Nem mindegy, mivel mulcsolsz – Az egész veteményest tönkreteheted, ha nem jól csinálod

A nyári kert megmentője lehet a mulcs, ami természetes talajtakaróként segít megtartani a talaj nedvességét, így a növények hosszabb időn keresztül jutnak vízhez. Igen ám, de nem mindegy, mit terítünk a növények alá, mert van, ami potenciális veszélyt jelenthet számukra!
Miért lehet veszélyes a mulcsolás?
A mulcs lényege, hogy öntözés vagy eső után megtartsa a talaj nedvességet, így nem hagyja, hogy aszályos időszakban a növények kiszáradjanak.
Viszont a folyamatosan nedves közeg nemcsak a növényeknek kedvez, hanem az esetleges kártevőknek is, hiszen a csigák és egyéb kártevőknek is ínyére van.
Nagy Renáta, kertésztechnikus, a Pöttyös Kert tulajdonosa elmondta a Sokszínűvidéknek, hogy az ő esetében indiai futókacsák jelentik a megoldást a problémára, azonban egy hobbikertész kertjében gyorsan elszaporodhatnak a kártevők.
Te mit használsz mulcsként?
Nem mindegy, mit használunk talajtakaróként, hiába van szó természetes anyagról.
A lenyírt fűben már virágzó, magot hozó gyomnövények is vannak, így azt a zöldségpalánták közé teríteni kicsit sem célszerű. Ha előbb kiszárítod, utána már használható mulcsként.
A vegyszeres szalma sem a legjobb választás mulcsként, hiszen a nagyüzemi szántóföldekről származó szalmában benne maradhatnak a permetmaradványok. Ez pedig a bomlás során szép lassan belemosódik a földbe. Szintén hiba lehet, ha nem tudjuk, honnét származik a faaprítékunk, mert a fakitermelésből és üzemekből származó forgácsokat sok esetben kezelik ipari anyagokkal.
Miért hasznos a mulcsolás?
Korábban már írtunk arról, hogy miért hasznos a mulcsolás, melyek között szerepel a vízmegőrzés, a gyom- és hőmérsékletszabályozás, valamint az, hogy kevesebb munkánk lesz a kertben, hiszen visszaszorítja a gyomokat.
Mi lehet jó mulcsalapanyag?
- A fakéreg vagy kéregmulcs,
- aprított gallyak és ágak,
- lehullott falevelek,
- szalma, széna, napraforgóhéj is jó alapanyagként szolgálhat, amennyiben tisztában vagyunk az eredetével, és biztosan tudjuk, hogy nem szennyezett forrásból származik.