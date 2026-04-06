Ez a napi szokás megkönnyíti az egészséges étkezést

Egy friss, a Social Science & Medicine folyóiratban megjelent kutatás szerint egy meglepően egyszerű szokás is segíthet egészségesebb irányba terelni az étrendedet: ha több időt töltesz a természetben. Az olyan tevékenységek, mint:
- a kertészkedés,
- a parkban való séta
- vagy akár a szobanövények gondozása, mind hozzájárulhatnak az étrend javulásához.
Hogyan zajlott a kutatás?
A Drexel Egyetem és a Wake Forest Egyetem Orvostudományi Karának kutatói kérdőíves felmérést és mélyinterjúkat kombináltak, hogy jobban megértsék a természet és az étkezés kapcsolatát.
Az első szakaszban 300 amerikai felnőtt vett részt egy online kérdőívben. A résztvevők arról számoltak be, milyen gyakran és mennyi ideig kerülnek kapcsolatba a természettel három módon:
- közvetett módon (például amikor kinéznek az ablakon),
- alkalomszerűen (például zöld területeken haladnak át vagy növényeket tartanak otthon),
- illetve tudatosan (például sétálnak, kirándulnak vagy kertészkednek).
Emellett részletesen beszámoltak az elmúlt hónap étkezési szokásairól is. A kutatók két mutatóval értékelték az étrend minőségét: az egyik az amerikai táplálkozási ajánlásokhoz való igazodást mérte, a másik pedig azt vizsgálta, mennyire fenntartható az adott étrend az emberi egészség és a környezet szempontjából. A második szakaszban 30 résztvevővel készítettek mélyinterjút, hogy feltárják az összefüggések mögötti okokat.
Mire jutottak?
Az eredmények egyértelmű kapcsolatot mutattak: minél gyakrabban és minél hosszabb ideig voltak kapcsolatban a résztvevők a természettel, annál jobb minőségű és fenntarthatóbb volt az étrendjük.
Az interjúk 4 fő magyarázatot emeltek ki:
- A természet csökkenti a stresszt, ami megkönnyíti az egészségesebb döntéseket: sokan úgy nyilatkoztak, hogy a szabadban töltött idő segít megszakítani a stresszevés körforgását.
- Az egészségtudatos gondolkodás összekapcsolja a természetet és a táplálkozást: akik figyelnek az egészségükre, gyakrabban keresik a természet közelségét és tudatosabban étkeznek.
Ha többet vagyunk a természetben, jobban vágyunk az egészséges ételekre
- A természethez való kötődés növeli az igényt a kevésbé feldolgozott élelmiszerek iránt: különösen a kertészkedők számoltak be arról, hogy szívesebben fogyasztanak friss, természetes alapanyagokat.
- A környezeti hatások is számítanak: azok, akik tisztában vannak az élelmiszertermelés környezeti következményeivel, hajlamosabbak fenntarthatóbb étrendet követni.
Egy további elemzés arra is rámutatott, hogy a mentális jóllét fontos szerepet játszik: azoknál, akiknél alacsonyabb volt a stressz, a szorongás vagy a depresszió szintje, erősebb volt a kapcsolat a természetben töltött idő és az egészségesebb étkezés között.
A kutatás korlátai
Mint minden vizsgálatnak, ennek is vannak korlátai. A minta nem feltétlenül reprezentálja a teljes lakosságot, és az adatok önbevalláson alapulnak, ami torzíthatja az eredményeket. Ráadásul a kutatás megfigyeléses jellegű, így nem bizonyít ok-okozati összefüggést, csak együttjárást.
Receptajánló:
Mit jelent ez a mindennapokban?
Nem kell gyökeresen átalakítanod az életedet ahhoz, hogy profitálj ezekből az eredményekből. Már apró változtatások is segíthetnek:
- Sétálj rendszeresen zöld környezetben, akár rövid időre is.
- Tarts növényeket otthon, különösen ott, ahol sok időt töltesz.
- Próbálj meg saját zöldséget vagy fűszernövényt termeszteni.
- Vásárolj helyi termelői piacokon, hogy közelebb kerülj az élelmiszerek forrásához.
- Kapcsold össze a szabadban töltött időt az egészségesebb étkezésre irányuló törekvéseiddel.