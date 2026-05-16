2026.05.16.

Új, „sarki kisboltokat” üzemeltető boltlánc tarolhatja le Magyarországot

Új boltlánccal terjeszkedik a Tesco hazánkban, nyitás 2026. május 21-én, Budapest XIII. kerületében.

2026. május 21-én megnyílik Budapest XIII. kerületében az első olyan Premier üzlet az Egyesült Királyságon kívül, amely franchise-rendszerben működik majd.

Mit kell tudni a Premierről?

A Premier az Egyesült Királyság egyik legismertebb kényelmi bolthálózata, melynek első hazai egysége még 2025 őszén nyílt Csepelen, egy Tesco Express helyén, de most folytatódik a bővítés.

„Sarki” kisbolt:

a Premier üzletlánc tulajdonképpen kényelmi, „sarki” kisboltokat üzemeltet főként kisebb, városi és lakóövezeti pontokon.

A Tesco az új koncepció kipróbálásával és a franchise-modell bevezetésével ráerősít a tényre, hogy hosszabb távú országos hálózat kiépítésében gondolkodhat.

Az új üzletlánc rendszere lehetővé tenné, hogy helyi vállalkozók üzemeltessenek Premier boltokat, miközben a márka egységes arculattal és központi háttértámogatással jelenik meg

- írja az Akciós-újság.hu.
Hosszabb nyitvatartással, gyors kiszolgálással csábítják a vevőket

A Premier sikerének záloga a rugalmas működés és a helyi igényekhez igazított kínálat. Az üzletek általában kisebb méretűek, és hosszabb nyitvatartással, gyors kiszolgálással próbálják megnyerni a vásárlókat.

Kínálatuk főként ezekre a termékekre épül:

  • alapélelmiszerek,
  • frissáru,
  • italok,
  • készételek
  • és háztartási kellékek.

Az Egyesült Királyságban több ezer ilyen bolt van. Amennyiben a koncepció sikeresnek bizonyul a magyar fővárosban, vidéki nagyvárosokban is megjelenhetnek a Premier üzletei.

