Hókifli lekvárral töltve Kristyán Fanni

Az adventi készülődés elmaradhatatlan része az aprósütik készítése, amiből nem maradhat ki ez az igazi klasszikus. Ez az az egyszerre ropogós, mégis omlós apróság, amire senki nem mond nemet. Elkészítése is viszonylag egyszerű, néhány alapszabály van csupán, amit érdemes szem előtt tartani, mielőtt nekiveselkedünk, hogy a végeredmény tényleg olyan legyen, mint amire számítunk.

Az alapanyagok sora is belátható, semmilyen extra, különleges hozzávalóra nem lesz szükség, sőt, valószínűleg minden ott lapul egy jó háziasszony hűtőjében és kamrájában.

A hókifli elkészítése ráadásul gyerekekkel is nagy élmény, így a közös készülődés emlékezetes marad mindenki számára. Ráadásul a hókifli jó pár napig eláll, ha megfelelően záródó dobozba tesszük, szóval jóval karácsony előtt is elkészíthetjük, így is az ünnep szerves része lehet.

Néhány tipp, amit érdemes megfogadni, ha hókiflit készítesz

A hókifli olyan sütemény, ami elsőre egyszerűnek tűnik, mégis tele van apró fortélyokkal. Ezek azok amik miatt igazán omlós, illatos lesz.

Az alapanyagok hőmérséklete kulcsfontosságú. A vaj (vagy margarin) legyen hideg, de ne kőkemény. Ha túl puha, a tészta szétfolyik, ha túl kemény, nehéz vele dolgozni. Sok nagymama esküszik arra, hogy a lisztet is érdemes kicsit hűvös helyen tartani sütés előtt.

Sőt, ha lehet, akkor a kezed is legyen hideg! A melegtől a glutén aktiválódik, így nem lesz olyan omlós a végeredmény.

Az összeállítás is kardinális a tökéletes végeredmény szempontjából. Csak addig dolgozd a tésztát, amíg épphogy összeáll. Ha túl sokat gyúrod, a kiflik kemények lesznek, és oda az omlósság.

Tipp: Egy másik fontos trükk a pihentetés. A tészta legalább fél órát töltsön a hűtőben, mert ez nemcsak megkönnyíti a formázást, hanem sütés közben is szebb tartást ad a kifliknek.

A formázásnál ne legyenek túl vastagok a kiflik. A vékonyabb tészta egyenletesebben sül, és sokkal finomabban omlik. Nem baj, ha nem teljesen egyformák: a házias hókifli pont ettől szerethető.

Sütéskor figyelj arra, hogy ne piruljanak meg túlságosan. A hókifli inkább halvány, világos sütemény. Amikor az alja épp csak kezd színt kapni, már jó is. Ha barnára sül, elveszíti a finom, omlós jellegét.

Omlós, édes adventi apróság Kristyán Fanni

Végül jön a legjobb rész, a porcukorba forgatás. Ezt még melegen tedd meg, mert akkor tapad rá igazán szépen a porcukor. Ha extra illatra vágysz, keverj a porcukorhoz egy csipet vaníliát!