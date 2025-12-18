r
Hókifli lekvárral töltve

Hókifli lekvárral töltve
Kristyán Fanni
Hókifli lekvárral töltve
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

290
Kalória
3g
Fehérje
37.9g
Szénhidrát
14.2g
Zsír
6.9g
Víz
53.9g
Koleszterin
728mg
Élelmi rost
12.6g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 61% Szénhidrát
  • 23% Zsír
Összesen 290 kcal
  • 5% Fehérje
  • 61% Szénhidrát
  • 23% Zsír
Összesen 3487 kcal
  • 5% Fehérje
  • 61% Szénhidrát
  • 23% Zsír
Összesen 396 kcal
  • 5% Fehérje
  • 61% Szénhidrát
  • 23% Zsír
  • 11% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    3 g

Zsír

  • Összesen
    14.2 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    54 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    68.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    11 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    6 mg
  • Foszfor
    38 mg
  • Nátrium
    3 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    37.9 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    6.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    120 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    19 mg
  • Retinol - A vitamin:
    118 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    28 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    23 micro
Összesen 290 kcal
  • 5% Fehérje
  • 61% Szénhidrát
  • 23% Zsír
  • 11% Víz

Elkészítés

  1. Az átszitált lisztet elmorzsoljuk a hideg vajjal, majd a lekváron kívül hozzáadjuk a többi hozzávalót, és egynemű tésztává dolgozzuk össze.
  2. Fóliába csomagolva minimum 30 percet pihentetjük hűtőben.
  3. A tésztát 3-4 felé vágjuk, majd sorjában kinyújtjuk lisztezett felületen. A többi tészta addig pihenhet a hűtőben tovább.
  4. A kinyújtott tésztát pohár segítségével szaggassuk ki.
  5. A kiszaggatott formák közepébe kanalazzunk egy teáskanálnyi lekvárt, majd hajtsuk félbe, és a széleit nyomkodjuk össze.
  6. Fektessük a kifliket sütőpapírral bélelt tepsire, majd 180°C fokos előmelegített sütőben 10-12 perc alatt süssük készre.
  7. A porcukor másik felét szitáljuk át, majd forgassuk bele a langyosra hűlt kifliket.
  8. Légmentesre zárt dobozban akár egy hétig is fogyasztható. A receptből kb. 20 darab sütemény jön ki.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 10 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Porcukorba csomagolva várja az édességre éhes szájakat ez a hókifli. Az omlós linzertésztából készült finomság hosszú ideig eltartható, így még jóval az ünnepi készülődés előtt nekiláthatunk az elkészítésének. Az ünnephez alakított töltelékével a siker garantált lesz!

Hókifli lekvárral töltve
Hókifli lekvárral töltve
Kristyán Fanni

Az adventi készülődés elmaradhatatlan része az aprósütik készítése, amiből nem maradhat ki ez az igazi klasszikus. Ez az az egyszerre ropogós, mégis omlós apróság, amire senki nem mond nemet. Elkészítése is viszonylag egyszerű, néhány alapszabály van csupán, amit érdemes szem előtt tartani, mielőtt nekiveselkedünk, hogy a végeredmény tényleg olyan legyen, mint amire számítunk.

Az alapanyagok sora is belátható, semmilyen extra, különleges hozzávalóra nem lesz szükség, sőt, valószínűleg minden ott lapul egy jó háziasszony hűtőjében és kamrájában.

A hókifli elkészítése ráadásul gyerekekkel is nagy élmény, így a közös készülődés emlékezetes marad mindenki számára. Ráadásul a hókifli jó pár napig eláll, ha megfelelően záródó dobozba tesszük, szóval jóval karácsony előtt is elkészíthetjük, így is az ünnep szerves része lehet.

Néhány tipp, amit érdemes megfogadni, ha hókiflit készítesz

A hókifli olyan sütemény, ami elsőre egyszerűnek tűnik, mégis tele van apró fortélyokkal. Ezek azok amik miatt igazán omlós, illatos lesz.

  • Az alapanyagok hőmérséklete kulcsfontosságú. A vaj (vagy margarin) legyen hideg, de ne kőkemény. Ha túl puha, a tészta szétfolyik, ha túl kemény, nehéz vele dolgozni. Sok nagymama esküszik arra, hogy a lisztet is érdemes kicsit hűvös helyen tartani sütés előtt.

Sőt, ha lehet, akkor a kezed is legyen hideg! A melegtől a glutén aktiválódik, így nem lesz olyan omlós a végeredmény.

  • Az összeállítás is kardinális a tökéletes végeredmény szempontjából. Csak addig dolgozd a tésztát, amíg épphogy összeáll. Ha túl sokat gyúrod, a kiflik kemények lesznek, és oda az omlósság.

Tipp:

Egy másik fontos trükk a pihentetés. A tészta legalább fél órát töltsön a hűtőben, mert ez nemcsak megkönnyíti a formázást, hanem sütés közben is szebb tartást ad a kifliknek.
  • A formázásnál ne legyenek túl vastagok a kiflik. A vékonyabb tészta egyenletesebben sül, és sokkal finomabban omlik. Nem baj, ha nem teljesen egyformák: a házias hókifli pont ettől szerethető.
  • Sütéskor figyelj arra, hogy ne piruljanak meg túlságosan. A hókifli inkább halvány, világos sütemény. Amikor az alja épp csak kezd színt kapni, már jó is. Ha barnára sül, elveszíti a finom, omlós jellegét.
Hókifli lekvárral töltve
Omlós, édes adventi apróság
Kristyán Fanni

Végül jön a legjobb rész, a porcukorba forgatás. Ezt még melegen tedd meg, mert akkor tapad rá igazán szépen a porcukor. Ha extra illatra vágysz, keverj a porcukorhoz egy csipet vaníliát!

