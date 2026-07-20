Ez a 7 kerti virág és bokor irritálhatja a bőröd – Szakértő mondja el, mit ültess helyettük, ha tartasz tőlük

Gyönyörűek tudnak lenni, de léteznek olyan kerti növények, melyeket jobb, ha nem érintesz meg csupasz kézzel... Ha elkerülnéd a bőrirritációt, vagy kisgyerek/kisállat van a háznál, akit féltesz, inkább ne ezeket ültesd!

A kertészkedés élvezetes és pihentető hobbi vagy akár hivatás, egyes növények azonban sokszor csak külsőre kedvesek, mutatósak és ártalmatlanok, hiszen már érintésük is bőrirritációt válthat ki.

Számos kerti növény okozhat bőrirritációt!

Még a legszebb virágok és legmutatósabb levelek is tartalmazhatnak olyan nedveket vagy vegyületeket, amelyek piros foltokat, viszketést vagy allergiás reakciót válthatnak ki, különösen érzékeny bőrűeknél.

A tudatos növényválasztás és a biztonságos alternatívák ismerete segíthet abban, hogy a kertészkedés élvezetes maradjon, miközben a bőröd egészségét is megőrzöd.

5 étel, mely a bőrgyógyász szerint aranyat ér

Kerti növények, amelyek bőrviszketést és kiütést okozhatnak

Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk a leggyakoribb bőrirritáló növényeket, a latin és magyar nevüket, valamint tippeket adunk arra, mit ültess az adott allergén növény helyett, hogy problémamentesen élvezhesd a kerted.

Kattints a képre, és mutatjuk a bőrirritációt (is) okozó növényeket, virágokat, illetve azok alternatíváit!

7 fotó

Tippek, hogy elkerüld a bőrirritációt:

Mindig viselj kesztyűt és hosszú ujjú ruhát, amikor irritáló növényeket ültetsz vagy gondozol.

és hosszú ujjú ruhát, amikor irritáló növényeket ültetsz vagy gondozol. Ellenőrizd, hogy a növény tartalmaz-e bőrirritáló vegyületeket , mielőtt hozzányúlnál.

, mielőtt hozzányúlnál. Gyerekek és háziállatok környezetében biztonságos alternatívákat válassz.

Jobb, ha megjegyzed:

Sok bőrirritáló növény természetes védőanyagokat tartalmaz , ami a kártevők ellen véd.

, ami a kártevők ellen véd. Allergiás reakció lehet az enyhe bőrpír, viszketés vagy hólyagosodás.

A kontakt dermatitiszt okozó növények kezelése után mindig mosd meg a kezed és a karodat.

Összegzés

A kertészkedés veszélyes is lehet, hiszen bizonyos növények irritálhatják a bőrt. Ha megfelelően ismered és kezeled őket, védőfelszerelést viselsz, és a kontaktus után alaposan megtisztítod a bőröd, élvezheted a kertészkedést gond nélkül. Az alternatív, bőrirritáló vegyületektől mentes növényekkel pedig a kerted teljesen biztonságos lehet.

Forrásunk volt.