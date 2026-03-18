Az endokrinológus felfedi a legjobb megoldást a délutáni fáradtság leküzdésére

Szinte mindannyian szembesülünk a délutáni fáradtsággal, ami sokszor ebéd után jelentkezik. Ilyenkor egy csésze kávé hatásosnak tűnhet, azonban az endokrinológus egy sokkal jobb ötlettel áll elő. Lássuk!

A délutáni órákban sokaknál jelentkezik fáradtságérzet, amit általában az ingadozó vércukorszint okoz. Ennek orvoslására az endokrinológus nem egy szelet csokit, kávét vagy cukros üdítőt javasol, hanem egy másik megoldást.

Miért ingadozik a vércukorszint ebéd után?

Ha valakinek nincs cukorbetegsége, még akkor is fontos, hogy a vércukorszint stabil legyen.

A stabil vércukorszint fenntartása kulcsfontosságú az általános egyensúly szempontjából. Magas szintje fejfájást és fáradtságot okozhat, és gyakran hirtelen vércukorszintesés követi, ami szívdobogást, idegességet és ingerlékenységet idézhet elő – mondja Dr. Eiriny Eskander, a Cedars-Sinai Orvosi Központ endokrinológusa.

Egy magas szénhidráttartalmú ebéd jelentős vércukorszint-csökkentést okozhat, mert egy ilyen étkezés nagy mértékű inzulint szabadít fel, amire a test túlreagál. Ez a jelenség az étkezést követően 1-2 órával jelentkezhet.

Hogyan előzhetjük meg a délutáni fáradtságot?

Az ebédhez vagy ebéd után fogyasztott cukros italok, üdítők, gyümölcslevek és sportitalok 30 percen belül 72 százalékos vércukorszint-emelkedést okozhatnak. Egy 2025-ös tanulmány kimutatta, hogy az étkezés közben elfogyasztott üdítőital a vércukorszint gyors emelkedését, majd 120 perccel később annak meredek csökkenését eredményezi.

Ebéd után jöjjön a zöld tea!

Az endokrinológusok a zöld teát javasolják, ami az EGCG nevű vegyületnek köszönhetően segít megelőzni a vércukorszint ingadozását.

A zöld tea jótékony hatással van szervezünkre, bármikor is fogyasztjuk a nap folyamán, de fontos észben tartani, hogy koffeintartalma miatt megzavarhatja az alvást, ha későn isszuk.

Bár a zöld tea segíthet, hogy a délutáni órákban ne gyűrjön le minket a fáradtság, fontos a kiegyensúlyozott étkezés is.

A tisztán szénhidrátalapú és magas cukortartalmú ételek elkerülése segít kiegyensúlyozni a hasnyálmirigy által termelt inzulint, és csökkenti a hirtelen kiugrásokat és eséseket – mondja az endokrinológus.

Ha mégis magas szénhidráttartalmú ételt fogyasztunk, akkor párosítsuk jó zsírokkal és sok rosttal, ami segít csökkenteni a vércukorszint hirtelen megugrását. A magas fehérje- és rosttartalmú ételek ugyanis segítenek a glükózszint stabilizálásában.

Forrásunk volt.