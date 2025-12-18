r
Vegán, citromos hamis tiramisu

Vegán citromos hamis tiramisu
Hozzávalók

A vegán lemond curdhöz

A sziruphoz

A krémhez

Az összeállításhoz

Fehérje

  • Összesen
    28.5 g

Zsír

  • Összesen
    83.2 g
  • Telített zsírsav
    45 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    9 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    3 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1653 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    530 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    66 mg
  • Foszfor
    167 mg
  • Nátrium
    876 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    491 g
  • Cukor
    328 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    561.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    315 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    83 mg
  • D vitamin:
    101 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    48 micro
  • Kolin:
    24 mg
  • Retinol - A vitamin:
    305 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    124 micro
  • β-crypt
    10 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    31 micro
Összesen 200 kcal

Elkészítés

A vegán lemond curdhöz

  1. Egy kis edényben kezdjük el melegíteni a növényi tejet. Adjuk hozzá a cukrot, a citromlevet, a citromhéjat, a keményítőt és a kurkumát, ami a krém színéért felel. Mikor már felmelegedett, és elkezdett besűrűsödni, adjuk hozzá a margarint is, és hagyjuk, hogy teljesen besűrűsödjön.
  2. Tegyük félre, hogy teljesen kihűljön.

A sziruphoz

  1. Minden hozzávalót öntsünk egy edénybe, és forraljuk fel.

A krémhez

  1. A két pohár Dr. Oetker Creme VEGA-hoz keverjünk a kihűlt vegán lemon curd-ből két evőkanállal. Adjuk hozzá a porcukrot és a vaníliakivonatot is, majd alaposan keverjük el.
  2. Verjük habbá a növényi habtejszínt, majd azt is adjuk hozzá a krémhez.

Az összeállításhoz

  1. Egy tálban kezdjük el lerakni az alsó sor kekszet. Locsoljuk meg a sziruppal, majd tegyünk rá a lemon curdből is, és kenjük szét egyenletesen. Erre tegyük a krémet, amit szintén kenjünk el egyenletesen.
  2. Folytassuk a rétegezést ebben a sorrendben. Az utolsó réteg krém tetejére tegyünk a lemon curdből, és oszlassuk el szépen.
  3. Fogyasztás előtt tegyünk a hűtőbe minimum 3 órára!

Ez a tiramisu nemcsak attól hamis, hogy citromos, hanem attól is, hogy babapiskóta helyett kekszet tettünk a krém közé. Legfőbb különlegessége pedig, hogy teljesen vegán, amit viszont se ránézésre, se kóstolás után nem mondanánk meg róla. Ha szeretitek a légiesen könnyű, krémes sütiket, de nem fogyasztotok állati eredetű élelmiszert, akkor próbáljátok ki ezt a receptet!

