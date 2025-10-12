Életmód

2025.10.12.

Heti Menü: narancsszínű napok sütőtökkel és édesburgonyával tarkítva

Nosalty profilképe Nosalty

Édesburgonyás muffin, sütőtökös frankfurti leves, birsalmasajt, pásztorpite batátával, de lebbencsleves, chai tea és sütőtökös kevert süti is terítékre kerül ezen a héten. Többek között.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

édes gofri

Gofri édesen

Kinek van kedve egy puha tésztájú, mégis roppanós külsejű, édes, gofrihoz? Legnagyobb szerencsénkre semmi extra dolgot nem kell felkutatnunk azért, hogy az asztalra kerüljön, mégis van ...

babfőzelék

Krémes erdélyi fehérbabfőzelék

Ha szereted a tartalmas, otthonos főzelékeket, ez az erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék garantáltan a kedvenced lesz! A csombor és a lestyán fűszeres aromája, a tejszínes habarás ...

tiramisu

Legegyszerűbb tiramisu

Mindenki imádja, mindenki ismeri: a tiramisu az olasz gasztronómia egyik hamisítatlan és örök szereplője. A sütésmentes desszert bármilyen alkalomra gyorsan elkészíthető, bár az ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept