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2026.06.11.

Nem mindegy, mivel mulcsolsz – Az egész veteményest tönkreteheted, ha nem jól csinálod

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A mulcsolás szinte minden valamirevaló kertben bevett technika, hiszen a talaj takarása egyre inkább nélkülözhetetlenné válik az aszályos időjárási viszonyok miatt. A mulcsolás azonban veszélyt is jelenthet a termésre és a növény egészségére, így nem mindegy, hogyan csinálod.

A nyári kert megmentője lehet a mulcs, ami természetes talajtakaróként segít megtartani a talaj nedvességét, így a növények hosszabb időn keresztül jutnak vízhez. Igen ám, de nem mindegy, mit terítünk a növények alá, mert van, ami potenciális veszélyt jelenthet számukra!

Mulcsolás
Nem mindegy, mivel mulcsolsz – Az egész veteményest tönkre teheted, ha nem jól csinálod

Miért lehet veszélyes a mulcsolás?

A mulcs lényege, hogy öntözés vagy eső után megtartsa a talaj nedvességet, így nem hagyja, hogy aszályos időszakban a növények kiszáradjanak.

Viszont a folyamatosan nedves közeg nemcsak a növényeknek kedvez, hanem az esetleges kártevőknek is, hiszen a csigák és egyéb kártevőknek is ínyére van.

Nagy Renáta, kertésztechnikus, a Pöttyös Kert tulajdonosa elmondta a Sokszínűvidéknek, hogy az ő esetében indiai futókacsák jelentik a megoldást a problémára, azonban egy hobbikertész kertjében gyorsan elszaporodhatnak a kártevők.

Mulcsolás
A mulcs lényege, hogy öntözés vagy eső után megtartsa a talaj nedvességet

Te mit használsz mulcsként?

Nem mindegy, mit használunk talajtakaróként, hiába van szó természetes anyagról.

Az egyik legnagyobb baj, ha a levágott füvet, megnyesett beteg leandert vagy más tetves növény ágait beletesszük a mulcsba!

A lenyírt fűben már virágzó, magot hozó gyomnövények is vannak, így azt a zöldségpalánták közé teríteni kicsit sem célszerű. Ha előbb kiszárítod, utána már használható mulcsként.

A vegyszeres szalma sem a legjobb választás mulcsként, hiszen a nagyüzemi szántóföldekről származó szalmában benne maradhatnak a permetmaradványok. Ez pedig a bomlás során szép lassan belemosódik a földbe. Szintén hiba lehet, ha nem tudjuk, honnét származik a faaprítékunk, mert a fakitermelésből és üzemekből származó forgácsokat sok esetben kezelik ipari anyagokkal.

Miért hasznos a mulcsolás?

Korábban már írtunk arról, hogy miért hasznos a mulcsolás, melyek között szerepel a vízmegőrzés, a gyom- és hőmérsékletszabályozás, valamint az, hogy kevesebb munkánk lesz a kertben, hiszen visszaszorítja a gyomokat.

Mi lehet jó mulcsalapanyag?

  • A fakéreg vagy kéregmulcs,
  • aprított gallyak és ágak,
  • lehullott falevelek,
  • szalma, széna, napraforgóhéj is jó alapanyagként szolgálhat, amennyiben tisztában vagyunk az eredetével, és biztosan tudjuk, hogy nem szennyezett forrásból származik.

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