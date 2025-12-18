Mézeskalácscsigák

Mindenki imádja a mézeskalácsot, ezt a szuper fűszeres tésztát azonban akár csigaformában is elkészíthetjük. Így tettünk most mi is, és fűszeres vajkrémmel megkent édes tekercseket varázsoltunk pillanatok alatt, a végeredmény pedig olyan, mintha egy tál nagyon ünnepi Ferdinánd tekercs lenne!