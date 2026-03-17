r
Nosalty Logó
saláta tojássaláta

Krémes tojássaláta egyszerűen

Krémes tojássaláta egyszerűen
Rosanics Petra
Krémes tojássaláta tálban, apróra vágott főtt tojással, lilahagymával és zöldfűszerekkel, tetején friss snidlinggel és borssal megszórva
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

383
Kalória
16g
Fehérje
5.2g
Szénhidrát
33.6g
Zsír
117.7g
Víz
453.5g
Koleszterin
438.9mg
Élelmi rost
3.6g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 20% Zsír
Összesen 383 kcal
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 20% Zsír
Összesen 1526 kcal
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 20% Zsír
Összesen 205 kcal
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 20% Zsír
  • 68% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    16 g

Zsír

  • Összesen
    33.6 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    454 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    730.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    38 mg
  • Kálcium
    80 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    18 mg
  • Foszfor
    223 mg
  • Nátrium
    369 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    5.2 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    117.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    206 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    104 micro
  • K vitamin:
    42 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    63 micro
  • Kolin:
    356 mg
  • Retinol - A vitamin:
    190 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    190 micro
  • β-crypt
    13 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    560 micro
Elkészítés

  1. A főtt tojásokat megpucoljuk, félbevágjuk, és különválasztjuk a sárgákat a fehérjéktől.
  2. A sárgákat először egy villával morzsásra törjük, majd hozzáadjuk a majonézt, a mustárt, a tejfölt és a citromlevet. Sózzuk-borsozzuk, majd amennyire lehet, csomómentesre keverjük.
  3. A tojásfehérjéket felkockázzuk, majd az aprított snidlinggel, petrezselyemmel és a lilahagymával együtt a tojássárgájás krémhez adjuk.
  4. Az egészet alaposan összekeverjük, majd legalább 30 percre behűtjük, és úgy tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Szerintünk az egyik legegyszerűbb-legnagyszerűbb dolog a tojássaláta, amit bármilyen étkezésre fogyaszthatunk, ráadásul pikk-pakk elkészül.

Ezt a tojássalátát akár egy-két maradék főtt tojásból is megéri elkészíteni, de ez a recept annyira finom, hogy már csak emiatt is érdemes nekiállni tojást főzni. Pakolhatjuk a pirítósunkra, készíthetünk belőle szendvicset, tekerhetjük tortillába, de akár magában is kanalazhatjuk.

A tökéletes tojás titka

Sokan már a tojásfőzésnél elvéreznek, mert valljuk be: könnyen pucolható, szép formájú tojást nem is annyira könnyű készíteni. Mi arra esküszünk, hogy a tojásokat hideg vízben kell feltenni főni és nem szabad túlzsúfolni őket a lábasban. Forrástól számítva főzzük kb. 10 percet, a megfőtt tojásokat pedig aztán jeges vízfürdőbe küldjük. Így garantált, hogy az eredmény könnyebben kezelhető lesz.

Tojássalátához érdemes a főtt tojásokat félbevágva előkészíteni, hiszen a sárgáját és a fehérjét külön-külön fogjuk használni. A sárgájából érdemes elkészíteni a krémet, míg a fehérjéket attól függően aprítsuk fel, hogy krémesen vagy darabosabban szeretjük a salátát. Mi apróra kockázva készítettük most, de nagyobb darabokban is hagyatjuk, vagy akár le is reszelhetjük a fehérjéket.

Felülnézetből fotózott tojássaláta-alapanyag: középen karikázott főtt tojás, körülötte aprított lilahagyma, mustár, majonéz, tejföl, zöldfűszerek, valamint pirított kenyérszeletek.
Ezekre az alapanyagokra lesz szükség a szuperkrémes tojássalihoz

Mitől lesz krémes a tojássaláta?

Valójában erre a kérdésre nincsen egy konkrét válasz, az mindenesetre fontos, hogy valamilyen magasabb zsírtartalmú alapot adjunk neki, ez lehet puha vaj, majonéz, mascarpone vagy krémsajt is. Ezen aztán kicsit lágyítunk egy semlegesebb ízű, kicsit savanykásabb tejtermékkel, például tejföllel vagy joghurttal. Végül mindenképpen adjunk hozzá kevés mustárt és némi ecetet vagy citromlevet is.

Ezeket a krémes alapokat adjuk hozzá a villával összetört tojássárgákhoz. Érdemes ekkor sózni-borsozni (és ekkor hozzáadni a száraz fűszereket, ha használunk), mert könnyeben egyneműre tudjuk keverni a fűszereket a nedves alapanyagokkal, mint a száraz, darabosabb hozzávalókkal.

Közeli kép a krémes tojássalátáról: darabos főtt tojás, lilahagyma és zöldfűszerek látszanak a sűrű, majonézes krémben, a tetején friss snidling és frissen őrölt bors
Szuper krémes, hagyományos tojássaláta, ami mindenhez remekül passzol

Mivel adjunk textúrát a salátának?

Mindenképpen érdemes valami ropogósabb elemet belecsempészni a tojássalátába, erre a legklasszikusabb megoldás az apróra vágott hagyma - ha ránk hallgattok, mindenképpen lilahagymát használtok. Mehet bele jó sok zöldfűszer is, ebből gyakorlatilag bármilyet használhatunk: a snidling és petrezselyem magyaros, a bazsalikom és oregánó olaszos, míg kapor a skandináv utánérzésű salátát fog eredményezni.

A hagyományos tojássaláta itt nagyjából véget is ér, de kis kreativitással még egzotikusabb verziókat is varázsolhatunk az unalmas főtt tojásból. Kevés curry és baracklekvár hozzáadásával indiai stílusúvá, chilivel és füstölt paprikával "ördögtojásossá" tehetjük, de akár hagymás verziót is turbózhatunk belőle pirított hagyma, újhagyma és/vagy medvehagyma hozzáadásával.

Pirított kenyérszeletre halmozott tojássaláta fehér tányéron, a tetején ropogós hagymával és snidlinggel megszórva.
Egy szelet pirítósra kanalazva mennyei manna a tojássaláta

Tojássaláta tojás nélkül - lehetséges!

Sokan nem szeretik vagy nem fogyaszthatják a tojást, ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy tojássaláta-élményű kencét fogyasszanak. A főszereplő ez esetben a tofu lesz, amit fekete só és kurkuma segítségével "tojásosítunk", maga a fűszerezés pedig történhet ugyanúgy, mint a sima tojássaláta vagy -krém esetében.

Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

