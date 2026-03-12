Hagyományos tojásos nokedli
Hozzávalók
Nokedli
-
500 g finomliszt
-
400 ml víz (+/-)
-
1 tk só
-
2 db tojás
-
2 ek napraforgó olaj (nokedlire)
-
8 db tojás (rántottához)
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
2 ek napraforgó olaj (rántottához)
Ecetes fejes saláta
-
1 közepes fej fejessaláta
-
1 l víz
-
50 ml ecet (10%)
-
3 púpozott ek porcukor (ízlés szerint több vagy kevesebb)
-
só ízlés szerint
- 4% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 3% Zsír
Nokedli
-
63g finomliszt228 kcal
-
50g víz0 kcal
-
1g só0 kcal
-
14g tojás17 kcal
-
18 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
18 kcal
Ecetes fejes saláta
-
41g fejessaláta4 kcal
-
125g víz0 kcal
-
6g ecet1 kcal
-
8g porcukor29 kcal
-
0 kcal
Elkészítés
Nokedli
- Egy lábasban kezdjünk el sós vizet felforralni. (Fontos, hogy a víz már forrjon, mire beleszaggatjuk a nokedlitésztát, hogy főjön, és ne ázzon a vízben.) Ezalatt összeállítjuk a nokedlitésztát.
- A tésztához egy nagy keverőtálba helyezzük a lisztet, és a közepében kialakítunk egy kis mélyedést. Ebbe mehet a víz, a tojások és só. Gyors, határozott mozdulatokkal kikeverjük az egészet. Egy lassan terülő, rugalmas masszát kell kapnunk.
- Egy nokedliszaggatót kissé bevizezzük, és beleszaggatjuk a tésztamasszát a gyöngyöző vízbe. Miközben fő, folyamatosan kevergetjük, hogy ne álljon össze, hanem szép formás kis galuskákat kapjunk.
- A fogás összeállításához 8 darab tojást sóval, borssal felverünk. Egy nagy serpenyőben olajat hevítünk, majd ráöntjük a felvert tojásokat, és gyorsan elkeverjük. Ezt követően hozzáadjuk a kész, még meleg nokedlit. Keverjük jól át, hogy átforrósodjon az egész, és a tojás jól bevonja a nokedlit. Behűtött, ecetes fejes salátával tálaljuk.
Ecetes fejes saláta
- Egy nagy tálban összekeverjük a vizet az ecettel, porcukorral és sóval. A leveleire tépkedett vagy negyedekbe vágott (így esztétikusabb) salátát a pácba helyezzük, és hűtőszekrényben hagyjuk állni néhány órát. Kis tálkákban kínálhatjuk az ételhez.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 10 p
A tojásos nokedli örök klasszikus, nincs is nála egyszerűbb és jobb kaja a Földön. Megfizethető, és jó kiadós, egy nagy adaggal az egész családot jól lehet lakatni. Nemcsak magában, de körtének is szuper pörköltek, szószos fogások mellé. Az ecetes fejes saláta kötelező mellé!
Mi is az a tojásos galuska?
A tojásos galuska – vagy sokak számára tojásos nokedli – az egyik legegyszerűbb és legkedveltebb házias fogás. Kevés alapanyag kell hozzá, gyorsan elkészül, mégis igazi komfortétel: puha galuska, krémesen átsütött tojással.
A klasszikus változatot legtöbbször friss, ecetes fejes salátával tálalják, ami kellemesen savanykás ellenpontot ad a laktató tésztának.
A tojásos galuska alapja általában lisztből, tojásból, vízből és sóból kevert lágy tészta, amelyet lobogó, sós vízbe szaggatnak, amikor a galuskák feljönnek a víz tetejére, leszűrik őket, majd serpenyőben felvert tojással összesütik. Az eredmény egy szaftos, enyhén pirult, tojásos tésztaétel.
Izgalmas tojásos nokedli receptek:
Hétköznapi kedvenc, ami tavasszal különösen népszerű
A tojásos galuska leginkább gyors hétköznapi ebédként ismert, hiszen fél óra alatt elkészíthető, és szinte mindig akad hozzá alapanyag a konyhában. Mégis vannak időszakok, amikor gyakrabban kerül az asztalra. Tavasszal, különösen húsvét környékén sok családban készül tojásos fogás, ilyenkor a tojásos galuska is népszerű választás lehet egy könnyebb, salátás ebédként. Vendégváró fogásként ritkábban szerepel, de egyszerűsége és laktató jellege miatt sok háztartásban igazi klasszikus „gyors ebéd”.
Variációk, amelyekkel feldobhatod a tojásos galuskát
Bár a klasszikus változat a legismertebb, többféle módon is elkészíthető:
- medvehagymával vagy friss zöldfűszerekkel
- gombával gazdagítva
- krémesebb, lágyabb tojásos változatban
- különféle friss salátákkal tálalva
A lényeg azonban mindig ugyanaz marad: a frissen kifőtt galuska és a krémesen átsült tojás párosa.
Tudtad?
A galuskatészta akkor jó, ha lágy és ragacsos, így főzéskor puha, szabálytalan darabok keletkeznek.
A kifőtt galuskát gyakran egy kevés zsiradékon átforgatják, mielőtt rákerül a tojás.
A klasszikus kísérője az ecetes fejes saláta, amely frissességet ad a laktató étel mellé.
A tojásos galuska frissen a legfinomabb, amikor a tojás még krémes állagú.