Majonézes bundában rántott csirke
Hozzávalók
A rántott csirkéhez
-
500 g csirkemellfilé
-
3 ek majonéz (Univer Erős Pistás majonéz)
-
1 tk füstölt pirospaprika
-
1 tk fokhagymapor
-
1 tk só
-
1 csipet bors
-
1 csipet oregánó
-
1 csipet kakukkfű
-
1 csipet bazsalikom
-
1 csipet petrezselyem
-
40 g parmezán sajt
-
50 ml tej
-
15 dkg panko (vagy zsemlemorzsa)
-
1 ek napraforgó olaj
A szószhoz
-
2 ek majonéz (Univer majonéz)
-
1 tk mustár (Univer mustár)
-
1 ek jalapeño (savanyított)
-
1 ek jalapeño (savanyított jalapeño leve)
-
1 tk füstölt pirospaprika
-
1 tk fokhagymapor
-
1 teáskanál méz
-
1 ek tejföl
-
bors ízlés szerint
- 19% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 10% Zsír
A rántott csirkéhez
-
125g csirkemellfilé150 kcal
-
8g majonéz44 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g só0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10g parmezán sajt39 kcal
-
13g tej7 kcal
-
38g panko148 kcal
-
18 kcal
A szószhoz
- 19% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 10% Zsír
A rántott csirkéhez
-
500g csirkemellfilé600 kcal
-
33g majonéz177 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
7g só0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
40g parmezán sajt157 kcal
-
50g tej28 kcal
-
150g panko593 kcal
-
71 kcal
A szószhoz
- 19% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 10% Zsír
A rántott csirkéhez
-
58g csirkemellfilé70 kcal
-
3.8g majonéz20 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.8g só0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4.6g parmezán sajt18 kcal
-
5.8g tej3 kcal
-
17.4g panko69 kcal
-
0.9g napraforgó olaj8 kcal
A szószhoz
- 19% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 55% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
-
C vitamin:
Fehérje
-
Összesen 37.4 g
Zsír
-
Összesen 19.3 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 101 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2035.9 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 41 mg
-
Kálcium 215 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 57 mg
-
Foszfor 404 mg
-
Nátrium 1314 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 30.5 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 107.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 42 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 15 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 53 micro
-
Kolin: 111 mg
-
Retinol - A vitamin: 37 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 57 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 34 micro
Elkészítés
A rántott csirkéhez
- A csirkemellet vágjuk vékony szeletekre. A páchoz keverjük ki az alapanyagokat, forgassuk bele a csirkeszeleteket, és ha van időnk, hagyjuk kicsit állni a befűszerezett húst a hűtőben.
- A majonézes csirkéket forgassuk meg a morzsában, majd tegyük sütőpapírral kibélelt tepsire, locsoljuk meg kevés olajjal a tetejüket, és mehetnek a sütőbe kb. 20 percre.
A szószhoz
- A jalapeño paprikát vágjuk fel apró darabokra, ha pedig gyermekeknek készítjük, használjunk csemegeuborkát. Az apróra vágott savanyúságot keverjük el alaposan a többi hozzávalóval.
- Tálaljuk az elkészült hús mellé, köretnek készítsünk hozzá sült burgonyát.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A legtöbb családban az ünnepi asztalra is kerül rántott hús, amit mi most a megszokottól eltérően készítettünk el: liszt és tojás helyett fűszeres majonézbe mártottuk a húst, ezután hempergettük a morzsába, sütőben sütöttük készre, végül pikáns majonézes mártogatóssal tálaltuk. Ez a fogás biztosan a gyerekek kedvence lesz a karácsonyi menüről.