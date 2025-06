Sokféle táplálkozási javaslat közül válogathatunk ma már, talán egy kicsit túl sok közül is. Ennek ellenére az általános egészségi állapot nem most éli fénykorát: egyre több a túlsúlyos ember, sokan ételintoleranciával küzdenek, és az sem ritka, hogy valaki állandó fáradtságérzettel küzd. Na, de mit tudtak az emberek a 80-as években? A Nők Lapja összefoglalta, miért kellene visszatérnünk az akkori sztenderdekhez.

Hiába a sok étkezési javaslat és diéta: ezért kellene úgy ennünk, mint a 80-as években forrás: Fortepan / Semmelweis Egyetem Levéltára

Így ettek a 80-as években

Akkoriban az átlagember nem járt heti rendszerességgel gyorséttermekbe, éttermekbe, a legjellemzőbb az otthoni főzés volt. Ha házon kívül is zajlott az étkezés, akkor általában kifőzdék és vendéglők frissen készült fogásai közül válogathattak, melyek viszonylag egészséges formában készültek.

Ami pedig nagy különbség: az adagok fele akkorák voltak, mint manapság.

A boltban kapható élelmiszerek között alig volt még félkész, kész vagy feldolgozott élelmiszer, nyilván a választék sem volt ekkora. A nassolnivalók bűvköre sem jelentett ekkora kísértést, és általánosságban elmondható, hogy az ételek egyszerűbbek, de táplálóbbak voltak.

És így eszünk ma

Manapság egyre kevesebbet főzünk otthon, hiszen mindig nyílik egy újabb hely, ahol viszonylag olcsón, gyorsan juthatunk ételhez.

A gyorséttermek kínálata is arra sarkall minket, hogy a nagyobb menüt válasszuk, hiszen az jobban megéri.

Ezzel párhuzamosan nő az elhízottak, cukorbetegek és inzulinrezisztensek száma már a fiatalok körében is. A napi 3 főétkezés helyett vagy mellett sokszor inkább csipegetünk, nem is figyelve arra, hogy így a szükségesnél jóval több kalóriát viszünk be, arról nem is beszélve, hogy ezen nasik tápértéke gyakran a nullával egyenlő.

Ez a nemcsak a vércukorszintet borítja fel, hanem a szervezet természetes működését is.

A modern életforma pedig megköveteli sok esetben az ülőmunkát, amihez gyakran a testmozgás visszaesése is társul.

Ezt lehet tenni a változáshoz

A 80-as évek táplálkozási szokásai iránytűként szolgálhatnak számunkra is, amiben még segítséget jelent egy egyszerű rövidítés, az ABCT, ami a a módszer angol kulcsszavainak első betűjéből áll össze:

A – Avoid: Kerüljük a túlzott cukrot, zsírt, feldolgozott élelmiszereket.

B – Be active: Mozogjunk rendszeresen.

C – Consistency: Igyekezzünk nagyjából ugyanabban az időben étkezni, hasonló jellegű ételeket.

T – Timing: Ne nassoljunk egész nap, tartsunk szünetet az étkezések között.

Forrásunk volt.

Címlapkép: Fortepan / Semmelweis Egyetem Levéltára

Tegyél az egészségedért: