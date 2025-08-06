A séta minden korosztály számára előnyös mozgásforma, hiszen nem terheli úgy az ízületeket, mint a futás, de lehet a szabadban, jó levegőn végezni. Jó a szív- és érrendszernek, és az izomzatot, csontokat sem hagyja leépülni. Na de vajon séta előtt vagy után érdemes enni, ha célunk a zsírégetés?

A gyaloglás egyszerű, hatékony testmozgás, akár evés előtt, akár után végezzük, azonban a kettő más-más hatással jár. Mikor és hogyan érdemes sétálni, ha a cél a zsírégetés?

Itt a válasz, séta előtt vagy után együnk, ha zsírégetés a cél

Az optimális időpont kiválasztása függ a személyes a céloktól, a tested reakciójától és az energiaszintedtől is.

Zsírégetés a cél? Inkább éhgyomorra sétálj!

Ha célod a zsírégetés, akkor éhgyomorra, vagy evés előtt érdemes beiktatni egy tempós sétát, mert ilyenkor fokozott zsíroxidáció megy végbe. Fontos megjegyezni, hogy egyénenként változhat, ki mennyire viseli jól az éhgyomros mozgást, és nem feltétlen kell ezt mindenkinek erőltetnie.

Az evés utáni séta sem haszontalan, sőt!

Akinek például prediabétesze van vagy cukorbeteg, annak kimondottan így javallott útnak indulnia. Ugyanis az étkezés utáni séta segíti a vércukorszint-szabályozást, ez pedig javítja az inzulinérzékenységet és a glükózanyagcserét.

Emellett az étkezés utáni séta elősegítheti az emésztést, ezzel együtt pedig a puffadás érzését is elkerülhetjük.

Vannak, akik étkezés után érzik magukat energikusabbnak, míg másoknak üres hassal könnyebb a testmozgás.

Amire figyelj séta közben:

Ha úgy érzed, szédülsz, akkor állj meg, pihenj, és vegyél magadhoz egy-két falat szénhidrátban és fehérjében gazdag harapnivalót.

és gazdag harapnivalót. Az üres gyomorral való mozgás nem feltétlen barátja a hosszantartó, intenzív testedzésnek, és inkább vezet kimerüléshez, mint sem hogy feltöltsön a mozgás.

