Cukormentes, ünnepi panna cotta

Cukormentes, ünnepi panna cotta koktélospohárban tálalva
4 adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

375
Kalória
4.9g
Fehérje
4.1g
Szénhidrát
38.6g
Zsír
80.5g
Víz
138.8g
Koleszterin
159mg
Élelmi rost
3.7g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 30% Zsír
Összesen 375 kcal
  • 4% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 30% Zsír
Összesen 1501 kcal
  • 4% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 30% Zsír
Összesen 291 kcal
  • 4% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 30% Zsír
  • 63% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.9 g

Zsír

  • Összesen
    38.6 g
  • Telített zsírsav
    24 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    11 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    139 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    219.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    89 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    77 mg
  • Nátrium
    44 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4.1 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    80.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    349 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    29 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    5 micro
  • Kolin:
    21 mg
  • Retinol - A vitamin:
    343 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    75 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Összesen 375 kcal
  • 4% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 30% Zsír
  • 63% Víz

Elkészítés

  1. A lapzselatint egy kis tálka vízbe beáztatjuk legalább 10 percre.
  2. Közben egy kis forralóba öntjük a habtejszínt és hozzáadjuk a fűszereket és a narancshéjat - lehetőség szerint érdemes egész fűszereket használni.
  3. Hagyjuk összeforrni a tejszínt a fűszerekkel, majd pihentessük együtt pár percig. Ezután egy másik tálba szűrjük át az immár illatos és ízes tejszínt.
  4. Édesítsük ízlés szerint édesítőszerrel, mi egy kanállal számoltunk adagonként. Keverjük el az édesítőszerrel, majd adjuk hozzá a beáztatott lapzselatint, amit szintén keverjünk el benne.
  5. A kész folyadékot kanalazzuk 4 pohárba vagy tálkába. A tetejüket díszítsük frissen reszelt narancshéjjal és csillagánizzsal, majd tegyük őket hűtőbe pár órára, ami alatt megdermed.
  6. A kész, kidermedt pohárkrémek tetejét szórjuk meg cukormentes mézeskalácsmorzsával, majd kanalazhatjuk is a könnyed ünnepi desszertet.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 10 p
Ha nincs sok időtök elkészíteni az ünnepi desszertet, akkor ez az elegáns panna cotta a megmentésetekre siet! Alig 10 perc aktív munka van vele, a végeredmény azonban egy letisztult, finom, könnyed édesség, amit ráadásul könnyen cukormentessé is varázsolhatunk, ha édesítőszerrel készítjük.

