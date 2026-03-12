Hagyományos tojásos nokedli

Mi is az a tojásos galuska?

A tojásos galuska – vagy sokak számára tojásos nokedli – az egyik legegyszerűbb és legkedveltebb házias fogás. Kevés alapanyag kell hozzá, gyorsan elkészül, mégis igazi komfortétel: puha galuska, krémesen átsütött tojással.

A klasszikus változatot legtöbbször friss, ecetes fejes salátával tálalják, ami kellemesen savanykás ellenpontot ad a laktató tésztának.

A tojásos galuska alapja általában lisztből, tojásból, vízből és sóból kevert lágy tészta, amelyet lobogó, sós vízbe szaggatnak, amikor a galuskák feljönnek a víz tetejére, leszűrik őket, majd serpenyőben felvert tojással összesütik. Az eredmény egy szaftos, enyhén pirult, tojásos tésztaétel.

Izgalmas tojásos nokedli receptek:

Hétköznapi kedvenc, ami tavasszal különösen népszerű

A tojásos galuska leginkább gyors hétköznapi ebédként ismert, hiszen fél óra alatt elkészíthető, és szinte mindig akad hozzá alapanyag a konyhában. Mégis vannak időszakok, amikor gyakrabban kerül az asztalra. Tavasszal, különösen húsvét környékén sok családban készül tojásos fogás, ilyenkor a tojásos galuska is népszerű választás lehet egy könnyebb, salátás ebédként. Vendégváró fogásként ritkábban szerepel, de egyszerűsége és laktató jellege miatt sok háztartásban igazi klasszikus „gyors ebéd”.

A tojásos galuska – a magyar konyha egyik legegyszerűbb klasszikusa

Variációk, amelyekkel feldobhatod a tojásos galuskát

Bár a klasszikus változat a legismertebb, többféle módon is elkészíthető:

medvehagymával vagy friss zöldfűszerekkel

gombával gazdagítva

krémesebb, lágyabb tojásos változatban

különféle friss salátákkal tálalva

A lényeg azonban mindig ugyanaz marad: a frissen kifőtt galuska és a krémesen átsült tojás párosa.