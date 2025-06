Egészségesebb, mint a zöld tea: 6 gyümölcs, amiben rengeteg antioxidáns van

Manapság egyre többet hallhatunk a káros szabad gyökökről és ezek kapcsán az antioxidánsokról, amik nagy mennyiségben találhatók meg a zöld teában. Igen ám, de ennél még jobb forrásokat is találhatunk.

Az antioxidánsok természetes vegyületek, amelyek segítenek megvédeni a szervezetünket az oxidatív stressztől, amit a szabad gyökök okoznak. A szabad gyökök – amennyiben még nem tudjuk róluk – olyan molekulák, amelyek számos akut és krónikus betegség kialakulásának hátterében állhatnak. Az antioxidánsok így védelmet nyújthatnak a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a rák és az agyi leépülés ellen is. De ezek a vegyületek az immunrendszert is támogatják, hiszen gyulladáscsökkentő hatással bírnak.

Az antioxidánsok fontossága

Az antioxidánsok abban is különlegesek a többi tápanyaghoz képest, hogy rendkívül sok fajtájuk létezik: a C- és E-vitaminhoz hasonló mikrotápanyagoktól a növényi polifenolokig. Ez persze megnehezíti az eligazodást közöttük, hiszen mindegyik antioxidáns más módon hat a szervezetünkre.

Egyszerű módszer a tájékozódásra, ha viszonyítási alapnak a zöld teát használjuk. A zöld tea fantasztikus antioxidánsforrás, különösen a katekin nevű vegyületcsalád miatt.

A katechineket alaposan tanulmányozták gyulladáscsökkentő, agyvédő és rákkockázat-csökkentő hatásuk miatt. Egy csésze zöld tea 50–100 mg katechint is tartalmazhat, attól függően, hogyan termesztették, szüretelték, dolgozták fel és főzték le.

De nem csak a zöld tea tartalmaz nagy mennyiségű antioxidánst: zöldségekben, gyümölcsökben, magvakban, diófélékben, olajokban és italokban is megtalálhatóak. Sőt: számos gyümölcs több antioxidánst tartalmazhat, mint egy csésze zöld tea. Nézzük, pontosan melyek!

Alma

Antioxidáns-tartalom: 57–82 mg egy kis almában (150 g)

– 50–75 mg polifenolokból

– 7 mg C-vitaminból

Az alma többek között quercetint és fenolsavakat is tartalmaz, valamint bővelkedik C-vitaminban is – mindez remek immunerősítő kombináció. Rost- és víztartalma révén jótékony hatással van az emésztésre, az anyagcserére és a sejtek egészségére. Joghurtba vagy mogyoróvajba mártva, turmixban, süteményekben vagy zabkásában is kiváló.

Szeder

Antioxidáns-tartalom: 151–426 mg 100 grammban

– 130–405 mg polifenolokból

– 21 mg C-vitaminból

Sokszor igaz, hogy minél sötétebb a gyümölcs, annál több antioxidánst tartalmaz: a lila és kék színű gyümölcsök például általában gazdagabbak antioxidánsokban. A szeder tele van antociánnal, flavanolokkal, fenolsavakkal és C-vitaminnal. Apró magjai és héja miatt magas a rosttartalma, emellett káliumban és A-vitaminban is gazdag. Jó hatással van az emésztésre, a szívre és a szemekre. Élvezhetjük koktélokban, joghurttal, chia pudingban vagy marinádokban.

Grépfrút

Antioxidáns-tartalom: 46–146 mg 100 grammban

– 15–115 mg polifenolokból

– 31 mg C-vitaminból

A citrusfélék – például a grépfrút – híresek magas C-vitamin-tartalmukról, de sokan nem is sejtik, hogy mennyi más antioxidánst is tartalmaznak. Gazdag flavonoidokban és fenolsavakban, rostban, A-vitaminban, folsavban és káliumban is. Jótékony hatással van az immunrendszerre, a bélrendszerre, a szívre, a szemre és az anyagcserére. Fogyaszthatjuk magában, turmixban, sütikben vagy salátában is.

Áfonya

Antioxidáns-tartalom: 168–488 mg 100 grammban

– 160–480 mg polifenolokból

– 8 mg C-vitaminból

Hasonlóan a szederhez, az áfonya az egyik legtöbb antioxidánst tartalmazó élelmiszer. Sötétkék színe már árulkodik erről. Antociánokat és quercetint is találunk benne, de mangánban és K-vitaminban is gazdag, ami a csontokat és a szívet erősíti. Kitűnő teljes kiőrlésű palacsinta mellé, smoothie tálban, házi lekvárban vagy akár húsos ételekhez is.

Szilva

Antioxidáns-tartalom: 132–242 mg egy közepes méretű szilvában

– 130–240 mg polifenolokból

– 2 mg C-vitaminból

A szilva gyakran háttérbe szorul, pedig nemcsak finom, de tápanyagokban is gazdag gyümölcs. Antioxidánsai közé tartoznak a fenolsavak és antociánok, emellett tartalmaz C-, A- és K-vitamint, valamint sok rostot. Nyáron frissen elérhető, de aszalt változata egész évben kapható, ahogy a lé formátuma is. Fogyaszthatjuk salátákban, öntetekben, italokban vagy süteményekben.

Gránátalma

Antioxidáns-tartalom: 240 mg ½ csésze lében

– 240 mg polifenolokból

– 0 mg C-vitaminból

A gránátalma mára szinte az antioxidáns szinonimájává vált – nem véletlenül. A gránátalmalé és a magocskák (arilok) bőségesen tartalmaznak antioxidánsokat, például ellagitannint. Emellett folsavban és káliumban is gazdag, ami segíti az energiacserét, hozzájárul a hidratáltság fenntartásához és a szív egészségéhez, míg a rostok az emésztést támogatják. Magában, mocktailben, koktélban, joghurtban, zabkásában vagy salátában is kiváló.

