a legtöbben bevetettük már, de nem biztos, hogy felismernénk a kertünkben. Pedig érdemes felfedezni a lándzsás útifüvet avagy keskeny levelű útifüvet!

A lándzsás útifű további pozitív élettani hatásai:

légzőszervi problémákra,

gyulladáscsökkentésre ,

, baktériális fertőzések ellen,

külsőleg: aranyérre, kisebb sebekre, rovarcsípésekre, égési sebekre,

az emésztés támogatására

támogatására és a bőr és a haj egészségének érdekében is bevethető.

A növény szinte mindenhol előfordul: réteken, legelőkön, kertekben és erdőszéleken.

Ekcémára is! A frissen szedett útifüvet megmossuk, a levél hátoldalán lévő vastag erezetet körömmel benyomkodjuk, és az ekcémás helyekre dörzsöljük a levét.

Népi gyógyászat és felhasználás

A növényt leggyakrabban tea, szirup és kenhető krémek készítéséhez használják, legismertebb alkalmazása a népi gyógyászatban van.

Köhögés, asztma és egyéb légúti problémák esetén a levelekből készült főzet vagy szirup segíthet a tünetek enyhítésében.

Emellett a növény állítólag támogatja a tüdő, a gyomor és a vérkeringés működését , ezért étvágytalanság vagy betegség utáni regeneráció idején is hasznos lehet.



, ezért étvágytalanság vagy betegség utáni regeneráció idején is hasznos lehet. A sebek, horzsolások és rovarcsípések kezelésére friss útifűleveleket helyeznek a bőrre, de használják kozmetikai termékekben is, például aknés, problémás bőr ápolására.

A gyomor- és bélproblémák esetén segíthet a tünetek enyhítésében

A lándzsás útifű "eltitkolt" emésztéstámogató hatása

Népi gyógyászati tapasztalatok szerint különféle gyomor- és bélproblémák esetén segíthet a tünetek enyhítésében. A növény őrölt levele könnyebben emészthető, így a benne található hatóanyagok is gyorsabban felszabadulnak és kifejtik jótékony hatásukat.

A lándzsás útifű szirupjának házi receptje

Ha szeretnéd otthon is kipróbálni, a növényből egyszerű szirup készíthető!

Hozzávalók:

300 g lándzsásútifű-levél

1 kg méz

Elkészítés:

Mossuk meg a leveleket, és szárítsuk meg papírtörlőn. Daráljuk le vagy aprítsuk fel, majd keverjük össze a mézzel. Tegyük üvegbe, és hagyjuk állni egy éjszakán át.

Ha szeretnéd otthon is kipróbálni, a lándzsás útifűből egyszerű szirup készíthető!

Tippek:

Használj friss útifűleveleket a tea vagy szirup készítéséhez!

A növényt inkább a természetben gyűjtsd, vagy ellenőrzött forrásból szerezd be!

Emésztési problémák esetén a darált levelek fogyasztása gyorsabb hatást biztosíthat.

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