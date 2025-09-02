r
Nosalty Logó
sós krémek paprikakrém

Csípős paprikakrém házilag

Fekete Melinda
Csípős paprikakrém házilag
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A paprikakrémhez

41
Kalória
1.8g
Fehérje
9.5g
Szénhidrát
0.3g
Zsír
192.6g
Víz
-
Koleszterin
3.5g
Élelmi rost
4.9g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 0% Zsír

A paprikakrémhez

Összesen 41 kcal
  • 1% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 0% Zsír

A paprikakrémhez

Összesen 164 kcal
  • 1% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 0% Zsír

A paprikakrémhez

Összesen 14 kcal
  • 1% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 94% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    1.8 g

Zsír

  • Összesen
    0.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    19481.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    33 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    21 mg
  • Foszfor
    41 mg
  • Nátrium
    19385 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    9.5 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    192.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    37 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    165 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    15 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    21 micro
  • Kolin:
    11 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    43 micro
  • β-karotin
    426 micro
  • β-crypt
    14 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    699 micro
Összesen 41 kcal
  • 1% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 94% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    7.1 g

Zsír

  • Összesen
    1.4 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    77925.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    130 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    84 mg
  • Foszfor
    164 mg
  • Nátrium
    77541 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    38 g
  • Cukor
    20 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    770.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    148 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    659 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    61 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    82 micro
  • Kolin:
    45 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    172 micro
  • β-karotin
    1706 micro
  • β-crypt
    57 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2796 micro
Összesen 164 kcal
  • 1% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 94% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    0.6 g

Zsír

  • Összesen
    0.1 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6493.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    11 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    14 mg
  • Nátrium
    6462 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.2 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    64.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    12 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    55 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    7 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    14 micro
  • β-karotin
    142 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    233 micro
Összesen 14 kcal

Elkészítés

A paprikakrémhez

  1. A csipős-és csemegepaprika arányát illetve fajtáját változtathatjuk attól fűggően, hogy milyen erősségű krémet szeretnénk.
  2. A paprikákat megmossuk, levágjuk a száraikat és a csemegepaprikák csumáját kiszedjük. Egy darálóval vagy egy robotgéppel ledalárjuk őket.
  3. A darált paprikához hozzáadjuk a sót és jól elkeverjük. Ezt a keveréket egy szűrőbe tesszük és lecsöpögtetjük a felesleges levet.
  4. A lecsöpögtetett paprikakrémet egy tiszta befőttesüvegbe kanalazzuk és felbontás után a hűtőben tároljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A friss, nyári csípőspaprika ízének megőrzésére legszuperebb módszer, ha darálás után sóban rakjuk el. Így hűtőben tárolva felbontás után is hónapokig élvezhetjük a zamatát. Használhatjuk közvetlenül a tányérunkba téve vagy főzés közben ételek ízesítésére.

Hasonló receptek

Összes paprikakrém
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Fűszeres avokádókrém
avokádókrém

Avokádókrém

Imádjuk a villámgyors, egészséges mártogatósokat, ez a fantasztikus, ízekben tobzódó avokádókrém pedig a legnagyobb libling, bármelyik nap tudnánk enni! Tunkolhatjátok tortillával ...

Rosanics Petra

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

kremes-borsofozelek
zöldborsófőzelék

Krémes zöldborsófőzelék

A zöldborsófőzelék az a menzás fogás, amire még a gyerekek szeme is felcsillan, főleg ha fasírttal tálalják. Hogy ne maradjon olyan fakó fehér ez a közkedvelt mártás, ezért egy ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept