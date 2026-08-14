3 jel, hogy megérett a vöröshagyma: nyár vége fele légy résen, és figyelj

A magyar kertekben a (vörös)hagyma betakarításának fő időszaka általában július vége és augusztus vége között van, de az időpontot nagyban befolyásolja az ültetés ideje, a hagymafajta és az időjárás is. Az idei forró, száraz nyár különösen kedvezhetett a hagyma érésének, ugyanakkor a megfelelő öntözés és a betakarítás időzítése kulcsfontosságú.
Mikor érett meg a vöröshagyma?
A vöröshagyma különösen praktikus növény, mert a kertésznek több jelből is tudomást ad arról, hogy elérkezett a szüret ideje:
- a hagyma fejlődése során a növény először a leveleit növeli,
- majd amikor már elegendő energiát gyűjtött, a tápanyagokat a hagymafej vastagítására fordítja.
Tudtad? A levelek száma is árulkodó lehet
Minden levél egy-egy hagymaréteg kialakulásához kapcsolódik. Minél erősebb és vastagabb leveleket nevelt a növény, annál nagyobb hagymára számíthatunk.
A nyár közepétől érdemes rendszeresen figyelni a hagymaágyást, mert a teljes érés jelei általában fokozatosan jelennek meg!
Ezekből a jelekből tudhatod, hogy felszedhető a hagyma - kattints a képre a galériáért!
Hogyan szedd fel helyesen a vöröshagymát?
A hagyma felszedésére a legjobb egy száraz, napos nap. Ha a talaj nagyon kemény vagy száraz, egy kisebb ásóvillával könnyebb fellazítani a földet.
A betakarításnál ezekre figyeljünk:
- óvatosan húzzuk ki a hagymákat a földből;
- ne dobáljuk vagy ütögessük őket egymáshoz, mert a sérülések gyorsítják a romlást;
- a földet csak finoman rázzuk le róluk;
- hagyjuk őket száradni, mielőtt végleges helyükre kerülnek.
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A hagymát szüret után is érlelni kell
A megfelelően kiszárított hagyma:
- kevésbé romlik;
- ellenállóbb lesz a penészedéssel szemben;
- hónapokig eltartható megfelelő körülmények között.
Így tárold a saját termesztésű vöröshagymát télen
A vöröshagyma ideális tárolási helye száraz, hűvös, sötét és jól szellőzik. A hagymát tarthatjuk például fonott hagymafüzérben, hálós zsákban, faládában, vékony rétegben elterítve.
TIPP: műanyag zacskóban ne tároljuk, mert a bezárt nedvesség könnyen rothadáshoz vezethet!
A puha, sérült vagy beteg hagymákat mindig válogassuk ki, mert gyorsan megfertőzhetik a többi termést is.
Mi történik, ha túl korán szedjük fel?
A fiatal hagyma természetesen ehető, sőt sokan kifejezetten szeretik a friss, enyhébb ízű példányokat.
Ha azonban téli tárolásra készülünk, a korai betakarítás hátrányokkal járhat:
- kisebb marad a hagymafej;
- magasabb lehet a víztartalma;
- gyorsabban romolhat;
- kevésbé lesz ellenálló a tárolás során.
Friss fogyasztásra viszont tökéletes lehet például salátákhoz, szendvicsekhez, grillezett ételek mellé vagy nyári főételekhez.
Most megtudhatod, mitől rohad a vöröshagyma közepe