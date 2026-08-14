3 jel, hogy megérett a vöröshagyma: nyár vége fele légy résen, és figyelj

A saját termesztésű vöröshagyma betakarítása az egyik legfontosabb nyári kerti munka. De honnan tudhatjuk, hogy mikor jött el az ideje felszedni a hagymát? A növény több egyértelmű jelzést is ad: a levelek állapota, a hagyma nyaka és a belső levelek száradása mind azt mutatja, hogy elérte végleges méretét.

A magyar kertekben a (vörös)hagyma betakarításának fő időszaka általában július vége és augusztus vége között van, de az időpontot nagyban befolyásolja az ültetés ideje, a hagymafajta és az időjárás is. Az idei forró, száraz nyár különösen kedvezhetett a hagyma érésének, ugyanakkor a megfelelő öntözés és a betakarítás időzítése kulcsfontosságú.

A hagymát ugyan már fiatalabb állapotban is felszedhetjük és elfogyaszthatjuk, de ha azt szeretnénk, hogy egész télen eltartható legyen, érdemes megvárni a teljes beérést. A túl korán felszedett hagyma kisebb lehet, több nedvességet tartalmazhat, és kevésbé áll ellen a romlásnak.

Mikor érett meg a vöröshagyma?

A vöröshagyma különösen praktikus növény, mert a kertésznek több jelből is tudomást ad arról, hogy elérkezett a szüret ideje:

a hagyma fejlődése során a növény először a leveleit növeli ,

, majd amikor már elegendő energiát gyűjtött, a tápanyagokat a hagymafej vastagítására fordítja.

Ne ütögessük őket egymáshoz, mert a sérülések gyorsítják a romlást

Tudtad? A levelek száma is árulkodó lehet

Minden levél egy-egy hagymaréteg kialakulásához kapcsolódik. Minél erősebb és vastagabb leveleket nevelt a növény, annál nagyobb hagymára számíthatunk.

A nyár közepétől érdemes rendszeresen figyelni a hagymaágyást, mert a teljes érés jelei általában fokozatosan jelennek meg!

Ezekből a jelekből tudhatod, hogy felszedhető a hagyma - kattints a képre a galériáért!

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Hogyan szedd fel helyesen a vöröshagymát?

A hagyma felszedésére a legjobb egy száraz, napos nap. Ha a talaj nagyon kemény vagy száraz, egy kisebb ásóvillával könnyebb fellazítani a földet.

A betakarításnál ezekre figyeljünk:

óvatosan húzzuk ki a hagymákat a földből;

ne dobáljuk vagy ütögessük őket egymáshoz, mert a sérülések gyorsítják a romlást;

a földet csak finoman rázzuk le róluk;

hagyjuk őket száradni, mielőtt végleges helyükre kerülnek.

A séf egyszerű trükkje hagymadinszteléshez, hogy ne legyen büdös a lakás

A hagymát szüret után is érlelni kell A frissen felszedett vöröshagyma még nem feltétlenül alkalmas hosszú tárolásra. A betakarítás után következik az úgynevezett utóérlelés, amely során a külső héj megszilárdul, a nyaki rész pedig kiszárad. Ehhez a hagymákat néhány napig vagy akár 1-2 hétig száraz, árnyékos, jól szellőző helyen hagyjuk.

A megfelelően kiszárított hagyma:

kevésbé romlik;

ellenállóbb lesz a penészedéssel szemben;

hónapokig eltartható megfelelő körülmények között.

Így tárold a saját termesztésű vöröshagymát télen

A vöröshagyma ideális tárolási helye száraz, hűvös, sötét és jól szellőzik. A hagymát tarthatjuk például fonott hagymafüzérben, hálós zsákban, faládában, vékony rétegben elterítve.

TIPP: műanyag zacskóban ne tároljuk, mert a bezárt nedvesség könnyen rothadáshoz vezethet!

A puha, sérült vagy beteg hagymákat mindig válogassuk ki, mert gyorsan megfertőzhetik a többi termést is.

Mi történik, ha túl korán szedjük fel?

A fiatal hagyma természetesen ehető, sőt sokan kifejezetten szeretik a friss, enyhébb ízű példányokat.

Ha azonban téli tárolásra készülünk, a korai betakarítás hátrányokkal járhat:

kisebb marad a hagymafej;

magasabb lehet a víztartalma;

gyorsabban romolhat;

kevésbé lesz ellenálló a tárolás során.

Friss fogyasztásra viszont tökéletes lehet például salátákhoz, szendvicsekhez, grillezett ételek mellé vagy nyári főételekhez.



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