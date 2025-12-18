r
Mézeskalácscsigák vaníliafagylalttal tálalva
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Elkészítés

  1. A töltelékkel kezdjük: a puha vajat elkeverjük a porcukorral, az őrölt fahéjjal és a reszelt narancshéjjal. Nagyon alaposan dolgozzuk el, hogy egynemű legyen a krém.
  2. Ezután jöhet a tészta: a Tante Fanny friss mézeskalácstésztáját először belisztezett felületen átgyúrjuk, majd kinyújtjuk nagyjából 3mm vékonyra.
  3. Megkenjük a kinyújtott tésztát a fűszeres vajjal, majd megszúrjuk a felaprított aszalt vörösáfonyával. A tésztát ezután alulról haladva szorosan feltekerjük, majd 1.5 centi vastag tekercseket vágunk belőle.
  4. Egy kapcsos tortaformát kivajazunk, majd cukorral is kibélelünk. Ebbe helyezzük bele a csigákat körkörösen, hogy szépen összesüljenek.
  5. A csigák tetejét tojással lekenjük, majd 180 fokos sütőben 25 perc alatt megsütjük.
  6. A kész csigákat (vagy csigatortát) tálaljuk pár perc pihentetés után, de még melegen. Kínáljuk egy gombóc vaníliafagyival, valamint mézzel lecsurgatva és mézeskalácsmorzsával meghintve.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 25 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Mindenki imádja a mézeskalácsot, ezt a szuper fűszeres tésztát azonban akár csigaformában is elkészíthetjük. Így tettünk most mi is, és fűszeres vajkrémmel megkent édes tekercseket varázsoltunk pillanatok alatt, a végeredmény pedig olyan, mintha egy tál nagyon ünnepi Ferdinánd tekercs lenne!

