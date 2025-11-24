r
húsételek rántott hús

Majonézes bundában rántott csirke

Majonézes bundában rántott csirke
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A rántott csirkéhez

A szószhoz

453
Kalória
37.4g
Fehérje
30.5g
Szénhidrát
19.3g
Zsír
107.3g
Víz
101g
Koleszterin
1.9g
Élelmi rost
5.1g
Cukor
  • 19% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A rántott csirkéhez

A szószhoz

Összesen 453 kcal
  • 19% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A rántott csirkéhez

A szószhoz

Összesen 1814 kcal
  • 19% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A rántott csirkéhez

A szószhoz

Összesen 209 kcal
  • 19% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 55% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:
  • C vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    37.4 g

Zsír

  • Összesen
    19.3 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    101 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2035.9 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    41 mg
  • Kálcium
    215 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    57 mg
  • Foszfor
    404 mg
  • Nátrium
    1314 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    30.5 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    107.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    42 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    15 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    53 micro
  • Kolin:
    111 mg
  • Retinol - A vitamin:
    37 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    57 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    34 micro
Összesen 453 kcal
  • 19% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 55% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:
  • C vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    149.8 g

Zsír

  • Összesen
    77.3 g
  • Telített zsírsav
    17 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    13 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    404 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8143.7 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    163 mg
  • Kálcium
    860 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    230 mg
  • Foszfor
    1615 mg
  • Nátrium
    5257 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    121.9 g
  • Cukor
    20 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    429.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    170 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    13 micro
  • K vitamin:
    14 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    58 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    213 micro
  • Kolin:
    444 mg
  • Retinol - A vitamin:
    150 micro
  • α-karotin
    6 micro
  • β-karotin
    228 micro
  • β-crypt
    16 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    138 micro
Összesen 1814 kcal
  • 19% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 55% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:
  • C vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    17.4 g

Zsír

  • Összesen
    9 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    47 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    944.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    100 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    27 mg
  • Foszfor
    187 mg
  • Nátrium
    610 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.1 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    49.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    20 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    25 micro
  • Kolin:
    51 mg
  • Retinol - A vitamin:
    17 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    26 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    16 micro
Összesen 209 kcal

Elkészítés

A rántott csirkéhez

  1. A csirkemellet vágjuk vékony szeletekre. A páchoz keverjük ki az alapanyagokat, forgassuk bele a csirkeszeleteket, és ha van időnk, hagyjuk kicsit állni a befűszerezett húst a hűtőben.
  2. A majonézes csirkéket forgassuk meg a morzsában, majd tegyük sütőpapírral kibélelt tepsire, locsoljuk meg kevés olajjal a tetejüket, és mehetnek a sütőbe kb. 20 percre.

A szószhoz

  1. A jalapeño paprikát vágjuk fel apró darabokra, ha pedig gyermekeknek készítjük, használjunk csemegeuborkát. Az apróra vágott savanyúságot keverjük el alaposan a többi hozzávalóval.
  2. Tálaljuk az elkészült hús mellé, köretnek készítsünk hozzá sült burgonyát.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 190 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
További kipróbált receptek

A legtöbb családban az ünnepi asztalra is kerül rántott hús, amit mi most a megszokottól eltérően készítettünk el: liszt és tojás helyett fűszeres majonézbe mártottuk a húst, ezután hempergettük a morzsába, sütőben sütöttük készre, végül pikáns majonézes mártogatóssal tálaltuk. Ez a fogás biztosan a gyerekek kedvence lesz a karácsonyi menüről.

