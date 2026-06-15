Labancpecsenye egyszerűen
Hozzávalók
A pecsenyéhez
-
500 g sertés rövidkaraj
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
4 tk mustár
-
80 g pármai sonka
-
80 g sajt (szeletelt)
-
3 ek finomliszt
-
1 tk füstölt pirospaprika
-
1 ek napraforgó olaj
- 23% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 12% Zsír
A pecsenyéhez
-
250g sertés rövidkaraj415 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10g mustár6 kcal
-
40g pármai sonka86 kcal
-
40g sajt141 kcal
-
23g finomliszt82 kcal
-
0 kcal
-
35 kcal
- 23% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 12% Zsír
A pecsenyéhez
-
500g sertés rövidkaraj830 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
20g mustár12 kcal
-
80g pármai sonka172 kcal
-
80g sajt282 kcal
-
45g finomliszt164 kcal
-
0 kcal
-
71 kcal
- 23% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 12% Zsír
A pecsenyéhez
-
68.2g sertés rövidkaraj113 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2.7g mustár2 kcal
-
10.9g pármai sonka23 kcal
-
10.9g sajt38 kcal
-
6.1g finomliszt22 kcal
-
0 kcal
-
1.1g napraforgó olaj10 kcal
- 23% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 60% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 76.8 g
Zsír
-
Összesen 40.7 g
-
Telített zsírsav 15 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 22 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 230 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 99618.5 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 83 mg
-
Kálcium 287 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 79 mg
-
Foszfor 719 mg
-
Nátrium 98442 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 18 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 204.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 132 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 61 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 14 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 14 micro
-
Kolin: 154 mg
-
Retinol - A vitamin: 130 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 17 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 15 micro
- 23% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 60% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 153.5 g
Zsír
-
Összesen 81.3 g
-
Telített zsírsav 31 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 44 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 14 g
-
Koleszterin 461 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 199237 g
-
Cink 11 mg
-
Szelén 166 mg
-
Kálcium 574 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 159 mg
-
Foszfor 1438 mg
-
Nátrium 196884 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 36 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 409.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 263 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 122 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 29 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 28 micro
-
Kolin: 308 mg
-
Retinol - A vitamin: 260 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 33 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 31 micro
- 23% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 60% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 20.9 g
Zsír
-
Összesen 11.1 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 63 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 27181 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 23 mg
-
Kálcium 78 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 22 mg
-
Foszfor 196 mg
-
Nátrium 26860 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 4.9 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 55.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 36 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 17 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 4 micro
-
Kolin: 42 mg
-
Retinol - A vitamin: 36 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 5 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4 micro
Elkészítés
A pecsenyéhez
- A karajt vastag szeletekre vágjuk. A szeleteket vízszintese bemetsszük, majd szétnyitjuk, és vékonyra klopfoljuk.
- A hússzeletek mindkét oldalát fűszerezzük sóval és borssal és az egyik oldalukat megkenjük egy-egy teáskanál mustárral.
- A mustáros húsok egyik oldalára sonkát és sajtot teszünk, majd ráhajtjuk a hús másik oldalát. A félbehajtott hússzeletek három nyitott oldalát hústűvel, vagy fogpiszkálóval összetűzzük.
- A lisztet összekeverjük a füstölt pirospaprikával és megforgatjuk benne a húsokat, majd sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük a lisztezett szeleteket.
- A húsokat meglocsoljuk egy kevés olajjal és előmelegített sütőben kb. 25 perc alatt készre sütjük.
- Tálaljunk mellé tetszőleges köretet és savanyúságot.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Omlós sertéskaraj, sonka, olvadó sajt, mindez füstös, paprikás bundában: ez a labancpecsenye. Könnyen és gyorsan elkészíthető, tökéletes választás családi ebédre vagy vendégváráshoz. Tálaljuk rizzsel vagy burgonyakörettel és ne felejtsük mellőle a savanyúságot.