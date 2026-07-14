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2026.07.14.

Felejtsd el a rántottát: ez a tojásétel a legegészségesebb, számokkal bizonyítjuk

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Mindenkinek megvan a maga kedvenc tojásétele, a rántottától kezdve a tükörtojáson át egészen a buggyantott verzióig, viszont abban talán kevésbé vagyunk tudatosak, melyik miért egészséges. Lássuk, milyen formában érdemes elkészíteni a tojást, ha a lehető legegészségesebben szeretnénk fogyasztani.

A tojás változatosan elkészíthető fehérjében gazdag alapanyag, ami a legtöbb konyha alapvető kelléke. Ásványi anyagokban és vitaminokban is gazdag, íés érdemes az egészet fogyasztani, nem csak a fehérjét. Na, de vajon melyik a legegészségesebb elkészítési mód?

Főtt tojás pucolása
Felejtsd el a rántottát: ez a tojásétel a legegészségesebb

Miért egészséges a tojás?

Bár a tojást sokan démonizálják magas koleszterintartalma miatt (kb. 240 milligramm 60 grammonként). Arról már volt szó, hogy fehérjében gazdag alapanyag, emellett esszenciális tápanyagokat is tartalmaz, például zsírban oldódó A-, B- és D-vitamint, valamint fontos ásványi anyagokat, mint a foszfor és a vas. 

Elkészítési módja azonban befolyásolja az egészségre gyakorolt hatását is, így nem mindegy, hogy olajon sütünk rántottát vagy minél több tápanyagot megőrizve például főtt tojást fogyasztunk.

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Kattints a képre, és nézd meg, melyik tojásféle miért egészséges!

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Ez alapján a buggyantott tojás és a főtt tojás őrzi meg leginkább tápanyagtartalmát, amennyiben odafigyelünk a főzés hőmérsékletére és idejére.

Ha érdekel, mi történik a testeddel, ha minden nap eszel tojást, akkor kattints ide.

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