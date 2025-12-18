Mézeskalácscsigák
Hozzávalók
-
120 g vaj
-
35 g porcukor
-
2 tk fahéj
-
1 tk narancshéj
-
400 g friss tészta (Tante Fanny friss mézeskalácstészta)
-
100 g aszalt áfonya (felcsíkozva)
-
1 db tojás
- 7% Fehérje
- 52% Szénhidrát
- 16% Zsír
-
10g vaj72 kcal
-
3g porcukor11 kcal
-
0 kcal
-
0g narancshéj0 kcal
-
33g friss tészta97 kcal
-
29 kcal
-
5g tojás6 kcal
-
120g vaj860 kcal
-
35g porcukor135 kcal
-
0 kcal
-
2g narancshéj2 kcal
-
400g friss tészta1164 kcal
-
100g aszalt áfonya347 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
16.9g vaj121 kcal
-
4.9g porcukor19 kcal
-
0 kcal
-
0.3g narancshéj0 kcal
-
56.2g friss tészta163 kcal
-
14g aszalt áfonya49 kcal
-
7.7g tojás10 kcal
Fehérje
-
Összesen 3.9 g
Zsír
-
Összesen 9.1 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 40 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 276.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 21 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 37 mg
-
Nátrium 198 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 29 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 14.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 76 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 31 micro
-
Kolin: 14 mg
-
Retinol - A vitamin: 75 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 16 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 20 micro
Fehérje
-
Összesen 46.3 g
Zsír
-
Összesen 108.9 g
-
Telített zsírsav 63 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 31 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 474 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3315.7 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 129 mg
-
Kálcium 247 mg
-
Vas 14 mg
-
Magnézium 89 mg
-
Foszfor 449 mg
-
Nátrium 2380 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 348.5 g
-
Cukor 98 mg
-
Élelmi rost 13 mg
Víz
-
Összesen 172.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 915 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 9 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 22 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 371 micro
-
Kolin: 165 mg
-
Retinol - A vitamin: 899 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 190 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 243 micro
Elkészítés
- A töltelékkel kezdjük: a puha vajat elkeverjük a porcukorral, az őrölt fahéjjal és a reszelt narancshéjjal. Nagyon alaposan dolgozzuk el, hogy egynemű legyen a krém.
- Ezután jöhet a tészta: a Tante Fanny friss mézeskalácstésztáját először belisztezett felületen átgyúrjuk, majd kinyújtjuk nagyjából 3mm vékonyra.
- Megkenjük a kinyújtott tésztát a fűszeres vajjal, majd megszúrjuk a felaprított aszalt vörösáfonyával. A tésztát ezután alulról haladva szorosan feltekerjük, majd 1.5 centi vastag tekercseket vágunk belőle.
- Egy kapcsos tortaformát kivajazunk, majd cukorral is kibélelünk. Ebbe helyezzük bele a csigákat körkörösen, hogy szépen összesüljenek.
- A csigák tetejét tojással lekenjük, majd 180 fokos sütőben 25 perc alatt megsütjük.
- A kész csigákat (vagy csigatortát) tálaljuk pár perc pihentetés után, de még melegen. Kínáljuk egy gombóc vaníliafagyival, valamint mézzel lecsurgatva és mézeskalácsmorzsával meghintve.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Mindenki imádja a mézeskalácsot, ezt a szuper fűszeres tésztát azonban akár csigaformában is elkészíthetjük. Így tettünk most mi is, és fűszeres vajkrémmel megkent édes tekercseket varázsoltunk pillanatok alatt, a végeredmény pedig olyan, mintha egy tál nagyon ünnepi Ferdinánd tekercs lenne!