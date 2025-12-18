Hókifli lekvárral töltve
Hozzávalók
-
300 g finomliszt
-
200 g vaj (hideg)
-
100 g porcukor
-
1 db tojássárgája
-
1 csipet só
-
1 narancsból nyert narancshéj
-
1 teáskanál vanília kivonat
-
50 g porcukor
-
200 g szilvalekvár
- 5% Fehérje
- 61% Szénhidrát
- 23% Zsír
-
25g finomliszt91 kcal
-
17g vaj120 kcal
-
8g porcukor32 kcal
-
2g tojássárgája5 kcal
-
0 kcal
-
1g narancshéj0 kcal
-
0 kcal
-
4g porcukor16 kcal
-
17g szilvalekvár26 kcal
- 5% Fehérje
- 61% Szénhidrát
- 23% Zsír
-
300g finomliszt1092 kcal
-
200g vaj1434 kcal
-
100g porcukor387 kcal
-
20g tojássárgája64 kcal
-
0 kcal
-
6g narancshéj6 kcal
-
0 kcal
-
50g porcukor194 kcal
-
200g szilvalekvár310 kcal
- 5% Fehérje
- 61% Szénhidrát
- 23% Zsír
-
34.1g finomliszt124 kcal
-
22.7g vaj163 kcal
-
11.4g porcukor44 kcal
-
2.3g tojássárgája7 kcal
-
0 kcal
-
0.7g narancshéj1 kcal
-
0.5g vanília kivonat0 kcal
-
5.7g porcukor22 kcal
-
22.7g szilvalekvár35 kcal
- 5% Fehérje
- 61% Szénhidrát
- 23% Zsír
- 11% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 3 g
Zsír
-
Összesen 14.2 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 54 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 68.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 11 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 6 mg
-
Foszfor 38 mg
-
Nátrium 3 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 37.9 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 6.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 120 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 19 mg
-
Retinol - A vitamin: 118 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 28 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 23 micro
- 5% Fehérje
- 61% Szénhidrát
- 23% Zsír
- 11% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 36 g
Zsír
-
Összesen 170.5 g
-
Telített zsírsav 103 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 49 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 647 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 818.2 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 116 mg
-
Kálcium 130 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 72 mg
-
Foszfor 451 mg
-
Nátrium 39 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 455.2 g
-
Cukor 151 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 82.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1445 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 44 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 115 micro
-
Kolin: 233 mg
-
Retinol - A vitamin: 1416 micro
-
α-karotin 8 micro
-
β-karotin 334 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 273 micro
- 5% Fehérje
- 61% Szénhidrát
- 23% Zsír
- 11% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 4.1 g
Zsír
-
Összesen 19.4 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 74 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 93 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 15 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 8 mg
-
Foszfor 51 mg
-
Nátrium 4 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 51.7 g
-
Cukor 17 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 9.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 164 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 13 micro
-
Kolin: 26 mg
-
Retinol - A vitamin: 161 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 38 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 31 micro
Elkészítés
- Az átszitált lisztet elmorzsoljuk a hideg vajjal, majd a lekváron kívül hozzáadjuk a többi hozzávalót, és egynemű tésztává dolgozzuk össze.
- Fóliába csomagolva minimum 30 percet pihentetjük hűtőben.
- A tésztát 3-4 felé vágjuk, majd sorjában kinyújtjuk lisztezett felületen. A többi tészta addig pihenhet a hűtőben tovább.
- A kinyújtott tésztát pohár segítségével szaggassuk ki.
- A kiszaggatott formák közepébe kanalazzunk egy teáskanálnyi lekvárt, majd hajtsuk félbe, és a széleit nyomkodjuk össze.
- Fektessük a kifliket sütőpapírral bélelt tepsire, majd 180°C fokos előmelegített sütőben 10-12 perc alatt süssük készre.
- A porcukor másik felét szitáljuk át, majd forgassuk bele a langyosra hűlt kifliket.
- Légmentesre zárt dobozban akár egy hétig is fogyasztható. A receptből kb. 20 darab sütemény jön ki.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 10 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Porcukorba csomagolva várja az édességre éhes szájakat ez a hókifli. Az omlós linzertésztából készült finomság hosszú ideig eltartható, így még jóval az ünnepi készülődés előtt nekiláthatunk az elkészítésének. Az ünnephez alakított töltelékével a siker garantált lesz!
Az adventi készülődés elmaradhatatlan része az aprósütik készítése, amiből nem maradhat ki ez az igazi klasszikus. Ez az az egyszerre ropogós, mégis omlós apróság, amire senki nem mond nemet. Elkészítése is viszonylag egyszerű, néhány alapszabály van csupán, amit érdemes szem előtt tartani, mielőtt nekiveselkedünk, hogy a végeredmény tényleg olyan legyen, mint amire számítunk.
Az alapanyagok sora is belátható, semmilyen extra, különleges hozzávalóra nem lesz szükség, sőt, valószínűleg minden ott lapul egy jó háziasszony hűtőjében és kamrájában.
A hókifli elkészítése ráadásul gyerekekkel is nagy élmény, így a közös készülődés emlékezetes marad mindenki számára. Ráadásul a hókifli jó pár napig eláll, ha megfelelően záródó dobozba tesszük, szóval jóval karácsony előtt is elkészíthetjük, így is az ünnep szerves része lehet.
Néhány tipp, amit érdemes megfogadni, ha hókiflit készítesz
A hókifli olyan sütemény, ami elsőre egyszerűnek tűnik, mégis tele van apró fortélyokkal. Ezek azok amik miatt igazán omlós, illatos lesz.
- Az alapanyagok hőmérséklete kulcsfontosságú. A vaj (vagy margarin) legyen hideg, de ne kőkemény. Ha túl puha, a tészta szétfolyik, ha túl kemény, nehéz vele dolgozni. Sok nagymama esküszik arra, hogy a lisztet is érdemes kicsit hűvös helyen tartani sütés előtt.
Sőt, ha lehet, akkor a kezed is legyen hideg! A melegtől a glutén aktiválódik, így nem lesz olyan omlós a végeredmény.
- Az összeállítás is kardinális a tökéletes végeredmény szempontjából. Csak addig dolgozd a tésztát, amíg épphogy összeáll. Ha túl sokat gyúrod, a kiflik kemények lesznek, és oda az omlósság.
Tipp:
- A formázásnál ne legyenek túl vastagok a kiflik. A vékonyabb tészta egyenletesebben sül, és sokkal finomabban omlik. Nem baj, ha nem teljesen egyformák: a házias hókifli pont ettől szerethető.
- Sütéskor figyelj arra, hogy ne piruljanak meg túlságosan. A hókifli inkább halvány, világos sütemény. Amikor az alja épp csak kezd színt kapni, már jó is. Ha barnára sül, elveszíti a finom, omlós jellegét.
Végül jön a legjobb rész, a porcukorba forgatás. Ezt még melegen tedd meg, mert akkor tapad rá igazán szépen a porcukor. Ha extra illatra vágysz, keverj a porcukorhoz egy csipet vaníliát!