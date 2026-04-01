Életmód

2026.04.01.

Laktózmentes húsvéti sütik, melyekről senki nem mondja meg, hogy mentesek

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Manapság már nem nagy durranás laktózmentessé alakítani egy-egy édes sütemény receptjét, ha arra vágyunk, de azért mindig jó, ha egy helyre van gyűjtve néhány finomság. Ezúttal húsvétra (is) beillő recepteket válogattunk nektek.

Nem kell lemondanod a klasszikus húsvéti sütikről akkor sem, ha laktózmentesen étkezel. Mutatjuk, hogyan alakíthatod át a kedvenceket – a kókuszgolyótól a banánkenyérig – úgy, hogy az ízük pont olyan maradjon, mint az eredetinek.

Piskótatekercs sárgabaracklekvárral
Rosanics Petra / Nosalty

Szinte minden (húsvéti) sütemény könnyen laktózmentesíthető

A húsvéti sütik többsége első ránézésre tele van tejjel, vajjal vagy tejszínnel, de a jó hír az, hogy ezek szinte mindegyike könnyen laktózmentessé alakítható. Ráadásul sok esetben az eredmény annyira hasonló lesz az eredetihez, hogy a vendégek észre sem veszik a különbséget.

Akár vendégeket vársz, akár a családban van laktózérzékeny, néhány egyszerű alapanyagcsere és technikai trükk elég ahhoz, hogy a klasszikus húsvéti édességek mindenki számára élvezhetőek legyenek.

Fontos alapszabály: ne új receptet keress, hanem cseréld ki az alapanyagokat laktózmentesre

A legtöbb hagyományos sütemény nem igényel teljes átalakítást, csak néhány tudatos helyettesítést. A vaj helyett használhatsz laktózmentes vagy akár vegán vajat vagy margarint, a tejet pedig szinte minden esetben kiválthatod laktózmentes tejjel, sok esetben pedig növényi itallal is.

Fontos tudni, hogy a laktózmentes tejtermékek (szemben a vegán termékekkel) általában ugyanúgy viselkednek sütés közben, mint a hagyományosak, ezért a textúra és az íz általában nem változik meg jelentősen.

Íme a húsvéti sütik érzékenyeknek, melyek laktózmentesek, és irtó finomak!

  1. Kevert almás süti

    Kevert almás süti

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1275
    Kalória
    16.1g
    Fehérje
    137g
    Szénhidrát
    77g
    Zsír
    Almás kevert, mely minden kezdő és haladó kedvence lehet. A tetejét dióval és porcukorral megszórni pedig kötelező!
  2. Cukkinis brownie

    Cukkinis brownie

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    143
    Kalória
    6.1g
    Fehérje
    17.3g
    Szénhidrát
    7.2g
    Zsír
    Az egészségtudatosan táplálkozó brownie-kedvelők tökéletes receptje lehet ez a nagyon kakaós, cukkinitől puha tésztájú sütemény. Kezdőknek, haladóknak, mindenkinek.
  3. Szaftos mákos-citromos sütemény

    Álomkönnyű citromos-mákos süti

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    314
    Kalória
    4g
    Fehérje
    55.9g
    Szénhidrát
    8.8g
    Zsír
    A citrom és a mák híresen jó páros. Ha még nem próbáltad, most tedd meg, mert ez a pihe-puha tésztájú őzgerinces sütemény bármely évszakban, bármely ünnepen megállja a helyét.
  4. Almás-mákos koszorú

    Almás-mákos koszorú

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    444
    Kalória
    9g
    Fehérje
    50g
    Szénhidrát
    24.3g
    Zsír
    A különféle koszorúk és kalácsok természetesen a húsvét ékei, már amennyiben az édességekről van szó. Ezúttal almás-mákos csavart koszorú süljön, laktózzal vagy laktóz nélkül!
  5. Legtutibb banánkenyér

    Legtutibb banánkenyér

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    674
    Kalória
    12.3g
    Fehérje
    85.5g
    Szénhidrát
    33.2g
    Zsír
    A banánkenyér gond nélkül laktózmentesíthető, cseppet se aggódjon senki, aki az érett banánokból szinte kivétel nélkül minden alkalommal banánkenyeret óhajt sütni!
  7. Bögrés kuglóf

    Bögrés kuglóf

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    466
    Kalória
    8.1g
    Fehérje
    73.9g
    Szénhidrát
    15.6g
    Zsír
    Kakaópor, citromlé és citromhéj is kerül eme puha kuglófba. Lukas, jól szeletelhető, csokiszósszal díszített édesség, húsvétra is.
  8. Almarózsa Sárától

    Almarózsa Sárától

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    378
    Kalória
    4.4g
    Fehérje
    56.1g
    Szénhidrát
    16g
    Zsír
    Apró, elegáns, finom és laktózmentes vendégvárók, melyek akkor sem sértődnek meg, ha te eszed meg mind!
  9. Egyszerű piskótatekercs

    Egyszerű piskótatekercs

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    556
    Kalória
    11.4g
    Fehérje
    116g
    Szénhidrát
    5.1g
    Zsír
    A lekvárok már alapból laktózmentesek - természetesen - , így bármilyen típust kenhetünk a piskótatekercsünkre - melynek tésztája szintén simán laktózmentesíthető.
  10. Diós csavart

    Diós csavart

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    581
    Kalória
    11.1g
    Fehérje
    52.1g
    Szénhidrát
    37.8g
    Zsír
    Csavaros leveles, melybe édes diótöltelék került, tejtermék pedig egyáltalán nem. A család és a locsolók odáig lesznek érte!
  11. Vegán kókuszgolyó

    Egyszerű vegán kókuszgolyó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    328
    Kalória
    4.8g
    Fehérje
    58.3g
    Szénhidrát
    12g
    Zsír
    A kókuszgolyó tejmentesen, vegán változatban sem hazudtolja meg magát. Apró, édes, kakaós, gyerekkedvenc, hullik róla a reszelék, és nem lehet abbahagyni.
  13. Szuper könnyű vegán répatorta

    Szuper könnyű vegán répatorta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    408
    Kalória
    5.4g
    Fehérje
    60g
    Szénhidrát
    16.5g
    Zsír
    Ez vegán répatorta gyors, egyszerű, szaftos, és bármilyen magféle tökéletesen passzol hozzá. Olívaolaj helyett pedig napraforgóolaj, kókuszzsír vagy margarin is használható a receptben, ízlés szerint.

Erre figyelj még, ha laktózmentesen sütsz húsvétra

1. Mindig olvasd el a címkét
A feldolgozott alapanyagok – például csokoládé vagy keksz – tartalmazhatnak rejtett tejszármazékot.

2. Ne félj a laktózmentes tejtermékektől
Ízben és állagban szinte teljesen megegyeznek a hagyományos változatokkal.

3. A növényi italok íze számít
A kókusz- vagy mandulaital enyhén megváltoztathatja a süti karakterét, ezért érdemes semlegesebb ízű változatot választani.

4. A textúra általában nem változik
A legtöbb húsvéti sütemény ugyanúgy sikerül laktózmentesen is, ha az arányok megmaradnak.

A lényeg: a húsvéti klasszikusokról nem kell lemondani

A kókuszgolyó, a piskótatekercs vagy a répatorta mind elkészíthető laktózmentesen anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni az íz vagy az állag terén. Egy kis odafigyeléssel a húsvéti asztal ugyanolyan gazdag és ünnepi lehet, csak éppen mindenki számára biztonságos.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sajttorta

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

zoldfuszeres-sajttekercs-1
sajtos tekercs

husveti-hatos-fonott-kalacs
kalács

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept