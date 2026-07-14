9 nyáron extrán kívánatos halas recept a pontytól kezdve a lazacon és a fogason át a hekkig

Nyáron különösen jólesnek a könnyed, friss fogások, és a hal tökéletes alapanyag, ha gyors, mégis ízletes ebédet vagy vacsorát készítenél. Legyen szó grillezésről, kerti partiról vagy egy egyszerű hétköznapi ételről, válogatásunkban biztosan találsz olyan halas receptet, amelyet érdemes kipróbálnod.
A hal nem véletlenül számít az egyik legegészségesebb fehérjeforrásnak
Könnyen emészthető, értékes tápanyagokban gazdag, és változatosan elkészíthető. Számos halfaj jelentős mennyiségű omega–3 zsírsavat tartalmaz, amely hozzájárulhat a szív- és érrendszer, valamint az agy normál működésének támogatásához. Emellett a hal kiváló fehérjeforrás, sok fajta D-vitaminban, B12-vitaminban, jódban és szelénben is gazdag. A dietetikai ajánlások szerint érdemes hetente legalább egy-két alkalommal halat fogyasztani, lehetőleg a zsírosabb tengeri halakat is beillesztve az étrendbe.
Tudtad?
A sütőben sült, grillezett vagy párolt változatok nemcsak egészségesek, hanem gyorsan elkészíthetők is, így a hétköznapi menüben is könnyen helyet kaphatnak.
Halpraktika: a legtöbb tengeri hal akkor a legfinomabb, ha nem sütöd túl. A lazacnak, tonhalnak vagy tőkehalnak már néhány perc is elég serpenyőben, különben könnyen kiszáradhat.
Kattints a legjobb lecsóreceptekért, és vesd bele magad a nyári zöldséges, húsos vagy klasszikus lecsók világába!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű884Kalória49.3gFehérje96.3gSzénhidrát32.2gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű590Kalória9.5gFehérje55.1gSzénhidrát39.9gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű377Kalória37gFehérje40.6gSzénhidrát4.2gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű563Kalória31.8gFehérje37.8gSzénhidrát31.6gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1079Kalória30.5gFehérje76.4gSzénhidrát71.9gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű778Kalória44.3gFehérje50.4gSzénhidrát48.7gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1655Kalória66.6gFehérje84.9gSzénhidrát112.7gZsír
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű8790Kalória102.2gFehérje92.1gSzénhidrát906.9gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű278Kalória42.3gFehérje20.8gSzénhidrát3.8gZsír
Extra halak készítéséhez:
Így lesz igazán szaftos
A halat érdemes csak közvetlenül sütés előtt sózni. Ha túl korán kerül rá a só, nedvességet veszít, és könnyebben kiszáradhat.
Melyik hal mire jó?
- A lazac sütőben és grillen is remek.
- A hekk gyors bundázáshoz ideális.
- A tőkehal omlós húsa rakott és tepsis ételekhez is tökéletes.
- A harcsa szálkamentessége miatt a gyerekek egyik kedvence.