Krémes tojássaláta egyszerűen

Ezt a tojássalátát akár egy-két maradék főtt tojásból is megéri elkészíteni, de ez a recept annyira finom, hogy már csak emiatt is érdemes nekiállni tojást főzni. Pakolhatjuk a pirítósunkra, készíthetünk belőle szendvicset, tekerhetjük tortillába, de akár magában is kanalazhatjuk.

A tökéletes tojás titka

Sokan már a tojásfőzésnél elvéreznek, mert valljuk be: könnyen pucolható, szép formájú tojást nem is annyira könnyű készíteni. Mi arra esküszünk, hogy a tojásokat hideg vízben kell feltenni főni és nem szabad túlzsúfolni őket a lábasban. Forrástól számítva főzzük kb. 10 percet, a megfőtt tojásokat pedig aztán jeges vízfürdőbe küldjük. Így garantált, hogy az eredmény könnyebben kezelhető lesz.

Tojássalátához érdemes a főtt tojásokat félbevágva előkészíteni, hiszen a sárgáját és a fehérjét külön-külön fogjuk használni. A sárgájából érdemes elkészíteni a krémet, míg a fehérjéket attól függően aprítsuk fel, hogy krémesen vagy darabosabban szeretjük a salátát. Mi apróra kockázva készítettük most, de nagyobb darabokban is hagyatjuk, vagy akár le is reszelhetjük a fehérjéket.

Ezekre az alapanyagokra lesz szükség a szuperkrémes tojássalihoz

Mitől lesz krémes a tojássaláta?

Valójában erre a kérdésre nincsen egy konkrét válasz, az mindenesetre fontos, hogy valamilyen magasabb zsírtartalmú alapot adjunk neki, ez lehet puha vaj, majonéz, mascarpone vagy krémsajt is. Ezen aztán kicsit lágyítunk egy semlegesebb ízű, kicsit savanykásabb tejtermékkel, például tejföllel vagy joghurttal. Végül mindenképpen adjunk hozzá kevés mustárt és némi ecetet vagy citromlevet is.

Ezeket a krémes alapokat adjuk hozzá a villával összetört tojássárgákhoz. Érdemes ekkor sózni-borsozni (és ekkor hozzáadni a száraz fűszereket, ha használunk), mert könnyeben egyneműre tudjuk keverni a fűszereket a nedves alapanyagokkal, mint a száraz, darabosabb hozzávalókkal.

Szuper krémes, hagyományos tojássaláta, ami mindenhez remekül passzol

Mivel adjunk textúrát a salátának?

Mindenképpen érdemes valami ropogósabb elemet belecsempészni a tojássalátába, erre a legklasszikusabb megoldás az apróra vágott hagyma - ha ránk hallgattok, mindenképpen lilahagymát használtok. Mehet bele jó sok zöldfűszer is, ebből gyakorlatilag bármilyet használhatunk: a snidling és petrezselyem magyaros, a bazsalikom és oregánó olaszos, míg kapor a skandináv utánérzésű salátát fog eredményezni.

A hagyományos tojássaláta itt nagyjából véget is ér, de kis kreativitással még egzotikusabb verziókat is varázsolhatunk az unalmas főtt tojásból. Kevés curry és baracklekvár hozzáadásával indiai stílusúvá, chilivel és füstölt paprikával "ördögtojásossá" tehetjük, de akár hagymás verziót is turbózhatunk belőle pirított hagyma, újhagyma és/vagy medvehagyma hozzáadásával.

Egy szelet pirítósra kanalazva mennyei manna a tojássaláta

Tojássaláta tojás nélkül - lehetséges! Sokan nem szeretik vagy nem fogyaszthatják a tojást, ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy tojássaláta-élményű kencét fogyasszanak . A főszereplő ez esetben a tofu lesz, amit fekete só és kurkuma segítségével "tojásosítunk", maga a fűszerezés pedig történhet ugyanúgy, mint a sima tojássaláta vagy -krém esetében.

