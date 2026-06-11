Megéri sietni! Csábítóan olcsó Parkside száraz-nedves porszívók érkeznek a Lidlbe

Megint eltelt egy hét, ismét új akciókkal csábítanak minket a boltok: mivel a Lidl saját márkás Parkside eszközeinek népszerűsége töretlen, most mi is egy Parkside-terméket szemeltünk ki nektek és magunknak:
2026. június 15-e hétfőtől a Lidl Parkside akkus száraz-nedves porszívója csupán 19.9999 forintért lesz elérhető, érdemes lecsapni rá!
Miért érdemes beszerezni a Parkside száraz-nedves porszívót?
A Lidl akciójában hétfőtől elérhető Parkside akkumulátoros száraz-nedves porszívó egyszerre kínál praktikumot, szívő- és fúvóerőt és könnyű kezelhetőséget, így
tökéletes választás otthoni takarításhoz (padló, szőnyeg), de garázsba vagy autóba is. Nagy tartálya miatt ritkábban kell üríteni, és nem foglal sok helyet.
A Parkside száraz-nedves porszívó főbb tulajdonságai és előnyei
- Univerzális tisztítás: egyszerre alkalmas a száraz és nedves szennyeződések hatékony eltávolítására.
- Fújásra is képes: ideális levegőfújásra és könnyebb portalanításra.
- Egyszerűen üríthető tartály: kb. 8 literes űrtartalommal rendelkezik, így ritkábban kell kiüríteni.
- Erős szívóteljesítmény: kb. 60 airwatt, ami biztosítja, hogy a port és morzsát hatékonyan felszívja.
- Akkumulátor nélkül: a készülék akkumulátor és töltő nélkül kapható, így akár meglévő Parkside aksival is használható.
- Forgatónyomaték: 3 380 ford./perc, gyors és hatékony működés.
A jó hír, hogy most kétféle akciós porzsákot is választhatunk a porszívó mellé!
A Parkside sima és vlies porzsákok száraz-nedves porszívóhoz is bevethetők, de kizárólag száraz porszívózáshoz ajánlott használni őket!
- Sima porzsákok: kb. 20 literesek, papír porzsáklezáróval, 12 db van egy csomagban
- Vlies porzsákok: vlies mikroszálas szűrőlezáróval érkeznek, 5 db van egy csomagban
Bármelyik fajta porzsákot is választjuk, csupán 2999 forint egy csomag!
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