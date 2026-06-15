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húsételek töltött hús

Labancpecsenye egyszerűen

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A pecsenyéhez

765
Kalória
76.8g
Fehérje
18g
Szénhidrát
40.7g
Zsír
204.6g
Víz
230.4g
Koleszterin
1g
Élelmi rost
380.8mg
Cukor
  • 23% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A pecsenyéhez

Összesen 765 kcal
  • 23% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A pecsenyéhez

Összesen 1531 kcal
  • 23% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A pecsenyéhez

Összesen 208 kcal
  • 23% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    76.8 g

Zsír

  • Összesen
    40.7 g
  • Telített zsírsav
    15 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    22 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    230 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    99618.5 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    83 mg
  • Kálcium
    287 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    79 mg
  • Foszfor
    719 mg
  • Nátrium
    98442 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    18 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    204.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    132 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    61 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    14 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    14 micro
  • Kolin:
    154 mg
  • Retinol - A vitamin:
    130 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    17 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    15 micro
Összesen 765 kcal
  • 23% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    153.5 g

Zsír

  • Összesen
    81.3 g
  • Telített zsírsav
    31 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    44 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    14 g
  • Koleszterin
    461 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    199237 g
  • Cink
    11 mg
  • Szelén
    166 mg
  • Kálcium
    574 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    159 mg
  • Foszfor
    1438 mg
  • Nátrium
    196884 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    36 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    409.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    263 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    122 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    29 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    28 micro
  • Kolin:
    308 mg
  • Retinol - A vitamin:
    260 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    33 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    31 micro
Összesen 1531 kcal
  • 23% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    20.9 g

Zsír

  • Összesen
    11.1 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    63 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    27181 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    23 mg
  • Kálcium
    78 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    22 mg
  • Foszfor
    196 mg
  • Nátrium
    26860 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4.9 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    55.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    36 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    17 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    4 micro
  • Kolin:
    42 mg
  • Retinol - A vitamin:
    36 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    5 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4 micro
Összesen 208 kcal

Elkészítés

A pecsenyéhez

  1. A karajt vastag szeletekre vágjuk. A szeleteket vízszintese bemetsszük, majd szétnyitjuk, és vékonyra klopfoljuk.
  2. A hússzeletek mindkét oldalát fűszerezzük sóval és borssal és az egyik oldalukat megkenjük egy-egy teáskanál mustárral.
  3. A mustáros húsok egyik oldalára sonkát és sajtot teszünk, majd ráhajtjuk a hús másik oldalát. A félbehajtott hússzeletek három nyitott oldalát hústűvel, vagy fogpiszkálóval összetűzzük.
  4. A lisztet összekeverjük a füstölt pirospaprikával és megforgatjuk benne a húsokat, majd sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük a lisztezett szeleteket.
  5. A húsokat meglocsoljuk egy kevés olajjal és előmelegített sütőben kb. 25 perc alatt készre sütjük.
  6. Tálaljunk mellé tetszőleges köretet és savanyúságot.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 25 p
  • Sütés hőfoka: 190 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
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Omlós sertéskaraj, sonka, olvadó sajt, mindez füstös, paprikás bundában: ez a labancpecsenye. Könnyen és gyorsan elkészíthető, tökéletes választás családi ebédre vagy vendégváráshoz. Tálaljuk rizzsel vagy burgonyakörettel és ne felejtsük mellőle a savanyúságot.

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