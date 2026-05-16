A szakértők felfedték – Valójában egyáltalán nem az idegesítően szállingózó, fehér nyárfaszösztől tüsszögünk

Amikor beköszönt a tavasz, és minden kivirágzik, sokan azonnal zsebkendőért nyúlnak - és nem azért, meg meghatódnak, hanem mert a pollenszezon is megérkezik. A korai allergiát okozó növények közül a legnagyobb mumusnak a nyárfát tartjuk, vagyis annak fehér, szállingózó, olykor mindent beterítő szöszét - a tudomány állítása szerint tévesen.
Eddig tévúton jártunk: mégsem allergizál a nyárfaszösz?!
A májusi "hóesés", azaz a nyárfaszösz repkedése sokunk által gyűlölt jelenség, melytől megállás nélkül prüszkölünk. Nos, úgy tűnik mégsem ő a ludas: egész egyszerűen nem lehetünk rá allergiások, mert nem allergizál!
Az allergiás reakciókat kiváltó pollenek mikroszkopikus méretűek, a szem számára láthatatlanok. Ezzel szemben a nyárfa repítőszőrei, a fehér „szöszök viszont nagyok, fehérek és mindenütt ott vannak. Az agyunk gyorsan összefüggést keres:
látom a fehéret, viszket az orrom, tehát a nyárfaszösz a bűnös- írja az időkép cikke.
De akkor mitől tüsszögünk valójában ebben az időszakban?
A megfejtés:
Két okból azonban joggal okolhatjuk a nyárfaszöszöket:
- A szöszök szerkezete, szálai a szembe, orrba szállva csiklandozzák a nyálkahártyát, ezzel tüsszögésre ingerelve minket.
- A szöszök begyűjtik a valódi allergéneket: a fűfélék pollenjeit és a város porát, és szerteszét utaztatják őket.