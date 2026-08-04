Ez lesz a háziasszonyok új kedvenc konyhai eszköze a Lidlből: olcsó, praktikus, és megkönnyíti a munkát

Újabb akcióval érkezünk a hétre, ugyanis a Lidl konyhai eszköze verhetetlen áron lehet a miénk.

A konyhai eszközök között mindig akadnak olyan darabok, amelyek egyszerűségük ellenére rengeteg időt és energiát spórolnak meg a mindennapokban. A Lidl most egy olyan kedvező árú konyhai segítőt kínál, ami sok háztartásban hamar nélkülözhetetlen lehet.

2999 forint a Lidl botmixere

A készülék ára különösen figyelemre méltó, hiszen mindössze 2999 forintért lehet beszerezni, miközben olyan praktikus tulajdonságokkal rendelkezik, amik megkönnyítik a főzést.

Legyen szó krémlevesekről, mártásokról, turmixokról vagy bébiételekről, a 350 wattos teljesítménynek köszönhetően sokféle konyhai feladathoz használható.

Praktikus kialakítás, egyszerű használat

A SilverCrest botmixer egyik nagy előnye a kényelmes, ergonomikus markolat, ami stabil fogást biztosít használat közben. A készülék rendelkezik turbo gombbal is, így amikor extra teljesítményre van szükség, egyetlen gombnyomással fokozható a működés.

A kiváló minőségű, nemesacél betétű kialakítás nemcsak modern megjelenést kölcsönöz a botmixernek, hanem a mindennapi használat során is praktikus megoldást jelent. A levehető fej pedig egyszerűbb tisztítást tesz lehetővé, ami különösen jól jön a gyakori használat során.

A készülék rendelkezik turbo gombbal is forrás

Négy színben érkezik, így a konyhához is passzolhat

A Lidl ezúttal a megjelenésre is figyelt: a SilverCrest botmixer négy különböző színben lesz elérhető. A vásárlók választhatnak a klasszikus fekete és fehér, valamint a frissebb mentazöld és rózsaszín változatok közül. Így nemcsak hasznos konyhai eszköz lehet, hanem akár a konyha stílusos kiegészítője is.

3 év garanciával érkezik

A kedvező ár mellett további előnyt jelent, hogy a készülékre 3 év garancia jár, így a vásárlók hosszabb távra tervezhetnek vele.

A SilverCrest botmixer augusztus 10-től lesz elérhető a Lidl üzleteiben, kizárólag a készlet erejéig.

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Akik egy egyszerű, praktikus és pénztárcabarát konyhai segítőt keresnek, azoknak érdemes lehet időben lecsapni rá, mert az ilyen ár-érték arányú ajánlatok gyakran gyorsan elfogynak.

Jó áron a konyhai robotgép is

Aki szeret sütni-főzni, tudja, mennyit számít egy megbízható konyhai segítség. A Lidl egy olyan SilverCrest konyhai robotgépet is kínál, ami praktikus funkcióival a mindennapi konyhai feladatokat is egyszerűbbé teheti.

A készülék 600 wattos teljesítménnyel dolgozik, így alkalmas keveréshez, habveréshez és dagasztáshoz is. A kb. 5 literes keverőtál elegendő helyet biztosít akár nagyobb adagok elkészítéséhez, legyen szó süteménytésztáról, krémekről vagy kenyértésztáról.

A használatot a digitális forgókapcsoló, valamint a külön turbó funkció teszi kényelmesebbé, a levehető, nemesacél keverőtál pedig a tisztítást is megkönnyíti.

A SilverCrest robotgépre 3 év garancia jár, így hosszabb távon is praktikus választás lehet azoknak, akik egy sokoldalú konyhai gépet keresnek.

A Lidl ajánlata várhatóan azoknak lehet különösen vonzó, akik szeretnének otthon gyakrabban sütni, de nem szeretnének több tízezer forintos prémium gépre költeni.

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