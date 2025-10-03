Lebbencsleves
Hozzávalók
-
150 g kolozsvári szalonna
-
150 g kolbász (egy szál)
-
200 g csuszatészta
-
1 db fehér hagyma
-
4 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
2 db babérlevél
-
majoranna ízlés szerint
-
füstölt pirospaprika ízlés szerint
-
őrölt fűszerkömény ízlés szerint
-
1 db paradicsom
-
0.5 db tv-paprika
-
1.5 l alaplé
-
petrezselyem ízlés szerint
-
0.5 db hegyes erős paprika
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
-
164 kcal
-
25g kolbász113 kcal
-
33g csuszatészta124 kcal
-
15g fehér hagyma5 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
17g paradicsom3 kcal
-
8g tv-paprika1 kcal
-
250g alaplé18 kcal
-
0 kcal
-
1 kcal
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
-
150g kolozsvári szalonna983 kcal
-
150g kolbász678 kcal
-
200g csuszatészta742 kcal
-
90g fehér hagyma33 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g paradicsom18 kcal
-
50g tv-paprika8 kcal
-
1500g alaplé105 kcal
-
0 kcal
-
6 kcal
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
-
6.6g kolozsvári szalonna43 kcal
-
6.6g kolbász30 kcal
-
8.8g csuszatészta33 kcal
-
3.9g fehér hagyma1 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4.4g paradicsom1 kcal
-
2.2g tv-paprika0 kcal
-
65.8g alaplé5 kcal
-
0 kcal
-
1.2g hegyes erős paprika0 kcal
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
- 41% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 12 g
Zsír
-
Összesen 28 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 23 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1398.4 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 22 mg
-
Kálcium 17 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 23 mg
-
Foszfor 98 mg
-
Nátrium 1236 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 27.9 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 47.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 10 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 12 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 86 micro
-
Kolin: 8 mg
-
Retinol - A vitamin: 1 micro
-
α-karotin 20 micro
-
β-karotin 96 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 429 micro
-
Lut-zea 51 micro
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
- 41% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 71.8 g
Zsír
-
Összesen 167.9 g
-
Telített zsírsav 63 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 50 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 13 g
-
Koleszterin 135 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8390.6 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 131 mg
-
Kálcium 104 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 140 mg
-
Foszfor 587 mg
-
Nátrium 7414 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 167.5 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 285.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 58 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 74 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 22 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 517 micro
-
Kolin: 48 mg
-
Retinol - A vitamin: 5 micro
-
α-karotin 118 micro
-
β-karotin 576 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 2573 micro
-
Lut-zea 304 micro
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
- 41% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 3.2 g
Zsír
-
Összesen 7.4 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 6 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 368.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 5 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 6 mg
-
Foszfor 26 mg
-
Nátrium 325 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7.4 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 12.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 3 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 23 micro
-
Kolin: 2 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 5 micro
-
β-karotin 25 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 113 micro
-
Lut-zea 13 micro
Elkészítés
- A szalonnát és kolbászt felkarikázzuk/szeleteljük, majd egy nagy edényben alaposan lepirítjuk. Amikor már zsírjára sült, kiszedjük és félretesszük.
- Ezután a csuszatésztát is megpirítjuk a zsíron, majd amikor már picit barnult és hólyagos, ezt is kiszedjük.
- Ekkor jöhet a zsírra a finomra aprított hagyma és a zúzott fokhagyma, majd amikor már üvegesre pirult, hozzáadjuk a kockázott paradicsomot és a paprikát (én ezt egészben szoktam hagyni és a végén kiszedem).
- Fűszerezzük ízlés szerint, a mi verziónkba a só-bors mellett babérlevél, majoranna, füstölt paprika és kömény került.
- Ha már egy picit lepirult a paradicsom is, hozzáadjuk a rusztikusra darabolt sárgarépát, paszternákot és burgonyát. Picit átforgatjuk a fűszeres alappal, majd felöntjük alaplével és/vagy vízzel.
- Lefedve addig főzzük, amíg a zöldségek fogpuhák lesznek, ekkor hozzáadjuk a tésztát és annak puhulásáig továbbfőzzük a levest.
- Végül belekeverjük a levesbe a kolbászt és a szalonnát, majd tálalhatunk is - ízlés szerint petrezselyemmel és/vagy csípős paprikával megbolondítva.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 40 p
Ha valamiben, a mennyei és laktató levesekben nagyon erős a magyar konyha. A lebbencsleves is ezen a fronton helyezkedik el, amit a lepirított csuszatészta tesz különlegessé, a sok-sok zöldség pedig laktatóvá. Főzhetjük hússal vagy nélküle is, de ha húsosan készítjük, akkor jóféle füstölt termékeket válasszunk.