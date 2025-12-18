Vegán, citromos hamis tiramisu

Ez a tiramisu nemcsak attól hamis, hogy citromos, hanem attól is, hogy babapiskóta helyett kekszet tettünk a krém közé. Legfőbb különlegessége pedig, hogy teljesen vegán, amit viszont se ránézésre, se kóstolás után nem mondanánk meg róla. Ha szeretitek a légiesen könnyű, krémes sütiket, de nem fogyasztotok állati eredetű élelmiszert, akkor próbáljátok ki ezt a receptet!