Cukormentes, ünnepi panna cotta

Ha nincs sok időtök elkészíteni az ünnepi desszertet, akkor ez az elegáns panna cotta a megmentésetekre siet! Alig 10 perc aktív munka van vele, a végeredmény azonban egy letisztult, finom, könnyed édesség, amit ráadásul könnyen cukormentessé is varázsolhatunk, ha édesítőszerrel készítjük.