Cukormentes, ünnepi panna cotta
Hozzávalók
-
1 csomag lapzselatin
-
5 dl habtejszín
-
1 db fahéjrúd
-
4 db csillagánizs
-
1 ek kardamom
-
1 tk szegfűszeg
-
1 narancsból nyert narancshéj
-
4 ek édesítőszer (Canderel stevia alapú édesítőszer)
- 4% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 30% Zsír
-
3g lapzselatin9 kcal
-
125g habtejszín365 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g narancshéj1 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 30% Zsír
-
10g lapzselatin35 kcal
-
500g habtejszín1460 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6g narancshéj6 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 30% Zsír
-
1.9g lapzselatin7 kcal
-
96.9g habtejszín283 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.2g narancshéj1 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 30% Zsír
Elkészítés
- A lapzselatint egy kis tálka vízbe beáztatjuk legalább 10 percre.
- Közben egy kis forralóba öntjük a habtejszínt és hozzáadjuk a fűszereket és a narancshéjat - lehetőség szerint érdemes egész fűszereket használni.
- Hagyjuk összeforrni a tejszínt a fűszerekkel, majd pihentessük együtt pár percig. Ezután egy másik tálba szűrjük át az immár illatos és ízes tejszínt.
- Édesítsük ízlés szerint édesítőszerrel, mi egy kanállal számoltunk adagonként. Keverjük el az édesítőszerrel, majd adjuk hozzá a beáztatott lapzselatint, amit szintén keverjünk el benne.
- A kész folyadékot kanalazzuk 4 pohárba vagy tálkába. A tetejüket díszítsük frissen reszelt narancshéjjal és csillagánizzsal, majd tegyük őket hűtőbe pár órára, ami alatt megdermed.
- A kész, kidermedt pohárkrémek tetejét szórjuk meg cukormentes mézeskalácsmorzsával, majd kanalazhatjuk is a könnyed ünnepi desszertet.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 10 p
Ha nincs sok időtök elkészíteni az ünnepi desszertet, akkor ez az elegáns panna cotta a megmentésetekre siet! Alig 10 perc aktív munka van vele, a végeredmény azonban egy letisztult, finom, könnyed édesség, amit ráadásul könnyen cukormentessé is varázsolhatunk, ha édesítőszerrel készítjük.