Csípős paprikakrém házilag
- 1% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 1% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 1% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 94% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 1.8 g
Zsír
-
Összesen 0.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 19481.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 33 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 21 mg
-
Foszfor 41 mg
-
Nátrium 19385 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 9.5 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 192.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 37 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 165 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 21 micro
-
Kolin: 11 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 43 micro
-
β-karotin 426 micro
-
β-crypt 14 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 699 micro
Elkészítés
A paprikakrémhez
- A csipős-és csemegepaprika arányát illetve fajtáját változtathatjuk attól fűggően, hogy milyen erősségű krémet szeretnénk.
- A paprikákat megmossuk, levágjuk a száraikat és a csemegepaprikák csumáját kiszedjük. Egy darálóval vagy egy robotgéppel ledalárjuk őket.
- A darált paprikához hozzáadjuk a sót és jól elkeverjük. Ezt a keveréket egy szűrőbe tesszük és lecsöpögtetjük a felesleges levet.
- A lecsöpögtetett paprikakrémet egy tiszta befőttesüvegbe kanalazzuk és felbontás után a hűtőben tároljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
A friss, nyári csípőspaprika ízének megőrzésére legszuperebb módszer, ha darálás után sóban rakjuk el. Így hűtőben tárolva felbontás után is hónapokig élvezhetjük a zamatát. Használhatjuk közvetlenül a tányérunkba téve vagy főzés közben ételek ízesítésére.