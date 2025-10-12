Heti Menü: narancsszínű napok sütőtökkel és édesburgonyával tarkítva

-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű462Kalória11.8gFehérje49.5gSzénhidrát26.7gZsír
Desszert
Sütőtökös kevert süteményadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű394Kalória5.9gFehérje59.2gSzénhidrát15.6gZsír
Ital
Dirty chaiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű135Kalória6.4gFehérje14gSzénhidrát4.3gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű601Kalória13.4gFehérje22.9gSzénhidrát51.9gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű284Kalória6.4gFehérje42.4gSzénhidrát13.3gZsír
Desszert
Birsalmasajt egyszerűenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes720Kalória0.7gFehérje187.2gSzénhidrát0.2gZsír
kedd
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű31284Kalória252.4gFehérje554.6gSzénhidrát3203.8gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű245Kalória8.8gFehérje47.6gSzénhidrát5.1gZsír
Desszert
Álomkönnyű citromos-mákos sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű314Kalória4gFehérje55.9gSzénhidrát8.8gZsír
szerda
Leves
Tradicionális minestroneadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű117Kalória4.6gFehérje16.6gSzénhidrát4.2gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű651Kalória26gFehérje94gSzénhidrát19.8gZsír
Desszert
Narancsos édesburgonyamuffinadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű708Kalória10.2gFehérje93.9gSzénhidrát32.9gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű244Kalória3.4gFehérje28gSzénhidrát12.3gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű146Kalória6gFehérje19gSzénhidrát6.8gZsír
Desszert
Sütőtökös-pekándiós sajttortakockaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1069Kalória13.4gFehérje73.3gSzénhidrát81.2gZsír
péntek
Leves
LebbencslevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű432Kalória12gFehérje27.9gSzénhidrát28gZsír
Főétel
Pásztorpite édesburgonyávaladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű514Kalória40gFehérje39.4gSzénhidrát21.5gZsír
Desszert
Vaníliás csigákadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű356Kalória8.8gFehérje55.3gSzénhidrát9.6gZsír
szombat
Leves
Kiadós pulykahúslevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű440Kalória71.5gFehérje22gSzénhidrát6.4gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes937Kalória49gFehérje73.6gSzénhidrát49.7gZsír
Desszert
Nagyon vajas aranygaluskaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes931Kalória15.9gFehérje97.8gSzénhidrát54.7gZsír
vasárnap
Heti Menü: narancsszínű napok sütőtökkel és édesburgonyával tarkítva
Édesburgonyás muffin, sütőtökös frankfurti leves, birsalmasajt, pásztorpite batátával, de lebbencsleves, chai tea és sütőtökös kevert süti is terítékre kerül ezen a héten. Többek között.