Teák, melyeket minden 40 év feletti nőnek kortyolnia kellene

A gyógynövények hatékony társak lehetnek a változókor idején, de fontos tudni, hogyan és mikor érdemes őket alkalmazni. A természet ereje csak akkor segít, ha tudatosan bánunk vele.

Ahogy a női hormonháztartás változik, a klimax akár hőhullámokkal, alvászavarokkal vagy hangulatingadozással is megnehezítheti a mindennapokat. Ahelyett, hogy azonnal gyógyszerekhez nyúlnánk, érdemes lehet kipróbálni néhány jól ismert gyógynövényt – a természet ugyanis sokszor tartogat olyan hatóanyagokat, amelyek támogatják a szervezet alkalmazkodását.

Teák, melyeket kötelező inni 40 éves korunk után Getty Images

Mi történik a szervezetben a menopauza idején?

A menopauza (vagy klimax) az a folyamat, amikor a petefészek lecsökkenti hormontermelését: ekkor különösen az ösztrogén és a progeszteron szintje esik. Ennek hatására gyakran ütik fel fejüket velejáró jelenségek, mint a hőhullámok, éjszakai izzadás, alvásproblémák, hangulatingadozások, fáradékonyság vagy bőr- és hajszárazság.

Habár ezek természetes élettani változások, sok nő számára zavaróak lehetnek. Szerencsére nem muszáj mindent gyógyszerrel kezelni: bizonyos gyógynövények segíthetnek enyhíteni a panaszokat, miközben támogatják a hormonális egyensúly stabilizálását.

Hatékony gyógynövények és teák, amelyeket érdemes ismerni:

Cickafark

A cickafark már régóta ismert, főként női panaszokat enyhítő növény. Kedvező tulajdonságai közé tartozik, hogy segíthet szabályozni az izzadást, és támogatja az emésztőrendszer működését is. Teaként fogyasztva gyakran javasolják menstruációs zavarok, valamint változókori tünetek esetén.

Érdemes orvossal is konzultálni, ha szeretnénk gyógyteával enyhíteni a tüneteinket Getty Images

Citromfű

A citromfű nyugtató hatású – segíthet csökkenteni a stresszt, javítani az alvás minőségét és mérsékelni a szorongást. A klimax idején ez a kombináció különösen értékes lehet, hiszen sok panasz – mint az álmatlanság vagy feszültség – pszichés komponenssel is jár.

Egyéb növények, amelyeket érdemes megfontolni

Macskagyökér : altató vagy nyugtató hatású gyógynövény, alvásproblémák esetén használatos.

: altató vagy nyugtató hatású gyógynövény, alvásproblémák esetén használatos. Szöszös disznóparéj : támogatja az emésztést, enyhe hormonális szabályozó hatással is bírhat.

: támogatja az emésztést, enyhe hormonális szabályozó hatással is bírhat. Gyömbér és kurkuma: gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságaik révén kiegészítő szerepük lehet, különösen, ha ízületi vagy egyéb panasz is társul.

Hogyan ápold a teázási ritualt a változókorban?

Készíts gyengébb teát , különösen ha gyakori izzadással küzdesz – forrázással, nem túl hosszú áztatással.

, különösen ha gyakori izzadással küzdesz – forrázással, nem túl hosszú áztatással. Időzítés : este fogyasztott nyugtató teák (pl. citromfű, macskagyökér) segíthetnek az alvásban, de napközben inkább könnyebb fajtákat használj.

: este fogyasztott nyugtató teák (pl. citromfű, macskagyökér) segíthetnek az alvásban, de napközben inkább könnyebb fajtákat használj. Kombinálás : ne kérj túl sokféle gyógynövényt egyszerre – maradj 1–2 jól ismert fajtánál, hogy lásd, mi működik neked.

: ne kérj túl sokféle gyógynövényt egyszerre – maradj 1–2 jól ismert fajtánál, hogy lásd, mi működik neked. Türelem : a hatás nem feltétlenül azonnali. Általában néhány hét rendszeres fogyasztás után tapasztalható változás.

: a hatás nem feltétlenül azonnali. Általában néhány hét rendszeres fogyasztás után tapasztalható változás. Orvosi kontroll: ha már hormonpótló kezelést kapsz, vagy krónikus betegségeid vannak, mindig konzultálj szakemberrel, mielőtt új gyógynövényeket iktatnál be.

A gyógynövények használatánál fontos tudni, hogy nem csodaszerek:

nem helyettesítik a hormonpótló kezeléseket, de kiegészítő támogatást nyújthatnak a szervezetnek a változókor idején. Ugyanakkor egyes növények kölcsönhatásba léphetnek bizonyos gyógyszerekkel – például vérnyomás- vagy hormonszabályozó készítményekkel –, ezért érdemes mindig orvossal egyeztetni, mielőtt új teát vagy étrend-kiegészítőt beiktatnánk. A gyógyteák esetében is a mértékletesség hozza meg a legjobb eredményt.

Forrásunk volt.