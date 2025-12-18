Gyönyörű, 3 részes, akciós Blaumann edénykészlet vár rátok a Pennyben

Gyönyörű, karácsonyra is tökéletes, de az év bármely napján bevethető 3 részes piros Blaumann edénykészlet akciós most a Pennyben. Érdemes sietni, mert nincs belőle sok!

Ünnepélyes, piros színben pompázó, így ajándéknak is tökéletes, háromrészes Blaumann fazékkészletet az egyik szemre való heti akciós ajánlat a Pennyben. Azok pedig, akik nem ajándékba szánják, az egész menüt lefőzhetik benne a halászlétől a töltött káposztáig!

A piros, 3 részes Blaumann edényszett 2025. december 18. és december 24. között akciós, a bolti készletet pedig minimum 2 darabban határozták meg üzletenként, szóval érdemes sietni. A készlet ára mindössze 9999 Ft.

Az edénykészlet adatai:

a fazekak alumíniumból készültek, fekete, titán tapadásmentes bevonattal

a készlet tartalmaz 1 db 16 cm, 1 db 18 cm és 1 db 20 cm átmérőjű edényt

1 db levehető, cserélgethető nyél tartozik a készlethez, melyet szabadon használhatsz mindhárom fazékhoz, ha pedig útban van, le is veheted

Blaumann pecsenyesütő fedővel és aromagombbal

A Blaumann márka kedvelőinek további jó hírünk is van: a Penny, szintén a 2025. december 18. és 24. közti időszakban egy pecsenyesütő tálat is kínál fedővel és aromagombbal, öntött alumíniumból, 8999 forintért, 6 literes űrtartalommal.

Receptajánló az edényekhez:

