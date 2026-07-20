Igazi kincs volt a nagyi és a dédi kertjében: ez az elfeledett gyümölcs rengeteg tápanyagot rejt és a vércukorszintre is hatással lehet

Lila lett tőle a kezünk, mégsem tudtuk, milyen értékes gyümölcsöt eszünk. A faeper sok kertből eltűnt, pedig különleges íze és értékes növényi összetevői miatt ma is megérdemelné a figyelmet.

A hatalmasra növő eperfák nyáron különleges látványt nyújtanak, amikor a földre hulló, érett gyümölcsök édes illata betölti a környéket. Sokunknak a lila foltos kéz és a fáról szedett bogyók jutnak róla eszébe. Ma azonban sokkal kevesebben ismerik ezt a régi gyümölcsöt, pedig a faeper nemcsak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz.

Fekete és fehér faeprek a piacon

Nem szeder, mégis sokan így hívják: mi pontosan a faeper?

A faeper elnevezése körül valóban van némi zavar. Magyarországon sok helyen szedernek vagy szederfának nevezik, egyes tájegységeken pedig egyszerűen csak epernek hívják. Fontos azonban tudni, hogy a faeper nem azonos a bokron termő szederrel.

A faeper az eperfafélék (Morus) nemzetségébe tartozó fák termése. Két legismertebb fajtája a fekete eperfa (Morus nigra) és a fehér eperfa (Morus alba).

Mindkettő ehető gyümölcsöt terem, de megjelenésükben és felhasználásukban vannak különbségek.

Fekete eperfa: az intenzív ízű, sötét színű gyümölcs

A fekete eperfa termése érett állapotban sötétlila, szinte fekete színű lehet. Íze általában erőteljesebb, édesebb, kissé savanykásabb, ezért sokan ezt tartják a legkülönlegesebb ízű eperfélének.

Igazi kincs volt a nagyi és a dédi kertjében: ez az elfeledett gyümölcs rengeteg tápanyagot rejt

Sötét színét többek között az antociánoknak köszönheti, ezek olyan növényi pigmentek, amelyek antioxidáns tulajdonságaik miatt számos kutatás érdeklődésének középpontjában állnak.

Tudtad? A hagyományos népi felhasználásban a fekete eperfát többféle célra alkalmazták: a gyümölcsét emésztési panaszok esetén, a levét pedig például torok- és köhögéses panaszok idején fogyasztották.

Fontos azonban, hogy a hagyományos alkalmazás nem helyettesít orvosi kezelést, és önmagában egyetlen gyümölcs sem gyógyít betegségeket.

Fehér eperfa: nem csak a fehér gyümölcséről ismert

A fehér eperfa neve kissé megtévesztő lehet, ugyanis termése nem mindig hófehér. Lehet világos, rózsaszínes, lilás vagy akár sötétebb árnyalatú is.

A fehér eperfa különösen érdekes a kutatások szempontjából, ugyanis a leveleit régóta vizsgálják különböző növényi vegyületek miatt. A hagyományos ázsiai felhasználásban az eperfalevélből készült tea is ismert.

Gyerekkorunk elfeledett gyümölcse: a faeper, amiért újra érdemes felnézni az eperfára

Egyes kutatások szerint a fehér eperfa levelében található anyagok hatással lehetnek arra, hogyan dolgozza fel a szervezet az étkezéssel bevitt szénhidrátokat. Egy, a PLOS ONE folyóiratban megjelent tanulmány például azt vizsgálta, hogy a fehér eperfa levélkivonata hogyan befolyásolja az étkezés utáni vércukor- és inzulinválaszt egészséges felnőtteknél. Az eredmények érdekesek, de további vizsgálatok szükségesek, és az eperfa levél nem helyettesítheti a cukorbetegség kezelését.

Miért érdemes újra felfedezni a faepret?

A faeper sok szempontból hasonlít más bogyós gyümölcsökhöz: értékes növényi vegyületeket, rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz.

A sötétebb termések különösen gazdagok lehetnek antioxidáns hatású növényi pigmentekben, amelyek hozzájárulnak a kiegyensúlyozott étrendhez. A faeperből 10 dekagramm gyümölcs körülbelül 43 kalóriát és 10 gramm szénhidrátot tartalmaz, miközben rostokat, C-vitamint és káliumot is biztosít.

Mire használhatod a faepret?

A friss faeper nagyon puha, ezért nem könnyű szállítani vagy hosszú ideig tárolni, éppen ezért érdemes rögtön felhasználni. A fehér eperfa termését hagyományosan pálinkakészítéshez is felhasználták, míg a lehulló gyümölcsöket sok helyen az állatok is szívesen fogyasztják.

Készülhet belőle például:

Mikor érik a faeper?

A faeper általában nyár elejétől nyár végéig, nagyjából júniustól augusztusig érik.

A szüretelése kissé hasonlít a málnáéhoz: a teljesen érett gyümölcs nagyon puha, könnyen összenyomódik, és gyorsan foltot hagyhat a ruhán, érdemes tehát gyorsan lekapkodni.

Tudtad? Az eperfák régen sokkal gyakoribbak voltak Magyarországon. Nemcsak gyümölcsük miatt ültették őket: a fehér eperfa levele fontos szerepet játszott a selyemhernyó-tenyésztésben is, ezért utak mentén és kertekben is gyakran megtalálható volt.

Összegzés

A faeper sokunk gyerekkorának emléke lehet, mégis méltatlanul háttérbe szorult az elmúlt évtizedekben. Bár nem csodagyümölcs, értékes rostokat, vitaminokat és antioxidáns növényi vegyületeket tartalmaz, így változatos étrend részeként érdemes újra felfedezni.

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