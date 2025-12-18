Vegán, citromos hamis tiramisu
Hozzávalók
A vegán lemond curdhöz
-
240 ml növényi tej
-
100 ml citromlé
-
240 g barna cukor
-
2 ek étkezési keményítő
-
2 ek margarin
-
1 kk kurkuma (0,5-1 kávéskanál)
-
1 tk citromhéj (bio citrom héja)
A sziruphoz
-
1.5 dl víz
-
3 ek barna cukor
-
100 ml citromlé
-
1 tk citromhéj (bio citrom héja)
A krémhez
-
8 ek növényi tejföl (Dr. Oetker Creme VEGA 300g)
-
150 ml növényi habtejszín (habbá verve)
-
1 ek porcukor
-
1 teáskanál vanília kivonat
Az összeállításhoz
-
175 g keksz (vegán keksz)
A vegán lemond curdhöz
-
40g növényi tej19 kcal
-
17g citromlé4 kcal
-
40g barna cukor152 kcal
-
19 kcal
-
3g margarin24 kcal
-
0 kcal
-
0g citromhéj0 kcal
A sziruphoz
-
25g víz0 kcal
-
5g barna cukor19 kcal
-
17g citromlé4 kcal
-
0g citromhéj0 kcal
A krémhez
-
27g növényi tejföl37 kcal
-
63 kcal
-
1g porcukor5 kcal
-
0 kcal
Az összeállításhoz
-
29g keksz122 kcal
A vegán lemond curdhöz
-
240g növényi tej113 kcal
-
100g citromlé22 kcal
-
240g barna cukor912 kcal
-
114 kcal
-
20g margarin143 kcal
-
0 kcal
-
2g citromhéj1 kcal
A sziruphoz
-
150g víz0 kcal
-
30g barna cukor114 kcal
-
100g citromlé22 kcal
-
2g citromhéj1 kcal
A krémhez
-
160g növényi tejföl221 kcal
-
150g növényi habtejszín377 kcal
-
7g porcukor27 kcal
-
0 kcal
Az összeállításhoz
-
175g keksz733 kcal
A vegán lemond curdhöz
-
17g növényi tej8 kcal
-
7.1g citromlé2 kcal
-
17g barna cukor65 kcal
-
2.1g étkezési keményítő8 kcal
-
1.4g margarin10 kcal
-
0 kcal
-
0.1g citromhéj0 kcal
A sziruphoz
-
10.6g víz0 kcal
-
2.1g barna cukor8 kcal
-
7.1g citromlé2 kcal
-
0.1g citromhéj0 kcal
A krémhez
-
11.3g növényi tejföl16 kcal
-
10.6g növényi habtejszín27 kcal
-
0.5g porcukor2 kcal
-
0.3g vanília kivonat0 kcal
Az összeállításhoz
-
12.4g keksz52 kcal
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 28.5 g
Zsír
-
Összesen 83.2 g
-
Telített zsírsav 45 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 3 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1653 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 530 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 66 mg
-
Foszfor 167 mg
-
Nátrium 876 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 491 g
-
Cukor 328 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 561.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 315 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 83 mg
-
D vitamin: 101 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 48 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 305 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 124 micro
-
β-crypt 10 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 31 micro
Elkészítés
A vegán lemond curdhöz
- Egy kis edényben kezdjük el melegíteni a növényi tejet. Adjuk hozzá a cukrot, a citromlevet, a citromhéjat, a keményítőt és a kurkumát, ami a krém színéért felel. Mikor már felmelegedett, és elkezdett besűrűsödni, adjuk hozzá a margarint is, és hagyjuk, hogy teljesen besűrűsödjön.
- Tegyük félre, hogy teljesen kihűljön.
A sziruphoz
- Minden hozzávalót öntsünk egy edénybe, és forraljuk fel.
A krémhez
- A két pohár Dr. Oetker Creme VEGA-hoz keverjünk a kihűlt vegán lemon curd-ből két evőkanállal. Adjuk hozzá a porcukrot és a vaníliakivonatot is, majd alaposan keverjük el.
- Verjük habbá a növényi habtejszínt, majd azt is adjuk hozzá a krémhez.
Az összeállításhoz
- Egy tálban kezdjük el lerakni az alsó sor kekszet. Locsoljuk meg a sziruppal, majd tegyünk rá a lemon curdből is, és kenjük szét egyenletesen. Erre tegyük a krémet, amit szintén kenjünk el egyenletesen.
- Folytassuk a rétegezést ebben a sorrendben. Az utolsó réteg krém tetejére tegyünk a lemon curdből, és oszlassuk el szépen.
- Fogyasztás előtt tegyünk a hűtőbe minimum 3 órára!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 35 p
- Főzés ideje: 3 p
Ez a tiramisu nemcsak attól hamis, hogy citromos, hanem attól is, hogy babapiskóta helyett kekszet tettünk a krém közé. Legfőbb különlegessége pedig, hogy teljesen vegán, amit viszont se ránézésre, se kóstolás után nem mondanánk meg róla. Ha szeretitek a légiesen könnyű, krémes sütiket, de nem fogyasztotok állati eredetű élelmiszert, akkor próbáljátok ki ezt a receptet!