Krémes tojássaláta egyszerűen
Hozzávalók
8 db főtt tojás
125 g majonéz
2 ek tejföl
1 ek mustár
0.5 citromból nyert citromlé
só ízlés szerint
fekete bors ízlés szerint
3 ek snidling
3 ek petrezselyem
1 kis fej lilahagyma
- 9% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 20% Zsír
120g főtt tojás186 kcal
31g majonéz167 kcal
10g tejföl20 kcal
3g mustár2 kcal
5g citromlé1 kcal
0 kcal
0 kcal
2g snidling1 kcal
2g petrezselyem1 kcal
13g lilahagyma5 kcal
480g főtt tojás744 kcal
125g majonéz669 kcal
40g tejföl79 kcal
10g mustár6 kcal
20g citromlé4 kcal
0 kcal
0 kcal
9g snidling3 kcal
9g petrezselyem3 kcal
50g lilahagyma18 kcal
64.6g főtt tojás100 kcal
16.8g majonéz90 kcal
5.4g tejföl11 kcal
1.3g mustár1 kcal
2.7g citromlé1 kcal
0 kcal
0 kcal
1.2g snidling0 kcal
1.2g petrezselyem0 kcal
6.7g lilahagyma2 kcal
- 68% Víz
TOP ásványi anyagok
Nátrium
Foszfor
Kálcium
Szelén
Magnézium
TOP vitaminok
Kolin:
C vitamin:
E vitamin:
Riboflavin - B2 vitamin:
Lut-zea
Fehérje
Összesen 16 g
Zsír
Összesen 33.6 g
Telített zsírsav 7 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
Koleszterin 454 mg
Ásványi anyagok
Összesen 730.7 g
Cink 1 mg
Szelén 38 mg
Kálcium 80 mg
Vas 2 mg
Magnézium 18 mg
Foszfor 223 mg
Nátrium 369 mg
Réz 0 mg
Mangán 0 mg
Szénhidrát
Összesen 5.2 g
Cukor 4 mg
Élelmi rost 0 mg
Víz
Összesen 117.7 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 206 micro
B6 vitamin: 0 mg
B12 Vitamin: 1 micro
E vitamin: 1 mg
C vitamin: 7 mg
D vitamin: 104 micro
K vitamin: 42 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 63 micro
Kolin: 356 mg
Retinol - A vitamin: 190 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 190 micro
β-crypt 13 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 560 micro
Elkészítés
- A főtt tojásokat megpucoljuk, félbevágjuk, és különválasztjuk a sárgákat a fehérjéktől.
- A sárgákat először egy villával morzsásra törjük, majd hozzáadjuk a majonézt, a mustárt, a tejfölt és a citromlevet. Sózzuk-borsozzuk, majd amennyire lehet, csomómentesre keverjük.
- A tojásfehérjéket felkockázzuk, majd az aprított snidlinggel, petrezselyemmel és a lilahagymával együtt a tojássárgájás krémhez adjuk.
- Az egészet alaposan összekeverjük, majd legalább 30 percre behűtjük, és úgy tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 10 p
Szerintünk az egyik legegyszerűbb-legnagyszerűbb dolog a tojássaláta, amit bármilyen étkezésre fogyaszthatunk, ráadásul pikk-pakk elkészül.
Ezt a tojássalátát akár egy-két maradék főtt tojásból is megéri elkészíteni, de ez a recept annyira finom, hogy már csak emiatt is érdemes nekiállni tojást főzni. Pakolhatjuk a pirítósunkra, készíthetünk belőle szendvicset, tekerhetjük tortillába, de akár magában is kanalazhatjuk.
A tökéletes tojás titka
Sokan már a tojásfőzésnél elvéreznek, mert valljuk be: könnyen pucolható, szép formájú tojást nem is annyira könnyű készíteni. Mi arra esküszünk, hogy a tojásokat hideg vízben kell feltenni főni és nem szabad túlzsúfolni őket a lábasban. Forrástól számítva főzzük kb. 10 percet, a megfőtt tojásokat pedig aztán jeges vízfürdőbe küldjük. Így garantált, hogy az eredmény könnyebben kezelhető lesz.
Tojássalátához érdemes a főtt tojásokat félbevágva előkészíteni, hiszen a sárgáját és a fehérjét külön-külön fogjuk használni. A sárgájából érdemes elkészíteni a krémet, míg a fehérjéket attól függően aprítsuk fel, hogy krémesen vagy darabosabban szeretjük a salátát. Mi apróra kockázva készítettük most, de nagyobb darabokban is hagyatjuk, vagy akár le is reszelhetjük a fehérjéket.
Mitől lesz krémes a tojássaláta?
Valójában erre a kérdésre nincsen egy konkrét válasz, az mindenesetre fontos, hogy valamilyen magasabb zsírtartalmú alapot adjunk neki, ez lehet puha vaj, majonéz, mascarpone vagy krémsajt is. Ezen aztán kicsit lágyítunk egy semlegesebb ízű, kicsit savanykásabb tejtermékkel, például tejföllel vagy joghurttal. Végül mindenképpen adjunk hozzá kevés mustárt és némi ecetet vagy citromlevet is.
Ezeket a krémes alapokat adjuk hozzá a villával összetört tojássárgákhoz. Érdemes ekkor sózni-borsozni (és ekkor hozzáadni a száraz fűszereket, ha használunk), mert könnyeben egyneműre tudjuk keverni a fűszereket a nedves alapanyagokkal, mint a száraz, darabosabb hozzávalókkal.
Mivel adjunk textúrát a salátának?
Mindenképpen érdemes valami ropogósabb elemet belecsempészni a tojássalátába, erre a legklasszikusabb megoldás az apróra vágott hagyma - ha ránk hallgattok, mindenképpen lilahagymát használtok. Mehet bele jó sok zöldfűszer is, ebből gyakorlatilag bármilyet használhatunk: a snidling és petrezselyem magyaros, a bazsalikom és oregánó olaszos, míg kapor a skandináv utánérzésű salátát fog eredményezni.
A hagyományos tojássaláta itt nagyjából véget is ér, de kis kreativitással még egzotikusabb verziókat is varázsolhatunk az unalmas főtt tojásból. Kevés curry és baracklekvár hozzáadásával indiai stílusúvá, chilivel és füstölt paprikával "ördögtojásossá" tehetjük, de akár hagymás verziót is turbózhatunk belőle pirított hagyma, újhagyma és/vagy medvehagyma hozzáadásával.
Tojássaláta tojás nélkül - lehetséges!
