4 egészségtelennek hitt konzerv, amit a dietetikusok mindig tartanak otthon

A konzervélelmiszereket sokan még mindig a túl sós, túlságosan feldolgozott vagy kevésbé értékes tartósított alapanyagok közé sorolják. Pedig a konzerválás valójában egy olyan tartósítási eljárás, amelynek célja, hogy az élelmiszerek hosszabb ideig biztonságosan eltarthatók legyenek, miközben tápanyagaik jelentős részét is megőrzik. Persze nem mindegy, mi minden van egy konzervben!
Nem minden konzerv ördögtől való: ezek az alapanyagok időt, pénzt és sokszor még felesleges élelmiszer-pazarlást is megspórolhatnak
Azt tehát kijelenthetjük, hogy nem minden konzerv egyforma: akadnak olyan termékek, amelyek sok hozzáadott cukrot vagy sót tartalmaznak, ezért vásárláskor mindig érdemes elolvasni az összetevőket. Ugyanakkor számos konzerv ugyanolyan jól beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe, mint a friss változata, ráadásul sokszor olcsóbb, hosszabb ideig eltartható és mindig kéznél van, ha gyors vacsorára van szükség.
Korábban már írtunk arról, hogy a konzerveknek igenis lehet helyük a kamrában, különösen akkor, ha tudatosan választunk közülük, és odafigyelünk például a só- vagy cukortartalomra.
Egyes konzerveket, például a hüvelyeseket felhasználás előtt érdemes leöblíteni, így a nátriumtartalmuk is csökkenthető.
Mutatjuk galériánkban, mely konzervek azok, amelyeket a dietetikusok szerint is érdemes otthon tartani!
Mire figyelj konzerv vásárlásakor?
A konzerv önmagában nem jelent rossz választást, de néhány apróságra érdemes odafigyelni.
- Részesítsd előnyben a hozzáadott cukor nélküli vagy 100%-os gyümölcslében eltett gyümölcskonzerveket!
- Hüvelyesekből válassz csökkentett sótartalmú vagy hozzáadott só nélküli változatot, ha van rá lehetőség!
- A csicseriborsót és a babot felhasználás előtt öblítsd le!
- Legyen otthon néhány konzerv, amelyből percek alatt összeállíthatsz egy teljes értékű ebédet vagy vacsorát!
Ha szeretnél mindig gyorsan főzni, ezekből érdemes tartani a kamrában:
- bab,
- hámozott paradicsom,
- lazac vagy tonhal,
- kukorica.
Összegzés
A konzervek nem azért hasznosak, mert helyettesítik a friss alapanyagokat, hanem mert megkönnyítik a mindennapi főzést. Ha tudatosan választasz, és odafigyelsz az összetevőkre, a konzerv gyümölcsök, hüvelyesek vagy halak ugyanúgy helyet kaphatnak egy változatos étrendben.
Nem véletlen, hogy dietetikusok is szívesen tartanak belőlük a kamrájukban: praktikusak, sokoldalúak, és segítségükkel néhány perc alatt is tápláló fogás kerülhet az asztalra.