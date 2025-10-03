r
Lebbencsleves

Rosanics Petra
Lebbencsleves fehér mélytányérban tálalva
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Elkészítés

  1. A szalonnát és kolbászt felkarikázzuk/szeleteljük, majd egy nagy edényben alaposan lepirítjuk. Amikor már zsírjára sült, kiszedjük és félretesszük.
  2. Ezután a csuszatésztát is megpirítjuk a zsíron, majd amikor már picit barnult és hólyagos, ezt is kiszedjük.
  3. Ekkor jöhet a zsírra a finomra aprított hagyma és a zúzott fokhagyma, majd amikor már üvegesre pirult, hozzáadjuk a kockázott paradicsomot és a paprikát (én ezt egészben szoktam hagyni és a végén kiszedem).
  4. Fűszerezzük ízlés szerint, a mi verziónkba a só-bors mellett babérlevél, majoranna, füstölt paprika és kömény került.
  5. Ha már egy picit lepirult a paradicsom is, hozzáadjuk a rusztikusra darabolt sárgarépát, paszternákot és burgonyát. Picit átforgatjuk a fűszeres alappal, majd felöntjük alaplével és/vagy vízzel.
  6. Lefedve addig főzzük, amíg a zöldségek fogpuhák lesznek, ekkor hozzáadjuk a tésztát és annak puhulásáig továbbfőzzük a levest.
  7. Végül belekeverjük a levesbe a kolbászt és a szalonnát, majd tálalhatunk is - ízlés szerint petrezselyemmel és/vagy csípős paprikával megbolondítva.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 40 p
Ha valamiben, a mennyei és laktató levesekben nagyon erős a magyar konyha. A lebbencsleves is ezen a fronton helyezkedik el, amit a lepirított csuszatészta tesz különlegessé, a sok-sok zöldség pedig laktatóvá. Főzhetjük hússal vagy nélküle is, de ha húsosan készítjük, akkor jóféle füstölt termékeket válasszunk.

Hozzávalók
Elkészítés

