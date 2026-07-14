Grillezz!

2026.07.14.

9 nyáron extrán kívánatos halas recept a pontytól kezdve a lazacon és a fogason át a hekkig

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A legjobb halas recepteket gyűjtöttük össze egy válogatásban. Egyszerű, nyári fogások, amelyekkel garantált a siker a konyhában.

Nyáron különösen jólesnek a könnyed, friss fogások, és a hal tökéletes alapanyag, ha gyors, mégis ízletes ebédet vagy vacsorát készítenél. Legyen szó grillezésről, kerti partiról vagy egy egyszerű hétköznapi ételről, válogatásunkban biztosan találsz olyan halas receptet, amelyet érdemes kipróbálnod.

Rántott pontypatkó
Rántott pontypatkó receptjéért kattints a képre!
Nosalty / Gerzsenyi Flóra

A hal nem véletlenül számít az egyik legegészségesebb fehérjeforrásnak

Könnyen emészthető, értékes tápanyagokban gazdag, és változatosan elkészíthető. Számos halfaj jelentős mennyiségű omega–3 zsírsavat tartalmaz, amely hozzájárulhat a szív- és érrendszer, valamint az agy normál működésének támogatásához. Emellett a hal kiváló fehérjeforrás, sok fajta D-vitaminban, B12-vitaminban, jódban és szelénben is gazdag. A dietetikai ajánlások szerint érdemes hetente legalább egy-két alkalommal halat fogyasztani, lehetőleg a zsírosabb tengeri halakat is beillesztve az étrendbe.

Tudtad?

A halak kiváló fehérjeforrások, emellett sok faj – például a lazac, a makréla vagy a hering – omega–3 zsírsavakban is gazdag. Ezek hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer normál működéséhez, ezért a táplálkozási ajánlások szerint érdemes hetente legalább egyszer-kétszer halat fogyasztani.

A sütőben sült, grillezett vagy párolt változatok nemcsak egészségesek, hanem gyorsan elkészíthetők is, így a hétköznapi menüben is könnyen helyet kaphatnak.

Halpraktika: a legtöbb tengeri hal akkor a legfinomabb, ha nem sütöd túl. A lazacnak, tonhalnak vagy tőkehalnak már néhány perc is elég serpenyőben, különben könnyen kiszáradhat.

Kattints a legjobb lecsóreceptekért, és vesd bele magad a nyári zöldséges, húsos vagy klasszikus lecsók világába!

Extra halak készítéséhez:

Így lesz igazán szaftos

A halat érdemes csak közvetlenül sütés előtt sózni. Ha túl korán kerül rá a só, nedvességet veszít, és könnyebben kiszáradhat.

Melyik hal mire jó?

  • A lazac sütőben és grillen is remek.
  • A hekk gyors bundázáshoz ideális.
  • A tőkehal omlós húsa rakott és tepsis ételekhez is tökéletes.
  • A harcsa szálkamentessége miatt a gyerekek egyik kedvence.

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