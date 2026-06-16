A vashiányos vérszegénység kezelése elsősorban a vasban gazdag ételek fogyasztásával kezdődik. A sovány húsok és tengeri ételek mellett a növényi alapú vasforrások és a C-vitaminban gazdag ételek segítik a vas felszívódását és a vörösvértestek termelődését. Dietetikusok szerint ezek az ételek támogatják az egészséget és a vérszegénység enyhítését.

Miért fontos a vas?

A vashiányos vérszegénység a leggyakoribb vérszegénységtípus, amelyet nagymértékben befolyásol az étrendünk. Ha nem fogyasztasz elegendő vasat, a szervezet nem tud elegendő hemoglobint és vörösvértestet előállítani, ami:

fáradtsághoz,

gyengeséghez,

sápadtsághoz

és koncentrációs problémákhoz vezethet.

Fontos: az orvosi diagnózist és esetleges gyógyszerezést nem váltja ki a vasdús étkezés!

Vashiányos vérszegénység: a dietetikusok ezeket az ételeket választják vashiányra

Mi az a hem-vas illetve nem-hem vas?

A táplálékunkban található vas két formában fordul elő: hem-vas és nem-hem vas formájában. A fő különbség a felszívódás hatékonyságában és a forrásalapanyagban rejlik.

Hem-vas: kizárólag állati eredetű élelmiszerekben lelhető fel (pl. hús, hal, máj). Felszívódása kiváló (15-35%) , és azt más ételek vagy összetevők (pl. kávé, tejtermékek) sem gátolják.

kizárólag állati eredetű élelmiszerekben lelhető fel (pl. hús, hal, máj). , és azt más ételek vagy összetevők (pl. kávé, tejtermékek) sem gátolják. Nem-hem vas: egyes növényi eredetű élelmiszerekben (pl. zöldségek, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák) és az állati termékek egy részében (tej, tojás) fordul elő.

Felszívódása alacsony (2-20%), és más ételek, alapanyagok is befolyásolják.

Kattints a képre, ha kíváncsi vagy rá, mit ajánlanak a dietetikusok vashiányos vérszegénységre!

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Ételek, melyeket kerülj vagy legalábbis gondold át, fogyaszthatod-e őket, ha vérszegény vagy:

Tejtermékek

A kalcium és a fehérje gátolja a vas felszívódását. Tej, joghurt, sajt, tejszín, túró és proteinporok fogyasztását érdemes a fő étkezésektől elkülöníteni!

Tannintartalmú ételek és italok

A tanninok (tartalmazza őket pl. a fekete tea, kávé, kakaó, vörösbor, gránátalma, bizonyos bogyós gyümölcsök) gátolhatják a vas felszívódását.

Tojás és szója A tojás és a szója fehérjéje szintén csökkentheti a vas felszívódását, így ezeket is célszerű fő étkezésekhez időzíteni.

Mit várhatsz a vasban gazdag étrendtől?

A vasban gazdag étrend a legtöbb esetben normalizálja a hemoglobinszintet enyhe és középsúlyos vashiányban, különösen a reproduktív korban lévő nőknél, kb. 3 hónapon belül.

a legtöbb esetben enyhe és középsúlyos vashiányban, különösen a reproduktív korban lévő nőknél, kb. 3 hónapon belül. Súlyosabb esetekben további beavatkozások, pl. vaskiegészítők, vénás infúziók, vérátömlesztés lehet szükséges.

A rendszeres vérvizsgálat és az orvossal való konzultáció elengedhetetlen a megfelelő kezeléshez!

Tippek az étrend előkészítéséhez:

Tervezd meg a napi menüt dietetikussal, orvossal! Tudtad? A vasbevitelt telefonos táplálkozási alkalmazással is ellenőrizheted!

Étkezés közben kerüld a kávé és tea fogyasztását, ami csökkentheti a vas felszívódását.

ami csökkentheti a vas felszívódását. A hús hőkezelésénél figyelj: a túlzottan átsült hús csökkenti a hem-vas mennyiségét.

Adj étrendhez C-vitaminban gazdag ételeket: citrusok, paprika, brokkoli, paradicsom a jobb felszívódásért!

Vasban gazdag ételek:

Fontos tudni: a vashiányosoknak való étrend nem csak állati eredetű ételekből állhat!

A megfelelő mennyiségű növényi vas, hüvelyesek, magvak, diófélék és C-vitaminban gazdag ételek kombinációja szintén hatékony. A kiegyensúlyozott étrend és rendszeres vérvizsgálat segít a vérszegénység kezelésében és a hemoglobinszint normalizálásában.

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