Amikor az agy egészségéről gondolkodunk, általában az ómega–3 zsírsavak, a zöld leveles zöldségek vagy a bogyós gyümölcsök jutnak eszünkbe. Most azonban egy kevésbé ismert tápanyag került reflektorfénybe – és jó eséllyel már ott van a konyhánkban.

Ez az – eddig – keveset emlegetett tápanyag az ergotionein (röviden ERGO). Egy különleges antioxidáns, amely főként a gombákban található, és egyre több kutató vizsgálja, hogyan segíthet megőrizni a szellemi frissességünket az évek múlásával.

Meglepő, de ez a hétköznapi alapanyag lehet a legújabb „brain food”

A tudomány még nem mondta ki az utolsó szót, de az eddigi eredmények alapján az ERGO ígéretes szereplő lehet az agy védelmében. Különösen azért érdekes, mert két kulcsfontosságú folyamatra hat: az oxidatív stresszre és a gyulladásra, amelyek központi szerepet játszanak a kognitív hanyatlásban. Nézzük meg közelebbről, miről is van szó, mit tudunk eddig, és hogyan vihetünk be belőle többet a mindennapokban.

Mi az az ERGO, és miért különleges?

Az ergotionein egy aminosav, amely antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Ami igazán izgalmassá teszi, az az, hogy a szervezetben stabilabb lehet, mint sok más antioxidáns.

Miután elfogyasztjuk, képes felhalmozódni azokban a szövetekben, amelyek különösen nagy oxidatív terhelésnek vannak kitéve – például az agyban.

Ez azért fontos, mert az agy öregedését és az idegrendszeri betegségek kialakulását nagyrészt éppen az oxidatív stressz és a krónikus gyulladás hajtja. Ha egy olyan vegyület áll rendelkezésre, amely célzottan az agyban fejti ki védő hatását, az hosszú távon hozzájárulhat a gondolkodás, a memória és az általános kognitív teljesítmény megőrzéséhez.

Mit mondanak eddig a kutatások?

Bár az ergotioneint több mint száz éve felfedezték, az agyra gyakorolt hatásait csak az utóbbi időben kezdték komolyabban vizsgálni. A kutatások egy része állatkísérleteken alapul, de az összkép így is figyelemre méltó.

Az ERGO egy rendkívül „strapabíró” antioxidáns, amely védi a mitokondriumokat – vagyis azokat a sejtszervecskéket, amelyek az energiatermelésért, az anyagcseréért és az egészséges öregedésért felelősek.

Az eddigi adatok szerint támogathatja az agysejtek túlélését és alkalmazkodóképességét, valamint csökkentheti azokat az elváltozásokat (például amiloid plakkok és tau-csomók kialakulását), amelyeket a demencia és az Alzheimer-kór jellegzetes kísérőinek tartanak.

Receptajánló:

Egyes vizsgálatokban azt is látták, hogy akiknek jobb a kognitív teljesítményük, általában magasabb az ERGO-szintjük. Ezzel szemben az alacsonyabb szint gyorsabb szellemi hanyatlással jár együtt idősebb korban. Egyes adatok szerint azoknál, akik enyhe kognitív zavarral élnek és alacsony az ergotionein-szintjük, nagyobb eséllyel alakul ki Alzheimer-kór néhány éven belül.

Mely gombák tartalmazzák a legtöbb ERGO-t?

Az ergotionein szinte kizárólag a gombák és néhány baktérium által termelt vegyület, ezért nem meglepő, hogy azokban a kultúrákban, ahol rendszeresen fogyasztanak gombát, jobb kognitív eredményeket is megfigyeltek.

Egy idősebb felnőtteket vizsgáló tanulmányban például azoknál, akik hetente legalább két adag gombát ettek, lényegesen alacsonyabb volt az enyhe kognitív zavar előfordulása.

Kiemelkedően magas ERGO-tartalmú a laskagomba, a shiitake, az oroszlánsörény-gomba és a királycsiperke, de a hagyományos fehér csiperke is többet tartalmaz ebből az antioxidánsból, mint a legtöbb más élelmiszer.

Azokban a kultúrákban, ahol rendszeresen fogyasztanak gombát, jobb kognitív eredményeket figyeltek meg

Mennyi gombát érdemes ennünk?

Nincs kőbe vésett mennyiség, de az adatok jól mutatják a különbségeket. Egyes országokban az átlagos napi ergotionein-bevitel jóval magasabb, mint máshol, részben a gombafogyasztási szokások miatt.

A szakértők szerint akkor járunk a legjobban, ha hetente legalább négy alkalommal eszünk különféle gombákat.

Ez az ajánlás összhangban áll a MIND diéta elveivel is, amely egyes vizsgálatokban jelentősen csökkentette a kognitív hanyatlás esélyét idősebb felnőtteknél. Ráadásul a gombák nemcsak ERGO-t adnak: rostokat, B-vitaminokat, rezet és szelént is tartalmaznak, amelyek mind támogatják az idegrendszer működését.

Extra tudnivaló: Fontos megjegyezni, hogy a friss gomba a legjobb választás. A feldolgozott gombás italok vagy snackek gyakran alig tartalmaznak ergotioneint, és más értékes tápanyagok is hiányozhatnak belőlük.

A lényeg röviden annyi, hogy az ergotionein egy erős antioxidáns, amely ígéretes kapcsolatban áll az agy egészségével. Bár további kutatásokra van szükség, az eddigi adatok alapján a rendszeres gombafogyasztás egy egyszerű, természetes módja lehet annak, hogy támogassuk a gondolkodásunkat és memóriánkat az idő múlásával. Ha változatosan és gyakran tesszük a tányérunkra, nemcsak az ERGO-ból, hanem számos más, az agy számára értékes tápanyagból is profitálhatunk.

Forrásunk volt.