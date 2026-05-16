A szakértők felfedték – Valójában egyáltalán nem az idegesítően szállingózó, fehér nyárfaszösztől tüsszögünk

Utáljuk, mumusként tekintünk rá, tüsszögünk tőle, és alig várjuk, hogy eltűnjön: a nyárfaszösz májusi támadása a pollenallergiások egyik rémálma. Nos, úgy tűnik, tévesen, mert valójában nem ez okozza az allergiás tüneteket. De akkor mi?

Amikor beköszönt a tavasz, és minden kivirágzik, sokan azonnal zsebkendőért nyúlnak - és nem azért, meg meghatódnak, hanem mert a pollenszezon is megérkezik. A korai allergiát okozó növények közül a legnagyobb mumusnak a nyárfát tartjuk, vagyis annak fehér, szállingózó, olykor mindent beterítő szöszét - a tudomány állítása szerint tévesen.

A szakértők elmondták, hogy nem is a szállingózó, fehér nyárfaszösztől tüsszögünk

Eddig tévúton jártunk: mégsem allergizál a nyárfaszösz?!

A májusi "hóesés", azaz a nyárfaszösz repkedése sokunk által gyűlölt jelenség, melytől megállás nélkül prüszkölünk. Nos, úgy tűnik mégsem ő a ludas: egész egyszerűen nem lehetünk rá allergiások, mert nem allergizál!

Az allergiás reakciókat kiváltó pollenek mikroszkopikus méretűek, a szem számára láthatatlanok. Ezzel szemben a nyárfa repítőszőrei, a fehér „szöszök viszont nagyok, fehérek és mindenütt ott vannak. Az agyunk gyorsan összefüggést keres: látom a fehéret, viszket az orrom, tehát a nyárfaszösz a bűnös - írja az időkép cikke.

A nyárfaszöszök megjelenése egybeesik az allergén pázsitfüvek és gabonafélék virágzásával

De akkor mitől tüsszögünk valójában ebben az időszakban?

A megfejtés: a nyárfaszöszök megjelenése pontosan egybeesik az allergén pázsitfüvek és gabonafélék májusi virágzásával - valójában ezek okozzák az allergiát!

Két okból azonban joggal okolhatjuk a nyárfaszöszöket:

A szöszök szerkezete, szálai a szembe, orrba szállva csiklandozzák a nyálkahártyát , ezzel tüsszögésre ingerelve minket.

, ezzel tüsszögésre ingerelve minket. A szöszök begyűjtik a valódi allergéneket: a fűfélék pollenjeit és a város porát, és szerteszét utaztatják őket.

