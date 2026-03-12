r
Hagyományos tojásos nokedli

Hagyományos tojásos nokedli
Gerzsenyi Flóra
Hagyományos tojásos nokedli
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Nokedli

Ecetes fejes saláta

384
Kalória
14.5g
Fehérje
56.3g
Szénhidrát
10.4g
Zsír
263.5g
Víz
225.1g
Koleszterin
2g
Élelmi rost
8.2g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 3% Zsír

Nokedli

Ecetes fejes saláta

  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    14.5 g

Zsír

  • Összesen
    10.4 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    225 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    763.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    40 mg
  • Kálcium
    60 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    27 mg
  • Foszfor
    198 mg
  • Nátrium
    435 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    56.3 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    263.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    147 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    50 micro
  • K vitamin:
    32 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    67 micro
  • Kolin:
    187 mg
  • Retinol - A vitamin:
    97 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    607 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    689 micro
Fehérje

  • Összesen
    115.7 g

Zsír

  • Összesen
    83.5 g
  • Telített zsírsav
    20 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    33 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    23 g
  • Koleszterin
    1800 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6107.5 g
  • Cink
    10 mg
  • Szelén
    320 mg
  • Kálcium
    479 mg
  • Vas
    17 mg
  • Magnézium
    214 mg
  • Foszfor
    1581 mg
  • Nátrium
    3480 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    450.5 g
  • Cukor
    65 mg
  • Élelmi rost
    16 mg

Víz

  • Összesen
    2107.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1180 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    19 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    397 micro
  • K vitamin:
    254 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    536 micro
  • Kolin:
    1495 mg
  • Retinol - A vitamin:
    774 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    4852 micro
  • β-crypt
    44 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    5511 micro
Fehérje

  • Összesen
    4 g

Zsír

  • Összesen
    2.8 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    61 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    208.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    16 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    54 mg
  • Nátrium
    119 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    15.4 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    72 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    40 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    14 micro
  • K vitamin:
    9 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    18 micro
  • Kolin:
    51 mg
  • Retinol - A vitamin:
    26 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    166 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    188 micro
Elkészítés

Nokedli

  1. Egy lábasban kezdjünk el sós vizet felforralni. (Fontos, hogy a víz már forrjon, mire beleszaggatjuk a nokedlitésztát, hogy főjön, és ne ázzon a vízben.) Ezalatt összeállítjuk a nokedlitésztát.
  2. A tésztához egy nagy keverőtálba helyezzük a lisztet, és a közepében kialakítunk egy kis mélyedést. Ebbe mehet a víz, a tojások és só. Gyors, határozott mozdulatokkal kikeverjük az egészet. Egy lassan terülő, rugalmas masszát kell kapnunk.
  3. Egy nokedliszaggatót kissé bevizezzük, és beleszaggatjuk a tésztamasszát a gyöngyöző vízbe. Miközben fő, folyamatosan kevergetjük, hogy ne álljon össze, hanem szép formás kis galuskákat kapjunk.
  4. A fogás összeállításához 8 darab tojást sóval, borssal felverünk. Egy nagy serpenyőben olajat hevítünk, majd ráöntjük a felvert tojásokat, és gyorsan elkeverjük. Ezt követően hozzáadjuk a kész, még meleg nokedlit. Keverjük jól át, hogy átforrósodjon az egész, és a tojás jól bevonja a nokedlit. Behűtött, ecetes fejes salátával tálaljuk.

Ecetes fejes saláta

  1. Egy nagy tálban összekeverjük a vizet az ecettel, porcukorral és sóval. A leveleire tépkedett vagy negyedekbe vágott (így esztétikusabb) salátát a pácba helyezzük, és hűtőszekrényben hagyjuk állni néhány órát. Kis tálkákban kínálhatjuk az ételhez.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 10 p

A tojásos nokedli örök klasszikus, nincs is nála egyszerűbb és jobb kaja a Földön. Megfizethető, és jó kiadós, egy nagy adaggal az egész családot jól lehet lakatni. Nemcsak magában, de körtének is szuper pörköltek, szószos fogások mellé. Az ecetes fejes saláta kötelező mellé!

Tojásos galuska
Hagyományos tojásos nokedli

Mi is az a tojásos galuska?

A tojásos galuska – vagy sokak számára tojásos nokedli – az egyik legegyszerűbb és legkedveltebb házias fogás. Kevés alapanyag kell hozzá, gyorsan elkészül, mégis igazi komfortétel: puha galuska, krémesen átsütött tojással.

A klasszikus változatot legtöbbször friss, ecetes fejes salátával tálalják, ami kellemesen savanykás ellenpontot ad a laktató tésztának.

A tojásos galuska alapja általában lisztből, tojásból, vízből és sóból kevert lágy tészta, amelyet lobogó, sós vízbe szaggatnak, amikor a galuskák feljönnek a víz tetejére, leszűrik őket, majd serpenyőben felvert tojással összesütik. Az eredmény egy szaftos, enyhén pirult, tojásos tésztaétel.

Izgalmas tojásos nokedli receptek:

Hétköznapi kedvenc, ami tavasszal különösen népszerű

A tojásos galuska leginkább gyors hétköznapi ebédként ismert, hiszen fél óra alatt elkészíthető, és szinte mindig akad hozzá alapanyag a konyhában. Mégis vannak időszakok, amikor gyakrabban kerül az asztalra. Tavasszal, különösen húsvét környékén sok családban készül tojásos fogás, ilyenkor a tojásos galuska is népszerű választás lehet egy könnyebb, salátás ebédként. Vendégváró fogásként ritkábban szerepel, de egyszerűsége és laktató jellege miatt sok háztartásban igazi klasszikus „gyors ebéd”.

tojásos galuska fejes salátával
A tojásos galuska – a magyar konyha egyik legegyszerűbb klasszikusa

Variációk, amelyekkel feldobhatod a tojásos galuskát

Bár a klasszikus változat a legismertebb, többféle módon is elkészíthető:

  • medvehagymával vagy friss zöldfűszerekkel
  • gombával gazdagítva
  • krémesebb, lágyabb tojásos változatban
  • különféle friss salátákkal tálalva

A lényeg azonban mindig ugyanaz marad: a frissen kifőtt galuska és a krémesen átsült tojás párosa.

Tudtad?

A galuska és a nokedli elnevezést sokszor ugyanarra az ételre használják.
A galuskatészta akkor jó, ha lágy és ragacsos, így főzéskor puha, szabálytalan darabok keletkeznek.
A kifőtt galuskát gyakran egy kevés zsiradékon átforgatják, mielőtt rákerül a tojás.
A klasszikus kísérője az ecetes fejes saláta, amely frissességet ad a laktató étel mellé.
A tojásos galuska frissen a legfinomabb, amikor a tojás még krémes állagú.

Nosalty stories

