Karácsony

2025.12.18.

Gyönyörű, 3 részes, akciós Blaumann edénykészlet vár rátok a Pennyben

Nosalty profilképe Nosalty

Gyönyörű, karácsonyra is tökéletes, de az év bármely napján bevethető 3 részes piros Blaumann edénykészlet akciós most a Pennyben. Érdemes sietni, mert nincs belőle sok!

Ünnepélyes, piros színben pompázó, így ajándéknak is tökéletes, háromrészes Blaumann fazékkészletet az egyik szemre való heti akciós ajánlat a Pennyben. Azok pedig, akik nem ajándékba szánják, az egész menüt lefőzhetik benne a halászlétől a töltött káposztáig!

A piros, 3 részes Blaumann edényszett 2025. december 18. és december 24. között akciós, a bolti készletet pedig minimum 2 darabban határozták meg üzletenként, szóval érdemes sietni. A készlet ára mindössze 9999 Ft.

Akciós Blaumann termékek a Pennyben
via

Az edénykészlet adatai:

  • a fazekak alumíniumból készültek, fekete, titán tapadásmentes bevonattal
  • a készlet tartalmaz 1 db 16 cm, 1 db 18 cm és 1 db 20 cm átmérőjű edényt
  • 1 db levehető, cserélgethető nyél tartozik a készlethez, melyet szabadon használhatsz mindhárom fazékhoz, ha pedig útban van, le is veheted

Blaumann pecsenyesütő fedővel és aromagombbal

A Blaumann márka kedvelőinek további jó hírünk is van: a Penny, szintén a 2025. december 18. és 24. közti időszakban egy pecsenyesütő tálat is kínál fedővel és aromagombbal, öntött alumíniumból, 8999 forintért, 6 literes űrtartalommal.

Receptajánló az edényekhez:

Forrásunk volt.

mézeskalács

Mézeskalácscsigák

Mindenki imádja a mézeskalácsot, ezt a szuper fűszeres tésztát azonban akár csigaformában is elkészíthetjük. Így tettünk most mi is, és fűszeres vajkrémmel megkent édes tekercseket ...

hókifli

Hókifli lekvárral töltve

Porcukorba csomagolva várja az édességre éhes szájakat ez a hókifli. Az omlós linzertésztából készült finomság hosszú ideig eltartható, így még jóval az ünnepi készülődés ...

panna cotta

Cukormentes, ünnepi panna cotta

Ha nincs sok időtök elkészíteni az ünnepi desszertet, akkor ez az elegáns panna cotta a megmentésetekre siet! Alig 10 perc aktív munka van vele, a végeredmény azonban egy letisztult, finom, ...

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

