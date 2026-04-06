Ez a napi szokás megkönnyíti az egészséges étkezést

Mi kell az egészséges étkezéshez? Fogyassz bőségesen zöldségeket, kerüld a hozzáadott cukrot és a túl sok sót, valamint részesítsd előnyben a hüvelyeseket és a teljes értékű gabonákat. Ugyanakkor az étkezési szokásaidat befolyásolja a stressz-szinted, a hangulatod, sőt az is, hogyan kapcsolódsz a környezetedhez.

Egy friss, a Social Science & Medicine folyóiratban megjelent kutatás szerint egy meglepően egyszerű szokás is segíthet egészségesebb irányba terelni az étrendedet: ha több időt töltesz a természetben. Az olyan tevékenységek, mint:

a kertészkedés,

a parkban való séta

vagy akár a szobanövények gondozása, mind hozzájárulhatnak az étrend javulásához.

A természethez való kapcsolódás is elősegíti az egészséges étkezést

Hogyan zajlott a kutatás?

A Drexel Egyetem és a Wake Forest Egyetem Orvostudományi Karának kutatói kérdőíves felmérést és mélyinterjúkat kombináltak, hogy jobban megértsék a természet és az étkezés kapcsolatát.

Az első szakaszban 300 amerikai felnőtt vett részt egy online kérdőívben. A résztvevők arról számoltak be, milyen gyakran és mennyi ideig kerülnek kapcsolatba a természettel három módon:

közvetett módon (például amikor kinéznek az ablakon),

alkalomszerűen (például zöld területeken haladnak át vagy növényeket tartanak otthon),

illetve tudatosan (például sétálnak, kirándulnak vagy kertészkednek).

Emellett részletesen beszámoltak az elmúlt hónap étkezési szokásairól is. A kutatók két mutatóval értékelték az étrend minőségét: az egyik az amerikai táplálkozási ajánlásokhoz való igazodást mérte, a másik pedig azt vizsgálta, mennyire fenntartható az adott étrend az emberi egészség és a környezet szempontjából. A második szakaszban 30 résztvevővel készítettek mélyinterjút, hogy feltárják az összefüggések mögötti okokat.

Mire jutottak?

Az eredmények egyértelmű kapcsolatot mutattak: minél gyakrabban és minél hosszabb ideig voltak kapcsolatban a résztvevők a természettel, annál jobb minőségű és fenntarthatóbb volt az étrendjük.

Az interjúk 4 fő magyarázatot emeltek ki:

A természet csökkenti a stresszt, ami megkönnyíti az egészségesebb döntéseket: sokan úgy nyilatkoztak, hogy a szabadban töltött idő segít megszakítani a stresszevés körforgását.

Az egészségtudatos gondolkodás összekapcsolja a természetet és a táplálkozást: akik figyelnek az egészségükre, gyakrabban keresik a természet közelségét és tudatosabban étkeznek.

A természet csökkenti a stresszt, ami megkönnyíti az egészségesebb döntéseket

Ha többet vagyunk a természetben, jobban vágyunk az egészséges ételekre

A természethez való kötődés növeli az igényt a kevésbé feldolgozott élelmiszerek iránt: különösen a kertészkedők számoltak be arról, hogy szívesebben fogyasztanak friss, természetes alapanyagokat.

A környezeti hatások is számítanak: azok, akik tisztában vannak az élelmiszertermelés környezeti következményeivel, hajlamosabbak fenntarthatóbb étrendet követni.

Egy további elemzés arra is rámutatott, hogy a mentális jóllét fontos szerepet játszik: azoknál, akiknél alacsonyabb volt a stressz, a szorongás vagy a depresszió szintje, erősebb volt a kapcsolat a természetben töltött idő és az egészségesebb étkezés között.

A kutatás korlátai

Mint minden vizsgálatnak, ennek is vannak korlátai. A minta nem feltétlenül reprezentálja a teljes lakosságot, és az adatok önbevalláson alapulnak, ami torzíthatja az eredményeket. Ráadásul a kutatás megfigyeléses jellegű, így nem bizonyít ok-okozati összefüggést, csak együttjárást.

Mit jelent ez a mindennapokban?

Nem kell gyökeresen átalakítanod az életedet ahhoz, hogy profitálj ezekből az eredményekből. Már apró változtatások is segíthetnek:

Sétálj rendszeresen zöld környezetben, akár rövid időre is.

Tarts növényeket otthon, különösen ott, ahol sok időt töltesz.

Próbálj meg saját zöldséget vagy fűszernövényt termeszteni.

Vásárolj helyi termelői piacokon, hogy közelebb kerülj az élelmiszerek forrásához.

Kapcsold össze a szabadban töltött időt az egészségesebb étkezésre irányuló törekvéseiddel.

Forrásunk volt.